Viva Suecia: "En Murcia hay talento suficiente como para desbancar a Mánchester y Seattle"

Otros principios fundamentales, su segundo álbum, les ha colocado como uno de los principales referentes del indie rock en nuestro país, y mientras apuran su gira, preparan el desembarco de su nuevo disco, El milagro (4 de octubre).

Seis años y dos álbumes de estudio han bastado para que los murcianos Viva Suecia haya alcanzado un gran reconocimiento a nivel nacional; tiempo en el que han logrado, además, tocar en los principales festivales españoles, saltar el charco y hacerse con el prestigioso MTV Europe Music Award al Mejor Artista Local. Lo que te mereces –adelanto de su próximo disco– salió el pasado 14 de junio y ya lleva más de 100.000 escuchas solo en Spotify. Ayer salió un nuevo adelanto: Algunos tenemos fe, con un punto de influencia de música negra, y el 4 de octubre llegará a las estanterías su tercer larga duración, El milagro, bajo la producción de Carlos Hernández, con toda la intensidad y emoción que les caracteriza. El título, claro, hace referencia al 'milagro' que les ha tocado vivir: ser una de las bandas más potentes y queridas del panorama, y, a buen seguro, el álbum será uno de los más destacados del año. Jess Fabric, Rafa Val y Alberto Cantua responden a nuestro requerimiento.



El 4 de octubre llega El milagro. ¿Dónde se ha grabado? ¿Quién lo ha producido? ¿Ha habido colaboraciones?

Jess Fabric: Se grabó durante el mes de diciembre de 2018 en MIA Estudio, en Murcia, y durante el pasado mes de enero en Estudio Uno de Madrid, producido por nosotros mismos y el gran Carlos Hernández. Cuando empezamos a pensar en todo esto de la grabación, lo primero que nos planteamos fue contar con un productor de estos internacionales que graba a bandas de esas que son cabeza de cartel del Primavera y del FIB y que cobran una pasta, pero caímos en la cuenta de que quien realmente nos entendía a nosotros y con quien teníamos un feeling especial era con Carlos Hernández, y que para hacer un gran disco no era necesario un presupuesto desmesurado, ni productores guiris ni estudios al otro del charco, sino buenas canciones, pasión por lo que se está haciendo y que exista un amor tremendo entre las personas que están trabajando en ese disco. En cuanto a las colaboraciones, hemos contado con Rodrigo Cominero, que ahora ya forma parte de Viva Suecia, y hay algunas más; pronto sabréis de quiénes se tratan... Podemos adelantar que son artistas que han hecho muchísimo por la música de este país y que admiramos y queremos de una forma brutal.

¿Qué nos encontraremos en El milagro? ¿En qué habéis puesto el acento? ¿Qué habéis explorado esta vez?

J. F.: Encontrareis un puñado de canciones libres de prejuicios. Hemos vuelto a hacer lo que nos ha dado la gana y, por supuesto, nos hemos dejado llevar por las influencias que a cada uno de nosotros nos han perseguido los últimos meses. El acento está puesto justo en eso, en habernos sentido libres. Nos atreveríamos a decir que hay mucho de soul, música negra, pero también de noise, brit y todo aquello con lo que flipábamos en los noventa. También es cierto que una cosa es lo que nosotros vemos en nuestras canciones y, otra muy distinta, lo que estas pueden transmitir a cada oyente... Pero bueno, lo que sí podemos asegurar es que teníamos en mente hacer un disco con muchas menos guitarras y, gracias a dios, no lo hemos conseguido.

¿Son todo canciones nuevas, o habéis recuperado alguna que teníais guardada?

J. F.: Todas las canciones de El milagro han sido compuestas en 2018 en el local de ensayo; casi todas durante los meses de verano. Cuando casi todo el mundo estaba por ahí de vacaciones, nosotros estábamos encerrados en una habitación sin ventanas, con los amplis a toda hostia, intentando hacer canciones. Ninguna existía antes, no hay ningún descarte de discos anteriores ni cosas por el estilo; quizás algún arreglo de guitarra, algún ritmo de batería o alguna línea de bajo ha sido rescatada del pasado, pero poco más. Incluso uno de los temas fue compuesto directamente en el estudio. Creo que lo mantendremos en secreto, a ver si alguien es capaz de averiguar cuál es...

¿A qué se debe el título, de qué milagro habláis? ¿Ha sido milagro o ha habido también mucho esfuerzo y talento?

J. F.: Estar donde estamos debe ser por un milagro, no hay otra explicación. Nosotros somos cuatro amigos –ahora ya cinco; incluso seis, contando con Jesús Cobarro– que solo hacemos algo que nos apasiona. Hay tantísimos artistas y bandas haciendo cosas increíbles que ¿por qué nosotros? Hay mucho esfuerzo y mucho trabajo en Viva Suecia, claro, pero como en muchísimas otras bandas. No sabemos cómo hemos llegado hasta aquí; solo en Murcia ya hay talento suficiente como para desbancar a Mánchester y Seattle; y no sabemos si nosotros tenemos ese talento o no. Podemos asegurar que no hay una fórmula secreta; ojalá la hubiese. Eso sí, prometemos disfrutar de cada segundo que dure esto.

Esta semana ha salido un nuevo adelanto. ¿Qué nos podéis contar de Algunos tenemos fe?

J. F.: Algunos tenemos fe es una de nuestras canciones favoritas de El milagro; de hecho, quizás es la que más deja ver esa influencia de la que hablábamos antes de soul y música negra. Por supuesto, tratando esto con todos nuestros respetos y salvando en todo momento las distancias, nosotros seguimos siendo Viva Suecia. Mira, hay un productor que nos vuelve locos, uno de estos que no tiene normas y que con cada disco te sorprende más y más: hablo de Danger Mouse y esas locuras que ha hecho con Kiwanuka, Karen O, Broken Bells y Gnrals Barkley. Un día, bloqueados en el local porque no salía nada que nos convenciese, hicimos un parón y estuvimos hablando sobre todos estos, sobre su forma de entender la música, y ahí surgió una línea de bajo muy apagada, casi Motown; teníamos claro que no podíamos usarla para la banda, pero nos enganchó tanto la manera en la que caminaba que nos pusimos a probar y a probar, y en cuestión de un par de horas tuvimos la canción terminada.

Como grupo, ¿imaginasteis que ibais a llegar tan lejos?

J. F.: Nunca imaginamos algo así; esto es muchísimo más de lo que pueda soñar cualquier adolescente que escucha música rock en su cuarto y que intenta aprender a tocar imitando a sus ídolos.

Hasta ahora casi todo el mundo estaba de acuerdo en celebrar la llegada de Viva Suecia. ¿Os empiezan a salir los haters? ¿Cómo lo lleváis?

J. F.: Claro que los hay, y son necesarios; si no todo esto sería demasiado aburrido. Lo llevamos bastante bien. Ten en cuenta que somos una banda que nos tomamos esto como hay que tomárselo: hacemos lo que nos gusta, de la manera que nos da la gana, lo disfrutamos como si cada vez fuera a ser la última y no pretendemos gustarle a todo el mundo; eso es imposible. Lo que pueda decir alguien desde el sofá de casa y a través de un móvil, mientras que nosotros estamos sudando en un escenario, no nos puede afectar en absoluto; es que ni siquiera estamos en igualdad de condiciones.

Las primeras 17 fechas de la presentación de El milagro ya están a la venta, y de momento no sale Murcia. ¿Lo reserváis para algún festival?

Rafa Val: En el caso de Murcia, siempre hemos sido muy cautelosos. Es nuestra tierra y nos pensamos mucho cada paso. Queremos que sea especial todas las veces, y así será con este disco.

Dais por terminada la gira de Otros principios fundamentales con un verano plagado de festivales. ¿Cuál es vuestro balance?

R. V.: Tenemos la sensación constante de que estamos arropados por una cantidad enorme de cariño. Este año, no solo en época de festivales, hemos podido recoger estas sensaciones de manera muy clara y directa. Somos unos afortunados en muchos aspectos.

¿Os ha quedado tiempo para ir a la playa, unas pequeñas vacaciones?

R. V.: Es complicado, pero con el tiempo hemos aprendido a hacer malabares con el calendario, y al final siempre encontramos la manera de mantener todos los platos girando. Se puede dedicar tiempo a todo.

¿En qué habéis empleado vuestro tiempo libre? ¿En ir a otros conciertos?

R. V.: En viajar y comer, hacer el amor, ver conciertos, ir al cine, estar con los amigos... Las cosas que todo el mundo necesita de vez en cuando para no pegarse un tiro.

¿Qué feedback ha habido con Lo que te mereces?

R. V.: Ahora mismo es la canción que más y mejor se vive en cada concierto. No era fácil.

Por cierto, parece que Viva Suecia consiguió su 'milagro' en la abarrotada Plaza del Trigo del Sonorama. ¿Qué ocurrió?

R. V.: Ocurrió que fuimos miles de personas dando el mismo concierto. Es la cosa más bonita que te puede ocurrir en este mundo.

Llevasteis a Jesús Cobarro de Noise Box con vosotros. ¿Se trataba de reforzar la banda? Desde luego, hay algún vínculo especial con Noise Box, ¿no?

Alberto Cantúa: Rafa se rompió el dedo unos días antes, y ante una situación así de extrema no puedes titubear. Había que contar con alguien que cumpliera no sólo en lo musical, sino también en actitud, entrega y sacrificio, y por eso le llamamos a él. Días después Rafa paso por el quirófano, y vamos a tener a Cobarro una temporada hasta que su dedo este al 100%. Es increíble cómo una situación tan difícil ha acabado convirtiéndose en una experiencia tan enriquecedora para todos. Hay que cuidar a Jesús y al resto de los Noise Box, porque enriquecen la cultura musical murciana. Además es un tío de puta madre, un buen amigo y una persona excepcional.

¿Cómo preparáis las giras? ¿Habéis empezado ya a preparar la nueva?

A. C.: Este nuevo disco va a llevar un trabajo concienzudo y profesional. Es un disco mas complejo; para eso llevamos a Rodri como refuerzo. Vamos a analizar con todo el staff cada situación para dar un empujón más a todo lo que rodea a Viva Suecia. Hay que seguir avanzando sin perder la esencia ni la cabeza, y que cuando alguien venga a un concierto nuestro salga pensando en cuándo será el próximo.

¿Componéis en las giras? ¿Es fácil componer de gira?

A. C.: No hemos dejado de girar en unos cuatro años, y es difícil..., tensa más la cuerda de la creatividad, pero en esa tensión, ese mundo loco en el que vivimos, es donde hay mas desequilibrios, y probablemente eso acabe favoreciendo la creatividad.

¿Cómo os veis ahora que lleváis el rodaje de estos años? ¿En qué momento está la banda?

A. C.: Tenemos por delante el álbum más importante de nuestras vidas. Nos hemos dejado el alma en cada segundo del mismo, y pensamos que es lo mejor que hemos hecho hasta a fecha. Hemos exprimido a cada persona que se ha acercado al disco, recogido cada gota de talento, y el otro día, mientras veíamos opciones de set list, la sensación de todos es que queremos tocarlo entero. Siempre decimos lo mismo: esta banda no se guarda nada desde el minuto uno; no sabemos ir a medio gas o a cumplir el expediente. El milagro es un pedazo de nuestros corazones.

¿De qué hablan las letras de El milagro?

A. C.: Habla de cómo cuatro personas normales viven algo que nunca hubieran soñado, de cómo todo eso influye en nuestras vidas, para bien o para mal, pero con la fuerza y la entereza de todos estos años luchando por nuestras canciones. Es un disco más luminoso y optimista en el fondo y en el contenido.

¿Qué diríais que ha aportado Otros principios fundamentales a vuestra carrera profesional?

A. C.: Es el disco que nos permitió dedicarnos en exclusiva a la música. Nos ha dado un bagaje existencial que jamás hubiéramos soñado, y desde que salimos del estudio, de ese ultimo día de grabación, con lagrimas en los ojos, supimos que iba a ser un cambio en nuestras vidas. Mucha gente nos escribe y nos da las gracias por lo que hacemos, pero los realmente agradecidos somos nosotros.

¿Era esto lo que queríais? ¿Os ha superado en algún momento? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Qué os mereceis Viva Suecia?

A. C.: Cada vez que te subes a un escenario, que levantas una copa de vino mientras intentas templar los nervios y ves cómo la gente se emociona contigo, te sientes superado. Superado porque tienes que devolverle a toda esa gente el doble de lo que te da. Es tu obligación. Y, la verdad, esa responsabilidad nos hace muy felices. No se si nos merecemos todo esto, pero '¿qué le vamos a hacer...?'.