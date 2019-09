El 'Caravaca Power Pop' trae el 26 de octubre algunas de las bandas de culto de este género musical

El festival contará con actuaciones, pinchadas de vinilos y la presentación del libro 'Humildad y paciencia. Rock Indiana: 25 años de música independiente'

'Airbag', 'La Granja', 'Feedbacks' y 'Los Malinches' son las cuatro bandas que encabezan el cartel de la segunda edición del festival 'Caravaca Power Pop', que se celebra el sábado 26 de octubre, con entrada gratuita.

"El Ayuntamiento ha querido apoyar este evento musical y cultural que se desarrollará durante todo el día y que, además de los directos de bandas de referencia dentro de este género musical, contará con la presentación de un libro y con pinchadas de vinilos", según ha destacado el concejal de Cultura y Festejos en el Consistorio caravaqueño, Juan Manuel de León, acompañado por el programador y coordinador del festival, José Esteban Martínez-Iglesias, durante la presentación del cartel.

Juan Manuel de León y José Esteban Martínez-Iglesias han destacado, asimismo, la buena aceptación que han tenido las confirmaciones del cartel anunciadas a través de las redes sociales del festival entre aficionados a esta música de toda España, lo que ya se ha traducido en numerosas reservas de alojamientos, "por lo que es un evento que enriquece nuestra oferta cultural y que también repercute de forma favorable en la economía local".

Todas las actividades serán gratuitas y se realizarán en distintos lugares de la localidad, como en Ciudad Jardín, el casco antiguo, 'La Compañía Lounge Club' y el Pub 'La Nota'.

El 'Caravaca Power Pop' comenzará con las sesiones de vinilos, de 12.30 a 16.00 horas, en distintos emplazamientos. Continuará a las 16.30 horas, en la 'Compañía Lounge Club', con la presentación del libro 'Humildad y paciencia. Rock Indiana: 25 años de música independiente', de Pablo Carrero, que estará acompañada de las actuaciones de 'Sintónicos' y 'Happy Losers'. A las 18.00 horas se retomarán las pinchadas de vinilos en el casco histórico hasta las 20.00 horas, cuando la actividad del festival se trasladará a Ciudad Jardín, donde tendrán lugar las actuaciones de las cuatro bandas protagonistas del cartel de 2019. Finalmente, la fiesta de clausura se celebrará a la una de la madrugada en pub 'La Nota'.

'Airbag' es un grupo de Estepona que lleva más de veinte años sobre los escenarios y cada vez con mayor éxito. Su principal referencia es la mítica banda de 'Los Ramones', pero también tiene otras muchas influencias, como los grupos vocales de la década de los cincuenta o el pop de los setenta, así como el punk o el propio power pop.

'La Granja' es un grupo mallorquín de power pop, cuya actividad se desarrolló, sobre todo, desde finales de los ochenta a mediados de los noventa. Para algunos, es una de las mejores formaciones de la música pop española. Tienen siete discos en el mercado y una extensa una colección de canciones.

Los asturianos 'Feedbacks' son un grupo de culto dentro de la escena del power pop de este país desde mediados de los años noventa hasta la actualidad, con canciones que van desde influencias punk al country.

'Los Malinches' es un grupo murciano que autodefine su sonido como "garaje psicodélico, tremendo beat-pop y pequeñas dosis de tropicalismo". Han editado varios singles y un LP titulado 'En el agua' (Groovie Records), que vio la luz en 2018 y que le ha llevado a tocar en numerosas de salas y festivales y también a visitar tierras alemanas en dos ocasiones.

El power pop se inspira en el rock estadounidense y británico de la década de 1960. Típicamente incluye una combinación de dispositivos musicales, como melodías fuertes, voces claras y armonías vocales nítidas, arreglos económicos y riffs de guitarra prominentes. Si bien su impacto cultural ha sufrido altibajos durante décadas, el power pop es uno de los subgéneros del rock más perdurables. La primera vez que se utilizó el término fue en 1967 por Pete Townshend, guitarrista de 'The Who', para definir la música de su grupo, la cual se cita a menudo como antecesora del power pop, junto a la de otros grupos coetáneos como 'The Beatles', 'The Byrds', 'The Beach Boys', 'The Hollies', 'The Zombies', 'The Easybeats' o 'The Kinks'.