Manu Sánchez: "Somos libres de decir lo que nos dé la gana, pero también para molestarnos"

El sevillano llega esta noche a Calasparra para ofrecer, dentro del programa de fiestas, su show titulado En directo al público del Auditorio Cine Rosales. El polifacético artista, que cumple también hoy 34 años, hablará sobre actualidad y, cómo no, sobre su familia y su nuevo rol personal: el de padre.

El televisivo Manu Sánchez ( Zapeando, Tu cara me suena, La mejor canción jamás cantada...) llega esta noche a Calasparra para presentar, dentro del programa de fiestas de la localidad, su espectáculo En directo. En él, el humorista, presentador y actor sevillano interpretará un monólogo en el que recorrerá, con su ingenio característico, algunos de los temas más mediáticos de la actualidad. Eso sí, como no podía ser de otra manera, el de Dos Hermanas tampoco dejará de hablarle al patio de butacas sobre su familia, y en especial sobre su padre y su madre, como hace en algunos de sus monólogos más exitosos. En definitiva, un show para reírse a carcajadas con uno de los cómicos más en forma y populares del país.



En primer lugar, ¿qué se va a encontrar el público en este nuevo montaje de Manu Sánchez?

Pues espero que muchas risas. Y, además de risas, algún que otro codazo cómplice de estos de: «¡Te lo dije! ¿Lo ves? Igual que nos pasa a nosotros». Creo que esa es una buena señal para un cómico. Pero, sobre todo, creo que vamos a pasar un gran rato en el Cine Rosales en esta Feria de Calasparra. Además, se trata de un show con un saborcito especial para mí porque el día de la función es mi cumpleaños: 34 ya.

Imagino que no faltarán algunos de los chistes que en tantas ocasiones ha dedicado a su familia en monólogos.

¡Por supuesto! Estarán presentes, no lo dudes... Aunque ahora estas cosas las vivo desde el otro lado, ¿sabes?, desde el lado oscuro. He sido papi hace unos meses y ahora soy yo el que empieza a decirle cosas al niño como: «No te asomes por ahí, que se te puede ir el cuerpo», o «En el sofá no se come». Ahora soy yo el que empieza a sentir lo que es estar en el otro lado, y mira que llevo toda la vida diciendo eso de que madre no hay más que una y que cualquiera aguanta a dos o tres..., pero ahora soy yo el que empieza a notar los efectos de la paternidad...

Ya sabes, aquello de: 'Cuando seas padre comerás huevos'.

¡Ah, sí! Estoy comiendo huevos, sí, y a cucharadas. Todo lo que uno pensaba de joven que era una exageración de tu madre o de tu padres, ahora resulta que yo también lo pienso... Así que, como tú bien dices, haremos mucha referencias a esas relaciones familiares, aunque igual también desde un punto de vista distinto al habitual. Estas cosas también lo que hacen es que éste sea un espectáculo en el que se puede sentir identificada toda la familia. Esperamos colgar el cartel de 'No hay billetes'; ese será el mejor regalo que Calasparra y Murcia puedan hacerme para esta cosa de entrar en los 34 años.



Aunque cuando están sobre el escenario todo parece fruto de la improvisación, imagino que detrás de estos monólogos hay un proceso de composición. ¿Cómo es escribir un texto como éste?

A veces corremos el riesgo de sobrevalorar la improvisación... No hay mayor muestra de respeto al público que llevar preparada la función, que la gente note que lo va a suceder encima del escenario está testado y probado y tiene una intención. Eso sí, es muy bonito cuando uno está muy seguro del trabajo que lleva hecho, el público encima está respondiendo como se espera y se crea un ambiente tan especial que hace que sea posible improvisar, y así si sucede algo entre el patio de butacas el cómico le puede sacar punta o, incluso, puede salirse por completo del guion y crear un momento sumamente especial que no estaba preparado y que, para nosotros, es un pequeño regalito que te acaba dando la noche. Es como la guinda del pastel, pero ese pastel hay que llevarlo bien preparado ya que es signo de respeto para el público, que se lo merece todo.

Dicho esto, creo que todo en un espectáculo empieza por la observación. El papel del cómico es observar la realidad y sacarle punta; después, cada humorista ya va viendo si trabaja un humor más surrealista o más hiperrealista, ácido o blanco, pero la base casi siempre es esa. El caso es que a la comedia se puede llegar por muchos caminos, y cada uno de nosotros elegimos el nuestro o la mezcla de muchos de ellos, pero lo principal es observar y tener ganas de buscarle los tres pies al gato, de ver la cara B o levantar las alfombras. Ese es nuestro trabajo y es muy bonito, porque dibujamos caricaturas desde una perspectiva distinta, porque mostramos tanto la verdad que acaba provocando risa.

¿ Cómo recuerda sus inicios? Y sobre todo, ¿cómo ve que ha evolucionado en estos años?

[Suspira] Los inicios los veo un poco lejanos... Empecé con 16 y vamos ya por 34; pero lo cierto es que tengo la sensación de estar siempre empezando. Creo que en estas profesiones hay que estar siempre con las pilas puestas, con ganas de seguir creciendo, aprendiendo, y con ganas de seguir creando; no conformándote con el camino por el que vas o por donde estás, sino queriendo dar un pasito más siempre. Lo bonito es eso, sentir que estás siempre empezando.

¿ Tienes miedo a la doble moral?

A ver, está claro que hay que tener cuidado con la puntería, creo que es parte de nuestro trabajo. Si yo quiero molestar a A y molestó a A, he hecho bien mi trabajo; el problema es si acabas molestando a B... Cuando queriendo hacer un chiste sobre un tema te salta gente aparentemente ajena a decirte que se sienten ofendidos es cuando nosotros tenemos que ver si tienen razón o si no. Si la tienen, se les pide disculpas, y si no la tienen, pues se la tiene que envainar. Somos libres de decir lo que nos dé la gana, y somos libres para molestarnos con lo que nos dé la gana también. Tampoco le compro el mensaje a estos que atacan a los 'ofendiditos': estaría bonito que esto de la libertad fuera solamente en una dirección...

Por último: te hemos visto en infinidad de formatos, de programas..., ¿qué trabajos o proyectos tiene actualmente en cartera Manu Sánchez?

Pues mira, los próximos 3 y 4 de octubre estaremos en Jerez estrenando El gran emigrante, que viene a ser la cuarta pata teatral de tres obras que ya llevan varios años en cartel, como son El rey solo, El último santo y El buen dictador. Además de eso, un proyecto televisivo para este curso que anunciaremos pronto, cosas de radio con los compañeros de la Ser y un libro. Al final, esto va de contar historias y sacarle punta a la realidad, sea cual sea el formato.