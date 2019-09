Homenaje a Luis Miguel de la mano de Xandro Leima

La música de Luis Miguel volverá a sonar en Murcia poco más de un año después. No obstante, esta vez no será el 'Rey Sol' quien se persone en la capital del Segura para deleitar a sus fieles seguidores con sus grandes éxitos, sino que un grupo de reputados intérpretes serán los encargados de llevar al directo, en un espectáculo de estreno para el ciclo 'Teatro en Feria' del Romea, temas imprescindibles como Qué nivel de mujer, Tú solo tú, Suave, Te necesito, La bikina, Sabes una cosa y Será que no me amas.

El músico peruano David Tantaleán es –además del teclista de la banda– el encargado de la dirección de este show, titulado Incondicional ILM, que contará con un batería, un bajista, un percusionista, un guitarrista, tres metales y dos coristas. Pero, sobre todo, con el vocalista murciano Xandro Leima, que ya se metió en la piel del mexicano en el programa de televisión Tu cara no me suena todavía. Producido en Murcia, el espectáculo saldrá de gira por España después de enfrentarse ante su público en casa.