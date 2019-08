"El flamenco es del que tenga afición, respeto y amor por él"

Una de las hijas de Enrique Morente y Aurora Carbonell, Soleá –la menos ortodoxa de la familia–, protagoniza hoy 'La Noche Inventada' de Bullas en las Bodegas del Rosario. Presentará su último trabajo, Ole Lorelei, en uno de sus últimos conciertos en solitario antes de emprender el proyecto Prado Negro. Don Gonzalo estará a los platos.

Hija de Enrique Morente y Aurora Carbonell y hermana de Estrella y Kiki, Soleá Morente ha pasado este verano por el Festival Internacional de Benicasim (FIB) como ya lo hiciese su padre con Omega en 2008. También visitó La Mar de Músicas de Cartagena, en una noche dedicada a la saga de los Morente en la clausura del festival.

Ahora, a punto de estrenarse con Prado Negro –su nuevo grupo–, pasa hoy por Bullas, por 'La Noche Inventada', con Don Gonzalo a los platos, tras haber tenido que aplazar la presentación en la localidad –inicialmente estaba prevista para el 19 de julio– de Ole Lorerei (2018), su último disco, producido junto a la banda granadina Napoleón Solo, un excitante híbrido donde ha introducido elementos del pop, el funk, la tecno-rumba y el ambient-pop. En 2012, Soleá ya mostró sus credenciales con un iconoclasta debut homenajeando a su progenitor junto a Los Evangelistas (grupo formado por miembros de Los Planetas y Lagartija Nick), en lo que fue toda una declaración de intenciones por parte de la artista. Mientras su hermana Estrella tomó la senda más ortodoxa del cante, Soleá se dejó –y sigue dejándose– llevar por la intuición.



Vuelve a la Región de Murcia menos de un mes después. ¿Qué le supuso el espectáculo de la familia Morente en el cierre de La Mar de Músicas? ¿Cómo se sintió?

Fue un día muy especial, una experiencia única. Ese día toqué en Galicia, en el festival Atlantic, a las cuatro de la tarde, y a las dos de la mañana estaba en Cartagena ofreciendo un espectáculo completamente diferente que monté con Napoleón Solo basado en los tangos de Morente.

Napoleón Solo, colaboradores habituales, y una banda de pop-rock. ¿Ha sufrido la ira de los puristas del flamenco?

En alguna que otra ocasión, sí...

Ahora se junta, además de con ellos, con Pájaro Jack. ¿Cuál es el concepto de Prado Negro, tu nuevo grupo? ¿Quiénes forman parte de este proyecto?

El proyecto lo conforman Jaime Beltrán, líder de Pájaro Jack; José Ubago, de Napoleón Solo, y Rocío Morales y Mafo. En Prado Negro ponemos música a algunos poemas que he ido seleccionando a lo largo de estos años. Es una unión de música y literatura, y al revés.

Volvamos a Soleá. El disco Ole Lorerei tiene un aire 'retro', recuerda a Las Grecas, a Los Chichos? También tiene un toque afrancesado. ¿Indie jondo?

No tiene nombre. Es música.

¿Qué es lo que le gusta de Los Chichos?

Todo. Su arte, sus letras..., lo que representan.

¿Le gusta la idea de no ponerse límites? ¿Lo expresa deliberadamente en el título?

Los límites sólo son útiles para tomar precauciones. En mi opinión, son trucos que hay que conocer para, en realidad, poder hacer lo que sientes y necesites.

¿Qué tal fue su paso por el FIB, por cierto?

Fue una experiencia muy emocionante. En 2008 acompañé a mi padre y a Lagartija Nick con Omega, y volver después de tanto tiempo, con mi proyecto, me hizo muchísima ilusión.

En comparación a su etapa anterior, este disco parece un punto y aparte. ¿Había intención de reinventarse?

Yo no sé inventar ni reinventar nada, sí sé prestarle atención a la intuición y a las cosas que me emocionan, me preocupan o me producen curiosidad o generan misterio en mi vida. De ahí es de donde nace la música que llevo a cabo.

La mayoría de las canciones del disco hablan de amor. ¿Es su punto de inspiración como compositora?

Ahora el amor sentimental cada vez me inspira menos, y cada vez tengo menos tiempo. Espero que esto no sea definitivo...

Fernando Vacas le ha citado a usted y a Howe Gelb en la Iglesia de la Magdalena de Córdoba. ¿Cuál es el plan? ¿Qué están tramando?

A Fernando le han encargado un proyecto en el que ha contado conmigo y con el genial Howe Gelb –entre otros artistas– para cantar una canción. Fue mágico aquel ratito en la Iglesia de la Magdalena escuchando la voz y el piano de Howe...

Dice que las lecturas de Patti Smith han sido una de sus influencias. ¿Qué le atrae especialmente?

Me atrae su curiosa forma de ver la vida, me atrae el grito de libertad que hay en su literatura y su música.

¿Trabaja ya en su próximo disco? ¿Qué nos puede adelantar?

Que está producido por David Rodríguez de La estrella de David. Y que a finales de septiembre o principio de octubre saldrán un par de canciones, y en febrero el disco.

¿El flamenco les pertenece exclusivamente a los gitanos?

¿Cómo voy a saber yo eso? El flamenco es una cultura muy potente que tenemos en nuestro país. Es cierto que es la cultura que representa a los gitanos y que gracias a ellos la conservamos en gran parte, pero yo, que vengo de una madre gitana y un padre no gitano, y que además es una de las figuras más relevantes del flamenco y alguien que ha hecho un trabajo trascendental para su evolución y desarrollo, no te puedo decir que el flamenco sea ni de uno ni de otro. El flamenco es del que tenga afición, respeto y amor por él. En mi opinión.

¿El éxito de Rosalía ayuda al flamenco?

Claro que sí.

Si usted no fuese la hija de Enrique Morente, ¿estaría aquí?

Se demostrará con el tiempo.