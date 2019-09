Blas Cantó firma su nuevo disco el martes en Murcia

El cantante murciano Blas Cantó tiene nuevo disco que lleva por título 'Complicados', disco que firmará a todos sus fans el martes 10 de septiembre en El Corte Inglés de Murcia. El artista nacido en Ricote y excomponente de la banda Auryn, estará en el departamento de juventud, planta tercera, a partir de las 18.00 horas.

Blas Cantó nació el 26 de octubre de 1991 en Ricote. Mientras unos dibujaban, bailaban o hacían deporte, él, desde muy niño, eligió cantar, siempre tomándoselo muy en serio. A los cuatro años, empezó a tomar clases en la escuela de música y pasado un tiempo se adentró en los entresijos del piano y de la trompeta en el Conservatorio de Murcia.

Mientras Blas se criaba entre maestros, discos, radios y micrófonos, crecía en él el deseo de ofrecerse a un cada vez más amplio abanico de público. Cuando Blas llega a Madrid en busca de nuevos horizontes, conoce a Magí Torras con quien empieza a hablar de proyectos. Mientras imaginaba con Magí un proyecto nuevo, apareció en el mercado One Direction. Blas sigue pensando hoy que Auryn y One Direction coincidieron en el tiempo de forma totalmente casual, quizá porque su generación lo precisaba. Coincidiendo con el fin de la etapa en la 'boyband' española, Blas Cantó participa y gana en el programa de televisión 'Tu cara me suena' que además le permitió descubrir cosas que él nunca sospechó que pudiera llegar a hacer. Blas descubrió, entre cosas desconocidas, la versatilidad de su voz y también su capacidad interpretativa. Estaba listo para emprender el vuelo en solitario y mostrar tal y como es el auténtico Blas Cantó.

Comenzaba así un capítulo decisivo en su vida, una historia que arranca en estos días con la publicación del álbum Complicados y cuyos renglones de oro están aún por escribir. El futuro más brillante está en manos de un artista con mayúsculas, de un cantante que, de los pies a la cabeza, tiene madera de ídolo de primer orden.