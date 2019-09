Carthagineses y Romanos sonará al rock 'mainstream' de los noventa

Este 2019 vuelven los conciertos de Carthagineses y Romanos. Coincidiendo con el treinta aniversario de esta cita, lo mejor del rock que triunfó en los años noventa pondrá banda sonora a las fiestas: los incombustibles Burning, firmando himnos desde finales de los setenta; Shuarma y sus Elefantes, y la mitad de M-Clan, el guitarrista Ricardo Ruipérez, además de un clásico de la música en la Región, el bluesman Fernando Rubio.

De la mano de Amstel, quienes colaboran desde hace más de dos décadas con la Federación y el Ayuntamiento de Cartagena, así como Radio Cartagena, para impulsar esta fiesta y su reconocimiento como Interés Turístico Internacional, fue este martes cuando la concejala delegada de Festejos, María Casajús, presentó el cartel en el Palacio Consistorial junto a Alejandro Rodríguez, responsable de Relaciones Institucionales de Heineken España en el Levante; Antonio Rosa, director de Radio Cartagena-SER, y Lorenzo Jerez, vicepresidente y responsable de Financiación de la Federación de Carthagineses y Romanos. En concreto, el concierto será el próximo jueves 26 de septiembre en un recinto que se habilitará en la Plaza Antigones, junto al campus universitario, con un aforo de 8.000 personas.

La apertura de puertas está prevista para las nueve de la noche y el concierto se dilatará hasta bien entrada la madrugada. Los primeros en subirse al escenario serán Fernando Rubio & The Inner Demons, que tras presentar su música en festivales como La Mar de Músicas –también está previsto que, antes de visitar Cartagena, actúen en el Lemon Pop–, ofrecerán al público de la ciudad portuaria las canciones de Cheap chinese guitar, su último trabajo. Tras ellos será el turno de Ruipérez, que tras más de veinte años firmando junto a Tarque algunos de los himnos de M-Clan, debuta este año en solitario con once cortes bajo el título En la distancia corta; temas que llevará al directo en Cartagena junto a algunos de sus clásicos.

En torno a las doce de la noche, saltarán al escenario del Amstel Fest –así se ha llamado a este microfestival– los Burning, encabezados por el mítico Johnny Cifuentes, dispuestos a hacer subir la temperatura en Cartagena con algunos de los grandes éxitos de la música en español de finales del siglo pasado: ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, Una noche sin ti, Mueve tus caderas, Esto es un atraco y Madrid, entre otros. Por último, Elefantes, una banda referencia dentro del pop y el rock en nuestro país, será la encargada de poner la guinda del pastel a estas fiestas. Liderados por el carismático Shuarma, los catalanes siguen presentando su séptimo álbum de estudio, La primera luz del día (2018).

Bonos canjeables por entradas

Las entradas se podrán obtener de manera gratuita al canjear los bonos que los interesados podrán encontrar en las botellas de Amstel: por cada tres de ellos se entregará un ticket. Los establecimientos de la ciudad que trabajan con esta marca de cerveza ya están colocando cartelería informativa.

La promoción es válida para mayores de 18 años, pudiendo obtener un máximo de seis entradas al día por persona, y se podrán empezar a canjear a partir de la semana próxima en la sede de Radio Cartagena-SER o en el punto de información del Campamento Festero de Carthagineses y Romanos.