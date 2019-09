Un batería de leyenda para abrir la temporada musical en Jazzazza

Jazzazza levanta mañana el telón con una leyenda como Eliot Zigmund, el aclamado batería que acompañó desde la década de los setenta y hasta el final de sus días a uno de los mejores pianistas de la historia del jazz, Bill Evans, formando parte del mítico Bill Evans Trio. Con él grabó en 1977 dos discos esenciales de las discotecas jazzísticas: I will say goodbye y You must believe in spring.

A sus 74 años, Zigmund está en plena forma y sigue tocando habitualmente en su Nueva York natal. Con más de cincuenta años de trayectoria profesional, el veterano baterista, músico de gran precisión y sensibilidad, con un admirable currículo, ha formado parte de las bandas de Don Friedman, Stan Getz y Michel Petrucciani y ha colaborado en estudio con figuras como Neil Sedaka, Dionne Warwick y The Pointer Sisters, entre muchos otros.