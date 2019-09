Alfred: "Ganar Operación Triunfo no sirve de nada, de hecho, la que más lo está petando quedó última"

El músico catalán regresa a Murcia esta tarde para encabezar 'El concierto de la Romería' en el Centro Comercial Nueva Condomina. El de El Prat estará acompañado por Miss Caffeina, los cartageneros Ayoho y el joven Austin Slack.

Tras su paso por Operación Triunfo y Eurovisión, el joven músico de El Prat vive la fama de una manera «natural». Sin embargo, Alfred García, en el año de su confirmación, está viviendo un ascenso meteórico hacia el estrellato en el que, más de allá de los sold outs, ha podido comprobar este mismo verano cómo su música ha cruzado el charco y conquistado Buenos Aires (Argentina), donde ofreció dos exitosos bolos hace un par de semanas. Pero hoy, ya de vuelta en España, le toca torear en una plaza que ya conoce, Murcia, donde el pasado mes de mayo ya tuvo la oportunidad de presentar su álbum debut, 1016 (2018). Lo hará, no obstante, bien secundado por Miss Caffeina, Ayoho y Austin Slack en el parking del Centro Comercial Nueva Condomina, en 'El concierto de la Romería' que el Ayuntamiento organiza cada año en colaboración con Los 40 Principales.



Además de ser músico, estudia Comunicación Audiovisual. ¿Cómo es esto?

Sí. Yo me quiero dedicar al cine también; me gusta mucho dirigir.

Un año antes de participar en Operación Triunfo , hizo las audiciones a ciegas de La Voz . Si tampoco hubiera funcionado en OT , ¿habría continuado haciendo música?

La vida no se acaba en Operación Triunfo. Yo hubiera seguido currando para sacar adelante mis canciones y mi proyecto. OT solo te da la visibilidad; el resto del trabajo lo tienes que hacer tú.

¿Alguno de sus referentes musicales había pasado por alguna edición anterior de OT?

Yo de pequeño viví la primera edición de OT, y para mí fue desde entonces como una referencia; de hecho, le tengo mucho aprecio al programa porque ya te digo que me encanta desde pequeño. Pero es verdad que los músicos que han pasado por allí y que al final me han impactado o marcado como artista no parecen salidos de OT. Te pongo el ejemplo de Pablo López, que además somos muy amigos: creo que ni él ni yo parecemos sacados de una edición de Operación Triunfo.

¿Qué quiere decir?

Pues que no somos exactamente cantantes, que es lo que se busca en el programa. Nosotros somos más compositores, más músicos..., no cantantes.

¿Hubiera preferido ganar el concurso o participar en Eurovisión?

Participar en Eurovisión. Porque ganar el concurso no sirve de nada. ¿De qué sirve ganar? ¿Para llevarte 100.000 euros? No he entendido eso de ganar o quedar último en el programa, la verdad... Quiero decir: la que más lo está petando quedó última.

Entonces, Eurovisión fue una buena experiencia.

Sí, porque al final ves por dentro cómo funciona un festival de gran tamaño, y a mí las grandes producciones me encantan. Soy superfan de Michael Jackson, de Elton John, de Queen, y las cosas grandes me atraen mucho.

¿Cómo se gestiona la fama siendo tan joven?

Pues desde la ilusión y la naturalidad. Me he leído biografías y he visto muchos documentales sobre artistas que han tenido que vivir todo esto tan rápido, y ya me sabía las cosas malas y las cosas buenas. He intentado que lo negativo no me afecte y he decidido quedarme sólo con lo bueno de todo esto.

De su álbum debut, 1016 , ¿que destacaría?

Este disco lo hace especial que es el primer trabajo discográfico que tengo y que lo compuse entero en sólo un año y medio, con todo lo que pasó en ese tiempo..., entre la fama, los excesos, la rapidez y las cosas buenas y las malas. Ha sido como un terremoto que se llama 1016, que era mi número de casting en Operación Triunfo, donde la puerta se abrió.

¿Una canción especial?

Todas son especiales. Todas aportan color a este número.

Hace unos meses visitó una de las embarcaciones de Open Arms y ya ha ofrecido algún concierto cuyos beneficios fueron a parar a esta ONG. ¿Qué piensa de toda la polémica que surgió en torno a la detención de la capitana Rackete en Italia?

Me parece que nos estamos volviendo locos. Yo no lo puedo decir, pero, como ellos gritan, «antes presos que cómplices». Me parece una frase muy valiente por su parte, porque realmente se juegan su vida, al igual que toda la gente que está en el mar Mediterráneo. Le recomendaría a todos estos que detienen que se leyeran un libro de un amigo mío que cruzó el Mediterráneo y que habla sobre todo del trabajo que ha hecho después con su ONG ayudando a toda esa gente que, como él, atravesó el mar. El libro se llama Viaje al país de los blancos, y su autor es Ousman Umar. Me parece que más personas como Ousman deberían decidir cosas tan importantes como cuáles son las leyes a la hora de rescatar en el mar a personas que están siendo perseguidas o están huyendo de la guerra en su país. Yo les mando un beso muy fuerte siempre a todos los integrantes de Proactiva, a todos aquellos que ayudan a rescatar personas, porque no es fácil. Y además, voy haciendo aportaciones económicas, porque está muy bien hablar pero también está muy bien ayudar.