Murcia se mueve este fin de semana a ritmo de swing

La lluvia no perdona, y lo que ayer debía ser una fiesta, se convirtió en una jornada gris en la ciudad de Murcia. Sin embargo, la fuerza del swing y las ganas de bailar será el motor que impulsen, entre hoy y el domingo, las actividades de la segunda edición del festival Swingmaneje, que tendrá como plato principal la actuación mañana en el Teatro Circo del Enric Peidro Swingtet junto a la la cantante australiana Jessie Gordon.

Y es que el festival tenía previsto arrancar ayer con un concierto en barca por el río Segura de la mano de The Shag Sharks, un baile social en Molinos del Río y una 'Old Fashioned Party' en Plan 9; actividades todas aplazadas hasta el próximo jueves. Pero, por fortuna para los amantes del swing, el programa previsto para hoy es íntegramente bajo techo: la jornada comenzará en Plan 9 con una sesión –de acceso gratuito– de Las Swingvirtudes que se extenderá de cuatro de la tarde a seis, y, por la noche, habrá una fiesta con actuación en directo de Randy Greer & The Cole Diggers en el Mercado de Correos. Se trata de una velada de aforo reducido y que ya tiene todas sus entradas agotadas.

Mañana, Las Swingvirtudes volverán a hacer de las suyas en Plan 9, con el mismo horario y condiciones, mientras que a las nueve la música volverá a sonar en el Teatro Circo con el ya avanzado concierto del sexteto de Jazz dirigido por el saxofonista tenor Enric Peidro y aderezado con la voz de Jessie Gordon, con un precio de entre 15 y 25 euros. El 'Swingtet', de gran flexibilidad y enormes posibilidades tímbricas y dinámicas, destaca en la interpretación de un extenso repertorio de imaginativos arreglos, «siempre en constante búsqueda de aquellos temas que reflejan lo exquisito, lo sorprendente, lo inesperado€», señalan desde el TCM. Por su parte, «Jessie despunta con fuerza en la escena internacional actuando en apenas dos años en los cinco continentes. Cuenta con una voz muy personal y está llamada a convertirse en una de las grandes damas del Jazz por su único y exuberante concepto artístico», apuntan los organizadores.

La jornada del sábado terminará, de nuevo, en el Mercado de Correos, esta vez con entrada libre desde las doce y media de la noche para disfrutar de una sesión a cargo de Mesié Picú DJ. Por último, el domingo habrá un nuevo baile social de una de la tarde a cuatro en este mismo espacio.