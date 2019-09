José Esteban Martínez-Iglesias: "Hemos puesto a Caravaca en el circuito de festivales de tamaño medio del país"

Dice que siempre ha soñado con organizar un festival, y el año pasado su deseo se cumplió. Pero la vida de este evento, que ha puesto a la ciudad en el mapa nacional del power pop, continúa este 2019; en concreto, el próximo 26 de octubre con cuatro nuevas bandas para el historial.

El 26 de octubre se celebrará la segunda edición del Caravaca Power Pop, que el año pasado trajo a la localidad a bandas como Cooper, Brighton 64 y el norteamericano Kurt Baker. Hablamos con su organizador, José Esteban Martínez-Iglesias, vocalista de la banda Octubre, quien nos adelanta los grupos y las novedades de esta nueva entrega del festival, que tendrá como escenario principal a la Ciudad Jardín.



Cuéntenos, ¿cómo nació el Caravaca Power Pop?

La verdad es que yo siempre he tenido la ilusión de organizar un festival en nuestra localidad. A lo largo de los años le fui dando vueltas a esa idea y comentándoselo a algunas personas, hasta que, el año pasado, desde el Ayuntamiento se me encomendó la labor de montarlo.

Por otra parte, casi se podría decir que cada ciudad tiene su festival, y, sin embargo, la mayoría repiten una y otra vez el mismo cartel... Esto lleva a que los cachés de estos grupos son siempre bastante altos y, excepto los que tienen mucha promoción o ya existen desde hace mucho tiempo, no suelen atraer a gente de fuera de los municipios. De hecho, si hubiéramos seguido esta lógica, el de Caravaca no hubiera sido el primer Ayuntamiento, o promotora, que, intentando montar un festival, lo ha tenido que suspender porque no ha tenido la respuesta que esperaban; el último ejemplo el Weekend City de Madrid, con artistas como New Order o Rozalén...

La excepción a esos festivales, y en los que nosotros nos queríamos fijar, son los festivales que llamaremos 'de autor'. Es decir, de un estilo de música más minoritario pero que hace que personas de toda España o, incluso, de varios países de Europa, se desplacen hasta una ciudad igual poco reconocida fuera de su región porque saben que lo que se van a encontrar es la música que les gusta. Nosotros, en este caso, hemos apostado por el power pop.

El año pasado nos decía: «No te metas a organizar nada de lo que no estés realmente enamorado». Y aquí estamos, al borde de la segunda edición, por tanto..., ¿continúa el amor por el power pop?

Continúa el amor a la música. Eso no se puede abandonar. El power pop es uno de esos estilos que, si te gusta la buena música, no puedes de dejar de escuchar y amar. Pero, por supuesto, no es el único.

Háblenos de los grupos que vienen este año a Caravaca.

El cartel de la segunda edición del Caravaca Power Pop estará formado por cuatro grupos: Airbag, La Granja, Feedbacks y Los Maliches. El primero es un grupo de Estepona que lleva más de veinte años tocando y que cada vez tiene más éxito. Su mayor influencia, que se nota claramente, son Los Ramones, pero también se escucha en su música mucho surf, garaje, pop de los sesenta, punk, power pop, por supuesto, y hasta recuerda en parte a los grupos vocales de los cincuenta.

Por otro lado, La Granja es un grupo mallorquín de power pop cuya actividad se desarrolló, sobre todo, desde finales de los ochenta hasta mediados de los noventa. Para algunos, son uno de los mejores grupos de la música pop española. Tienen siete discos en el mercado y una colección de canciones maravillosas que podremos disfrutar en Caravaca.

Feedbacks, asturianos, son un grupo de culto dentro de la escena del power pop de este país desde mediados de los años noventa hasta la actualidad. Con canciones que van desde influencias punk al country, es muy difícil que bajen por estas latitudes, así que es una oportunidad casi única poderlos disfrutar aquí.

Por último, Los Malinches son un grupo de Murcia con claras influencias del garaje sesentero, sobre todo el hecho en Latinoamérica. No dejarán a nadie indiferente.

En concreto, Los Malinches se definen como un grupo de «garaje surf psicodélico». ¿Se abre Caravaca Power Pop a otros tipos de música o rehuye las etiquetas?

El Caravaca Power Pop es un festival de power pop y aledaños. Toda esa retahíla de estilos me vale, efectivamente, de aledaño.

¿Presenta novedades esta segunda edición de Caravaca Power Pop?

Este año queremos hacer más partícipe aún a la ciudad de Caravaca. Por eso, las pinchadas de vinilos se realizarán a lo largo de todo el día, hasta el inicio de los conciertos, por el casco antiguo en colaboración con varios restaurantes. Lo detallaremos todo en el programa. Va a quedar genial.

¿Volverá a haber actividades paralelas a los conciertos?

Por supuesto. Además de las pinchadas, se presentará en Caravaca el nuevo libro de Pablo Carrero, Humildad y paciencia. Rock Indiana: 25 años de música independiente, que, como el título indica, trata sobre los avatares de Pablo con su compañía, Rock Indiana, que es una de las discográficas españolas más importantes, si no la más importante, que edita power pop (y aledaños).

A punto de que la música vuelva a sonar, ¿qué balance hace de la primera edición de Caravaca Power Pop?

Creo que se superaron con creces todas nuestras previsiones en cuanto a asistencia y repercusión. Acudió gente de todas partes del país (León, Madrid, Valencia, Málaga, Alicante, Granada, Albacete?), además de vecinos de toda la Región de Murcia, sobre todo de la capital. Y el nombre de Caravaca se pudo ver en revistas especializadas como Ruta 66 o Mondosonoro. Podríamos decir que pusimos a Caravaca en el circuito de festivales importantes de tamaño medio del país. Ahora, mucha gente de toda España está pendiente de cuál va a ser el cartel que vamos a sacar en cada edición.

En lo personal, ¿te gusta el escenario de la Ciudad Jardín para Caravaca Power Pop o preferirías que existiera en Caravaca un recinto cerrado?

Me gusta que sea al aire libre, que sea popular, que pueda ir quien quiera y como quiera. La Ciudad Jardín reúne todas esas posibilidades. Lo que sí es cierto es que adolecemos de un recinto cerrado adecuado para eventos de cierta magnitud. De hecho, estamos viendo posibilidades de emergencia por si lloviera y no hay mucho donde elegir...

Muchos aficionados se quedan con las ganas de ver a Octubre en el Caravaca Power Pop, ¿tenéis alguna novedad en la banda?

Lo entendemos. Pero la situación es complicada. Yo organizando, Dele de concejal... No estaría bien. Nos quedamos con las ganas, no lo niego. Pero bueno, ya veremos en un futuro. En cuanto a las novedades, estamos grabando un nuevo EP. Ya veremos cuando podemos sacarlo. Muchos líos familiares y festivaleros...