Marta Nieto: "Nos hemos dejado la vida en esta película; hay mucho amor al cine con mayúscula en 'Madre'"

La intérprete murciana hizo historia este fin de semana al lograr el premio a la Mejor Actriz del Festival de Venecia dentro de la categoría Horizontes. Lo hizo gracias a su papel protagonista en Madre, una cinta de Rodrigo Sorogoyen que llega en noviembre a los cines y que tiene su origen en un corto que este año estuvo nominado al Oscar.

Probablemente, la murciana Marta Nieto nunca haya estado tan involucrada con un proyecto como con Madre. Y eso que en su currículum ya cuenta con un buen puñado de películas y series, algunas de ellas de gran éxito en nuestra pequeña pantalla. Pero este filme –primero cortometraje, nominado al Oscar en su categoría– comenzó en su propia casa, y a los mandos estaba su pareja, Rodrigo Sorogoyen, por lo que tanto el sábado en Venecia, con el premio a la Mejor Actriz de la Sección Horizontes de la Mostra bajo el brazo, como ayer, ya de vuelta en España, la intérprete solo podía pensar en Madre.

Y es que para Nieto, lejos del reconocimiento personal, ganar este premio supone «tener un altavoz para decirle a todo el mundo que vaya a ver esta película al cine». Ya lo dijo el sábado, en pleno éxtasis, y lo repite en casa, de vuelta a la 'normalidad' –se encuentra promocionando su nuevo filme, Litus, que se estrena este mismo viernes– y algo más calmada. «Nos hemos dejado la vida y hay mucho amor al cine en mayúsculas», apunta sobre Madre, que, ya como un largometraje, se estrenó en el prestigioso festival italiano a la espera de desembarcar en las salas españolas el próximo mes de diciembre. «Fue un rodaje muy intenso y una experiencia de las más bonitas de mi vida», resalta la actriz, todavía emocionada por el premio y por la cinta que lleva entre manos.

«El cine de Sorogoyen no da respuestas, no te deja con el alma tranquila, es el cine que me gusta, que se queda flotando días», apunta la murciana, protagonista de un filme que se centra en la relación que Elena, su personaje, establece con un adolescente francés que le recuerda a su hijo y que transcurre por territorios que pueden rozar los límites de lo considerado moralmente aceptable, a la vez que lidia con las consecuencias del trauma.

Para Nieto, la cinta de Sorogoyen –Mejor Director en la última edición de los Premios Feroz, los Goya y Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos por El reino– tiene «algo que ver con la complejidad del ser humano», aunque la considera una «película rara» porque no te permite como espectador tener del todo «claro» lo ocurre en la cinta. De hecho, según recuerda, esa es la sensación con la que se quedó el aforo de la sala veneciana de 1.300 butacas en la que se proyectó en el marco del festival italiano: «Veía cabezas de gente quieta, nadie se levantaba, habían entrado en la película. Acabó y hubo minutos y minutos de ovación», asegura.

Madre se presenta como un thriller con «marcado pulso psicológico». Escrita por el propio Sorogoyen junto a su coguionista habitual, Isabel Peña, y a Nieto la acompañan en el reparto Àlex Brendemühl y Jules Porier. La cinta se estrenará el 15 de noviembre, tras inaugurar el día 8 del mismo mes la Sección Oficial de la 16º Edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Por sí, esa es otra: el recorrido de este filme –anticipado por un éxito masivo del corto, cargado de galardones– no ha hecho más que empezar.