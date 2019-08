"Bailar es adictivo, voy a seguir haciéndolo mientras pueda"

Carlos Acosta intenta combinar la dirección de su compañía con los escenarios. «Bailar es adictivo», dice, y quiere seguir haciéndolo a sus 46 años. «Echo de menos estar en el escenario..., ¡estar ahí es lo máximo! Voy a seguir bailando hasta que pueda», asegura el cubano, próximo protagonista del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier.

Sin embargo, ésta vez no estará solo ante los focos, sino junto a su compañía, Acosta Danza, fundada hace cuatro años. Y es que el cubano, efectivamente, se mueve entre ambos mundos, ya que asegura que trabajar con los bailarines y transmitirles «toda la información que ha acumulado» durante los últimos 25 años le produce «una gran satisfacción» personal. Así, en esta ocasión, el deleite tanto de Acosta como del público murciano será con un programa «muy ecléctico», una «simbiosis» entre lo europeo y lo español, con un cierre que parece una «instalación danzaria», algo «muy fresco». Espectáculo, por cierto, que presentó este fin de semana en Santander, única ciudad por la que pasará durante esta minigira por nuestro país junto con San Javier.

Los pupilos del cubano interpretarán en el Auditorio Parque Almansa una serie de obras contemporáneas nuevas y otras ya existentes de coreógrafos líderes en el mundo. Con una duración de casi dos horas, el programa incluye dos piezas del español Goyo Montero: Imponderable, inspirado en la música de Silvio Rodríguez, y su nuevo trabajo, Llamada, y se completa con Twelve, de Jorge Crecis, una pieza enérgica que será el colofón de la velada.

Sin embargo, entre medias, llegará el momento de disfrutar del talento del director: el propio Acosta interpretará dos obras, Mermaid, mítico dúo de Sidi Larbi Cherkaoui, y el emocionante solo Two, de Maliphant, una pieza que hizo famosa a Sylvie Guillem y que se encuentra entre lo mejor del repertorio británico moderno. En la primera, en lugar de recrear la imagen de una sirena, coloca a la bailarina contemporánea Marta Ortega en zapatillas de punta, como un pez fuera del agua que intenta caminar en tierra firme, o un extraño en un territorio desconocido, buscando ayuda y orientación, que le llega bajo el disfraz de Carlos Acosta. Tras el intermedio llegará Two, en la que el bailarín se mantiene dentro de una pequeña caja rectangular, para acabar erupcionando como un derviche en movimiento, con las manos y los pies moviéndose en un borrón de luz y movimiento.

Su filosofía

Con este show, Acosta reivindica la danza, una disciplina en la que ha tenido una dilatada carrera y cuyo reto más próximo será tomar posesión del cargo de director del Royal Ballet de Birmingham (Inglaterra) en enero de 2020, después de haber sido seleccionado en una competición abierta por un grupo de expertos internacionales. En cualquier caso, se trata tan solo del siguiente paso en una trayectoria en la que este reconocido bailarín y coreógrafo ha tocado varios palos: ha sido actor en Yuli (2018), dirigida por la española Iciar Bollaín, y ha escrito un libro.

No obstante, la «base» de su formación hay que buscarla en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, que le dio sus nociones clásicas, aunque todo ese aprendizaje se vio enriquecido con sus viajes y estancias en otros países. En Houston (Estados Unidos), por ejemplo, trabajó con el coreógrafo Ben Stevenson que, según señala, le dio «la oportunidad de cometer errores» y, sobre todo, «de ir creciendo» y hacer «cada vez más roles». Así llegaron el Lago de los Cisnes y Romeo y Julieta, con personajes a los que nunca pensó que daría vida sobre las tablas. «Mi realidad estaba muy lejos de esos roles, no tenía referencias... ¿Cómo se mueve un príncipe, si yo estaba en las calles de La Habana?», se preguntaba Acosta.

Pero el cubano cuenta que tras cinco años con Ben Stevenson en el Houston Ballet «se sembró esa confianza» de que podía hacer otros personajes y tener un abanico más diverso en su repertorio. «Y el Royal Ballet me hizo creer ya como artista», añade. También dice que, en ocasiones, el repertorio da la oportunidad de «descubrirse como actor», de modo que él mismo empezó a jugar con la interpretación en la danza. «Me fui al límite de esos roles, y trataba de desdoblarme», apunta. Al final «uno tiene que pensar qué es lo que quiere que se lleve el público al final del espectáculo».

En este sentido, el cubano asegura que, tanto en su faceta de bailarín como en la de coreógrafo, piensa «mucho» en el público: «Lo veo como en un viaje», dice, y es el artista en el encargado de guiar al patio de butacas, según su opinión. Por eso Carlos Acosta sostiene que lo importante es «no ser previsible» y subraya que él ha tratado de llevar su carrera así, «mudando constantemente» y haciendo cosas diferentes.

En este sentido, matiza su personalidad interpretativa: «Yo trato de que la gente me vea a mí; hago todo lo posible por no ser simplemente Carlos con otra chaqueta. Y a veces no lo logro, a veces es desastroso porque tomo demasiados riesgos...», confiesa. Pero es esa filosofía la que le ha traído hasta aquí, y la que le ha permitido hacer todo lo que ha hecho a lo largo de los años o recibir una oferta de una película para hacer de malo, confiesa. También dice que le gustaría escribir otro libro, pero que, sobre todo, desea «seguir bailando».