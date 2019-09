Dúo Dinámico: "Solo hay una cosa en la industria que no ha cambiado: los que valen siempre surgen de la masa"

El Auditorio Cine Rosales de Calasparra acoge hoy un concierto muy especial: el del sesenta aniversario de la que seguramente sea la pareja musical española más importante de la historia de nuestro pop. Y, para celebrarlo, esta noche ofrecerán un set list con sus canciones más icónicas.

La gira de celebración de los sesenta años de carrera del Dúo Dinámico llega esta noche a Calasparra; en concreto, al Auditorio Cine Rosales, a partir de las diez de la noche, y dentro del programa de concierto de la feria de la localidad. Se trata de un acontecimiento extraordinario, un show lleno de grandes éxitos de la que es, sin duda, la pareja más importante de nuestra música desde sus comienzos en los años sesenta, cuando forjaron los cimientos de una carrera cargada de hits. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa –a estos nombres responden en solitario y por separado– son referentes, pioneros de nuestro pop-rock, así como del fenómeno fan en nuestro país, y como leyendas de la cultura popular española cuentan con un Grammy de Honor a su Excelencia Musical.

Además, la gira llega a Calasparra apenas un día antes de tan señalada fecha, y es que fue el 9 de septiembre de 1959 cuando Emi-Odeón publicó un epé de cuatro canciones – Recordándote, Cowboy, Alone y Little Darling– que se convertiría en la primera referencia discográfica del Dúo Dinámico. Luego vendrían grandes éxitos como Quisiera ser, Eres tú, Perdóname, Somos jóvenes, Quince años, Bailando el twist, Lolita Twist, Como ayer..., y, más recientemente Resistiré, canción emblemática que ya es un himno para muchos. A todos estos hits –y son solo algunos de ellos–, hay que añadir su gran labor como autores y productores para artistas de la talla de Camilo Sesto, Julio Iglesias o Los Chunguitos, que avalan y confirman su extraordinaria carrera profesional y la gran importancia en la historia de la música pop como autores e intérpretes de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa.

Se trata, pues, de una cita inexcusable para el público calasparreño que, con este ciclo, rinde tributo desde hace más de una década a lo mejor de la música española de décadas pasadas, habiendo pasado por la localidad artistas como Albert Hammond, Los Pecos, El Consorcio, Formula V, José Luis Perales, Los Secretos y Mocedades, entre otros.



¿Cuál es el secreto para estar sesenta años en la trinchera y, además, sin bajar la guardia?

Ramón Arcusa: Sesenta años parece mucho tiempo, pero la verdad es que a mí, por lo menos, se me han pasado bastante rápidos... Quizá precisamente porque hemos estado muy activos siempre, haciendo lo que nos gusta en todo momento, y eso ayuda mucho a hacer el trabajo lo mejor posible.

Manuel de la Calva: El secreto es que no hay secreto. El público de repente dice: «Este me gusta», y se ha terminado. No hay más. Al final, la fórmula del éxito es 'fácil': millones de personas que no se conocen de nada pero a las que les gusta un mismo artista o grupo; ese es el éxito.

Llegan este fin de semana [por hoy] a Calasparra dentro de la gira de celebración de este aniversario. ¿Qué se va a encontrar el público que acuda al Auditorio Cine Rosales?

R. A.: Vamos a cantar todas las canciones que el público espera; algunas menos conocidas también, ¿eh?, para hacer un poco de balance de nuestra carrera, pero estarán todas las que se definen como 'imprescindibles'. Ya sabes, como Quince años tiene mi amor, Ojitos negros, Quisiera ser y, por supuesto, Resistiré. Estarán todas esas canciones, que le encantan al público, porque lo tenemos muy comprobado: es un repertorio que llevamos hace muchos años pero que es el que mejor responde a los gustos del público y, por qué no decirlo, al nuestro.

M. de la C.: Además, es lo que se merece el público de Murcia. Es una región que, a mí particularmente, me gusta mucho. ¡Y me encanta Calasparra! Recuerdo perfectamente cuando estuvimos allí por última vez... Tengo muchos amigos por allí, y espero que podamos estar todos juntos.

Hablando de su público, ustedes fueron los precursores del llamado 'fenómeno fan' en España.

M. de la C.: Efectivamente. Nosotros fuimos los primeros que vivimos de alguna manera algo así. Ya era algo habitual en Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Italia, pero no por aquí... Recuerdo que presentamos unas fotos promocionales, que hoy día son icónicas, y por ahí empezó todo [Risas].

Ha llovido desde entonces, sesenta años es mucho tiempo y la música ha cambiado. Pero ahí sigue su público.

M. de la C.: Sí. La verdad es que estamos notando cómo la gente que nos apoyó entonces ahora está volviendo a nuestros conciertos. Entonces, claro, imagínate..., ¡no te puedes creer cómo hemos llenado en todos los sitios por donde hemos estado este verano! En Bilbao, que estuvimos el otro día, tuvieron que cortar para que no entrará más gente... Al final, muchos de estos seguidores se han hecho mayores como nosotros y vienen a recordar su juventud, y alguno trae a sus hijos.

Se juntan varias generaciones en las actuaciones del Dúo Dinámico...

M. de la C.: Claro, acuden familias completas que nos han ido siguiendo en diferentes épocas. Muchas parejas mayores vienen a recordar cómo se conocieron, y lo hacen con sus hijos y hasta con sus nietos. Son muchos años y muchas generaciones las que en este tiempo se han acercado a nuestra música.

¿Qué siente un artista cuando va por la calle y ve que la gente sigue tarareando sus canciones tanto tiempo después?

R. A.: Pues un placer inmenso; es maravilloso haber podido hacer algo que sea recordado con el paso de los años. Los artistas de hoy en día tienen menos suerte en el sentido de que las cosas van muy rápido; es decir, una canción quema a la anterior y al día siguiente hay otra distinta. Pasa igual que en las redes sociales: todo ocurre en un día, y nunca más se vuelve a hablar de ello. En la música, hay tantas buenas canciones que se empujan unas a otras conforme van saliendo... Nosotros, en cambio, aparecimos en un momento en el que había menos presión y en el que la vida iba más despacio.

También ha sido productor de varios artistas, entre ellos el internacional Julio Iglesias, así que algo sabe del mundillo... ¿Por qué momento pasa ahora mismo el mundo de la música?

R. A.: Bueno, tenemos que tener en cuenta que la técnica ha colaborado en que las cosas cambien. Igual que ahora tenemos teléfonos inteligentes y los llevamos a todas partes, y los usamos constantemente porque son una ventana a través de la que conectar con las cosas que pasan a nuestro alrededor, las nuevas tecnologías también cambiaron por completo la forma en la que funcionaba el sector; en este caso, el cambio llegó cuando dejó de usarse lo analógico. Ahora, gracias a aplicaciones de streaming, es muy fácil acceder a todo tipo de música y con un precio más que asequible. Pero hay una cosa que no ha cambiado y que no cambiará nunca: los que valen siempre surgen de la masa y se hacen notar.

Volviendo al concierto, como han señalado, no es la primera vez que vienen a Calasparra, donde, por cierto, ya tuvieron gran éxito durante su última visita.

M. de la C.: ¡Sí! Hace varios años que estuvimos allí y, la verdad, tengo grandes recuerdos de aquel concierto, ¡y grandes amigos! Además, la gastronomía murciana es maravillosa... [Risas]

Si tuvieran que quedarse con una noche especial, ¿cuál sería?

R. A.: Eurovisión; la noche que ganamos Eurovisión con el La, la, la de la mano de Massiel [ Manuel de la Calva y Ramón Arcusa fueron los compositores del tema]. Es una de esas noches especiales que se te quedan grabadas en la memoria. Aquello fue una fiesta internacional, compitiendo con todos los países de Europa, y ganando en Londres, en la meca del pop de aquel tiempo. Pero, aforunadamente, ha habido muchas noches especiales a lo largo de nuestra carrera; es que sesenta años dan para mucho... [Risas].

Cuéntenme, ¿cuáles son los próximos proyectos del Dúo Dinámico?

R. A.: Pues yo el próximo otoño sacaré un libro en el que hablo de toda mi vida, desde mi infancia en Barcelona hasta las vicisitudes del Dúo Dinámico, claro, y también de Julio Iglesias y toda nuestra carrera juntos. Será un libro muy divertido.

Y, tras Calasparra, ¿por dónde sigue esta gira?

M. de la C.: Después iremos a Málaga, y nos quedan seis conciertos más en Barcelona, Granada, Valencia y Palma de Mallorca. Aunque debemos decir que ya están casi todas las entradas vendidas...