Sara Baras, Los Morancos y Miguel Poveda, en la programación de El Batel

Los Morancos, Sara Baras, Miguel Poveda, Los Secretos, Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura pasarán hasta el mes de marzo por el Auditorio El Batel de Cartagena.

La obra Toc Toc, la banda Sweet California, los musicales Annie y Jekyll & Hyde, Los Ilustres Ignorantes, tributos a Mecano y a Queen, además de clásicos como La Traviata, Don Juan Tenorio o El Lago de los Cisnes, pasarán también por las tablas del auditorio cartagenero.

Dos tontos y yo (con Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura), El Cascanueces, Los Secretos, FSO TOUR - La mejor música de cine, el Circo Acrobático de China, los musicales Annie y Jekyll & Hyde, Rhapsody of Queen, son algunas de las propuestas de esta temporada. Las entradas ya se pueden adquirir tanto en taquilla como en la web del auditorio www.auditorioelbatel.es.

La nueva temporada del Auditorio El Batel de Cartagena comenzará el sábado, 14 de septiembre, con el humor de Los Morancos, que presentan 'X40+'. Los hermanos César y Jorge Cadaval celebran así sus cuarenta años sobre los escenarios.

El sábado, 21 de septiembre, Sara Baras propone un viaje a través del tiempo, de los colores, del silencio y del bullicio, de la multitud y de la soledad, todo ello en 'Sombras'. Este espectáculo nace desde la sombra inmensa de la Farruca, que ha acompañado a Sara de la mano, creciendo con ella, confundiendo muchas veces la proyección y lo proyectado.

'Toc Toc' abrirá el viernes, 4 de octubre, la temporada teatral. Una ingeniosa comedia acerca de manías con las que muchos se sienten identificados. La historia gira en torno a seis personajes que se encuentran en la sala de espera de la consulta de un afamado psiquiatra. Todos son poseedores de un trastorno compulsivo diferente, lo que aporta a la comedia ese toque de disparate total.

El público más juvenil podrá disfrutar de Sweet California. La banda femenina presenta en la ciudad portuaria el sábado, 5 de octubre, su 'Gira Origen 2019'. En este tour el grupo interpreta los temas de su cuarto álbum de estudio, que sólo unas semanas después de publicarse se colocó en el número 2 de las listas de ventas nacionales.

Por su parte, Miguel Poveda hará un alto en su gira para traer a Cartagena un espectáculo más versátil en las interpretaciones de los temas, pero por supuesto, sin dejar de lado su característico estilo flamenco. Lo hará el viernes, 11 de octubre, con 'Íntimo', un concierto a beneficio de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado.

El sábado, 12 de octubre, 'Ilustres ignorantes salen a la calle'. El show es una adaptación del programa televisivo que Javier Coronas conduce en Canal Plus y que cuenta con la colaboración habitual de Javier Cansado y Pepe Colubi.

En Cartagena tendrán también como ilustre invitado a Pedro Vera. Los cuatro humoristas se enzarzarán en un debate a varias bandas, entregado a iluminar las más diversas ramas del conocimiento.

Han pasado 25 años desde que Mecano presentara su última gira Aidalai Tour, y dos generaciones después, su música sigue muy presente entre el gran público. El sábado, 19 de octubre, se podrá rememorar esa gira en el espectáculo 'Hija de la Luna', creado con las mismas canciones, el mismo vestuario y las mismas coreografías.

La ópera, como es habitual, también tendrá cabida en esta amplia programación que ha confeccionado el auditorio. Cita obligada con la compañía Opera 2001 que presentará La Traviata, de Giuseppe Verdi, el domingo, 20 octubre.

La Traviata es uno de los pocos ejemplos de obras líricas directamente sacadas de una obra contemporánea y, desde ese punto de vista, no es extraño que esta ópera prefigure los dramas de la escuela realista. Otro clásico imprescindible en esta programación es 'Don Juan Tenorio', la obra más conocida y representativa de José Zorrilla, según detallan fuentes del Auditorio.

El libreto, protagonizado por un seductor empedernido, caballero pendenciero y amante de las mujeres a las que seduce y luego abandona, se representará en El Batel el sábado, 2 de noviembre. También se podrá disfrutar de uno de los ballet más representados del mundo, 'El lago de los cisnes'. Llegará el miércoles, 6 de noviembre de la mano del Ballet Nacional Ruso, de Sergei Raschenko.

Todos los éxitos de Queen como 'We are the Champions' o 'Bohemian Rapsody' se podrán escuchar y bailar el domingo, 10 de noviembre, en 'Remember Queen world tour'. Un espectáculo de éxito internacional visto por más de quinientas mil personas y protagonizado por el mejor doble del mundo de Freddie Mercury, Piero Venery, que desde Italia nos ofrece una impecable caracterización del artista, junto a sus gestos, bailes y puesta en escena.

El sábado, 16 de noviembre, vuelve la diversión al auditorio con 'El sentido del humor. Dos tontos y yo'. Un show protagonizado por Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura, que ofrecerá en Cartagena dos funciones.

El viernes, 13 de diciembre, llegará otro imprescindible de la danza clásica y de las Navidades, 'El Cascanueces'. Lo pondrá en escena El Ballet Clásico de San Petersburgo, de Andrey Batalov. Un cuento de hadas estructurado en dos actos. La historia del Cascanueces transcurre en Nochebuena en una ciudad alemana, a principios del siglo XIX.

El histórico grupo del pop nacional, 'Los Secretos', se embarca en un nuevo proyecto, 'Mi Paraíso', que presentarán en Cartagena el sábado, 14 de diciembre. Después de 40 años marcando con sus temas la vida de varias generaciones, el grupo mantiene el mismo espíritu y la misma pasión.

Mientras que la orquesta más peliculera de España llegará el domingo, 22 de diciembre, con el FSO TOUR 19.