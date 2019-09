Las redes sociales despiden a Camilo Sesto

Este domingo hemos amanecido con la noticia de la muerte de Camilo Sesto. El cantante alicantino ha fallecido a los 72 años y las redes sociales se han hecho eco rápidamente de esta triste pérdida.



Rostros conocidos y decenas de seguidores anónimos del artista han utilizado estas vías para rendirle un sentido homenaje y enviarle palabras de recuerdo.



Entre la clase política, el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez ha sido uno de los primeros en recordar la figura de Camilo Sesto.





CAMILO SESTO Descanse En Paz 1946-2019 Si me dejas ahora-Camilo Sesto pic.twitter.com/KkfpQToFvh

"Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no sé luchar contra el amor...??



Adios Camilo Sesto pic.twitter.com/fmoBpJ9NKm