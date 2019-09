El humor gana terreno en El Batel

Los Morancos, el trío formado por Santiago Segura, Florentino Fernández y José Mota, Ilustres Ignorantes y los chicos de 'No te metas en política' reman a favor de la comedia en la nueva programación del auditorio cartagenero, que también visitará Sara Baras, Miguel Poveda y Los Secretos

«Una programación muy heterogénea». Así es como definen desde El Batel la nueva programación del auditorio cartagenero, que comienza este mismo sábado con el humor de Los Morancos. Además, los sevillanos no serán los únicos referentes del humor patrio que pasarán durante los próximos meses por la ciudad portuaria: también lo harán dos tríos de lujos, los conformados por Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura y el capitaneado por Javier Coronas, de la mano de Pepe Colubi y Javier Cansado. Aunque, con una veintena de espectáculos, también habrá espacio para la música, la danza, el teatro y la ópera gracias a artistas como Sara Baras y Miguel Poveda y bandas como Sweet California y Los Secretos, entre otros.

Serán más de una veintena de espectáculos que se desarrollarán hasta mediados de marzo, y que, como se ha adelantado, dan comienzo este sábado con el humor de Los Morancos, que presentan X40+. Los hermanos Cesar y Jorge Cadaval celebran sus cuarenta años sobre los escenarios con un show en el que sus amigos más cercanos deciden prepararles una espectacular fiesta sorpresa, en la que no faltan los momentos más destacados de sus trayectorias, sus éxitos musicales y sus personajes de siempre.

Habrá que esperar hasta el sábado siguiente (21 de septiembre) para disfrutar de la segunda cita de la temporada de la mano de Sara Baras, que propondrá al público cartagenero «un viaje a través del tiempo, de los colores, del silencio y del bullicio, de la multitud y de la soledad, en Sombras». Este espectáculo nace precisamente desde la sombra inmensa de la Farruca, que ha acompañado a Sara de la mano, creciendo con ella, confundiendo muchas veces la proyección y lo proyectado. «A través de su arte la bailaora también llevará al espectador a sitios nuevos donde identificarse», apuntan desde el auditorio.

Toc toc abrirá el viernes 4 de octubre la temporada teatral. Se trata de una ingeniosa comedia acerca de manías con las que muchos se sienten identificados. La historia gira en torno a seis personajes que se encuentran en la sala de espera de la consulta de un afamado psiquiatra. Todos son poseedores de un trastorno compulsivo diferente, lo que aporta a la obra un toque de disparate total.

Pero también hay espectáculos dedicados especialmente al público más joven de El Batel, como el concierto de Sweet California. La banda femenina presentará en la ciudad portuaria el sábado 5 de octubre su Gira Origen 2019. En este tour, el grupo interpreta los temas de su cuarto álbum de estudio, que sólo unas semanas después de publicarse se colocó en el número dos de las listas de ventas nacionales. Menos fiel a su gira actual será Miguel Poveda, que hará un alto en el camino para traer a Cartagena un espectáculo «más versátil» en las interpretaciones de los temas, pero, por supuesto, sin dejar de lado el flamenco. Lo hará el viernes 11 de octubre con Íntimo, un concierto a beneficio de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado.

El sábado, 12 de octubre, Ilustres ignorantes salen a la calle. El show es una adaptación del programa televisivo que Javier Coronas conduce en #0 y que cuenta con la colaboración habitual de Javier Cansado y Pepe Colubi. En Cartagena tendrán también como ilustre invitado a Pedro Vera. Los cuatro humoristas se enzarzarán en un debate a varias bandas, entregado a iluminar las más diversas ramas del conocimiento.

La siguiente fecha en el calendario de El Batel es el 19 de octubre, sábado. Han pasado 25 años desde que Mecano presentara su última gira, Aidalai Tour, y dos generaciones después, su música sigue muy presente entre el gran público; es por ello que el espectáculo Hija de la Luna, pretende recuperar aquel tour –canciones, vestuario, coreografía– en homenaje a una de las bandas más importantes del pop español.

La opera, como es habitual, también tendrá cabida en esta amplia programación que ha confeccionado el auditorio, y de nuevo será gracias a la visita de la compañía Opera 2001, que presentará La Traviata, de Giuseppe Verdi, el domingo 20 octubre. Este es, además, uno de los pocos ejemplos de obras líricas directamente sacadas de una obra contemporánea y, desde ese punto de vista, no es extraño que esta ópera prefigure los dramas de la escuela realista... Otro clásico imprescindible en esta programación es Don Juan Tenorio, la obra más conocida y representativa de José Zorrilla. El libreto, protagonizado por un seductor empedernido, caballero pendenciero y amante de las mujeres a las que seduce y luego abandona, se representará en El Batel el sábado 2 de noviembre.

También se podrá disfrutar en Cartagena de uno de los ballet más representados del mundo, El lago de los cisnes. Llegará el miércoles, 6 de noviembre de la mano del Ballet Nacional Ruso de Sergei Raschenko. La obra consta de cuatro actos que transcurren entre el amor y la magia, enlazando en sus cuadros la eterna lucha del bien y del mal. La protagonizan el príncipe Sigfrido, enamorado de Odette, joven convertida en cisne por el hechizo del malvado Von Rothbart, y Odile, el cisne negro e hija del brujo.

Todos los éxitos de Queen, como We are the champions o Bohemian rhapsody, se podrán escuchar y bailar el domingo 10 de noviembre en Remember Queen World Tour, un espectáculo de éxito internacional visto por más de quinientas mil personas y protagonizado por «el mejor doble del mundo de Freddie Mercury», el italiano Piero Venery.

La tercera gran cita con la comedia esta temporada tendrá lugar el sábado 16 de noviembre con El sentido del humor. Dos tontos y yo, un show protagonizado por Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura que ofrecerá en Cartagena dos funciones. La idea de este espectáculo es clara: «Analizar el sentido del humor a través de reflexiones y disparates varios que ayuden a entender cuál es hoy en día nuestro sentido del humor con un único objetivo, hacer reír por todos los medios al espectador».

El viernes, 13 de diciembre, llegará otro imprescindible de la danza clásica y de las Navidades, El Cascanueces. Lo pondrá en escena El Ballet Clásico de San Petersburgo, de Andrey Batalov. Un cuento de hadas estructurado en dos actos y cuya historia transcurre en Nochebuena, en una ciudad alemana, a principios del siglo XIX. El espectador se encontrará ante una narración que parte de la realidad de una familia burguesa acomodada, para navegar a través de los sueños por un reino mágico.

El histórico grupo de pop nacional Los Secretos presentará su nuevo trabajo, Mi Paraíso, en Cartagena el sábado 14 de diciembre. Después de cuarenta años marcando con sus temas la vida de varias generaciones, el grupo mantiene con sus nuevas canciones el mismo espíritu y la misma pasión de antaño, aunque, como es habitual, interpretarán también en El Batel sus grandes temas de siempre. No será la primera vez que Álvaro Urquijo y los suyos visiten Cartagena, como tampoco lo será para la Film Symphony Orchestra, cuya visita –este año, el 22 de diciembre– empieza a ser una tradición para la ciudad. En esta ocasión se podrán escuchar las bandas sonoras de Los Vengadores, Interestellar, Cómo Entrenar a tu dragón, Willow, Aladdin, Amelie, Jurassic World, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y El bueno, el Feo y el Malo, entre otras.

Para comenzar 2020, el Circo Acrobático de China desembarcará en Cartagena el sábado 11 de enero. Lo hará con diecisiete actuaciones acrobáticas diferentes, perfectamente conectadas entre sí gracias a la historia de amor de un joven y su princesa fénix. «El espectáculo retrata las dificultades y el espíritu de lucha cuando se persigue un sueño», explica el auditorio.

El viernes 24 de enero, más humor; aunque, esta vez, cubierto con un gruesa capa de política de la mano de Miguel Maldonado y Facu Díaz. Su programa, No te metas en política, llega a su fin y, para despedirlo, murciano y uruguayo han querido iniciar un nuevo tour que volverá a pasar por cartagena para fortuna de los amantes de la crítica política y el humor ácido.

Por otro lado, el musical Jekyll & Hyde ofrecerá dos pases el fin de semana del 15 y el 16 de febrero. Ambos días se podrá disfrutar de «un extraordinario musical de intriga que se adentra en la dualidad primaria del hombre, entendida como una lucha entre la razón y el instinto, entre el bien y el mal que habita en cada uno de nosotros». Pero es que esos mismos días, algunas horas antes, hay programado otro musical, Annie, «una espectacular producción basada en la exitosa obra de Broadway que regresa con una fórmula nunca vista hasta ahora en nuestro país, pero en el que no faltarán inolvidables melodías como Mañana ('Tomorrow'). Un espectáculo delicioso concebido para el disfrute de toda la familia», apuntan desde la organización.

Por último, los seguidores de Freddie Mercury podrán volver a El Batel para cerrar la programación el sábado 14 de marzo, cuando se represente Rhapsody of Queen, un nuevo espectáculo internacional con las canciones más conocidas de Queen y cuatro cantantes internacionales, una gran banda y una «poderosa» puesta en escena.