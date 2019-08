Hemos traicionado al cine Rex

Que yo recuerde es la segunda vez que anuncian que van a cerrar el cine Rex aunque eso sí, ahora parece que va en serio. La razón es muy sencilla, la gente no va al cine Rex. Es curioso, no obstante, que las redes sociales se estén inundando de lamentos de hipotéticos cinéfilos que lloran el inminente cese de unas instalaciones que a buen seguro hará años que no pisan. Y que me disculpen aquellos que si tienen por costumbre ir al Rex que imagino que habrá de todo. Esto no vapor ustedes.

De todos modos a mi me da la sensación de que con el cine Rex pasa algo como con Sálvame, nadie ve ese programa pero es líder de audiencia. Algo parecido, pero a la inversa creo que pasa en el Rex, nadie va pero todos quieren que siga ahí. Se trata sin duda de pura nostalgia. Los de mi generación recordamos la reinauguración con Tacones lejanos en 1991 como todo un acontecimiento e inmediatamente después Terminator 2 que puso a todos los adolescentes del momento los pelos como escarpias con el recién instalado sonido THX el último grito en aquellos años.

Ahora en cambio, nadie va al cine Rex. Cuando fui a ver allí El despertar de la fuerza me presenté con tiempo temiendo una oleada indiscriminada de frikis amantes de Star Wars y cuando entré, la sala estaba prácticamente vacía. Contándome a mí, calculo que éramos 14 o 15 personas. Es lógico por otro lado, para que ir a un único cine cuando un centro comercial te puede ofrecer 15. Además, allí, por muy poco dinero mas puedes atiborrarte a comida basura por gentileza de las numerosas franquicias que allí habitan. Y si te queda tiempo incluso, uno puede seguir gastando dinero sin problemas. Hay tiendas para casi todos los perfiles. Bueno€

Librerías, todo hay que decirlo, hay las justas. Está la FNAC es cierto, pero sólo en uno de los centros comerciales y además su oferta no se limita únicamente a la lectura y no creo que saque sus mejores beneficios con la venta de libros, eso lo sabemos todos. Es por esta razón que me resultara tan agradable que en pleno centro de Murcia abrieran hace poco 'La casa del libro'. Me pregunto quien fue el loco maravilloso que decidió abrir una librería en Jaime I. Además en Murcia tenemos a Diego Marín por no hablar de un minúsculo pero perceptible reducto de 'locos maravillosos' que de vez en cuando deciden abrir una pequeña librería en Murcia. Y oiga, lo hacen sin ningún tipo de coacción.

Se lo digo de todo corazón, no encuentro el atractivo que puede tener ir al cine a un centro comercial en vez de hacerlo en el centro de la ciudad. Si, un centro comercial con todos sus defectos, es un lugar de negocio que genera cientos de puestos de trabajo. Vale, aceptamos pulpo, pero una cosa no quita la otra. Creo que podrían coexistir ambas tendencias. Entiendo que el que viene de fuera a pasar la tarde en Murcia no se vaya al centro a perder los nervios buscando aparcamiento, en un centro comercial lo tiene hecho, es verdad. Pero los que vivimos en la capital...

No nos engañemos, hemos sido nosotros los que hemos traicionado al cine Rex. En vez de andar durante 10, 15, 20 o hasta 30 minutos de nuestras casas al cine Rex preferíamos coger el coche e irnos al centro comercial. Allí todos es mucho más diáfano y además se está fresquito. En Murcia en cambio hace un calor de mil demonios y además hay mucho ruido. Puede que los bares estén mejor pero no puede competir con los delirantes precios de algunas franquicias de comida rápida.

De modo que aquí está el resultado de nuestra imperdonable pereza social y cultural. Cierran el cine Rex y Sálvame sigue siendo líder de audiencias.