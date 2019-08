"En la Región hay mucha afición, no solo por la guitarra, sino por los diferentes instrumentos"

Guitarrista y profesor en el Conservatorio de Música de Cartagena. Acompañado de un nutrido grupo de expertos colaboradores, el músico cartagenero será el encargado de cerrar el próximo sábado la presente edición del ciclo 'A la luna de Barranda', con un concierto en el que explorará las diferentes vertientes del flamenco.

El guitarrista cartagenero Miguel Ángel Solano, acompañado de su grupo de experimentados músicos, será el encargado de clausurar el ciclo de conciertos 'A la luna de Barranda' el próximo sábado. Profesor de guitarra clásica, presentará diferentes palos y estilos flamencos creados por él, como el 'zapateado', unos tangos, taranta y nana por guajiras. La música instrumental se alternará además con actuaciones de cante y baile, presentando así el género en todas sus vertientes. Entre los artistas que le seguirán sobre las tablas destaca la presencia de la bailaora Beatriz Arce, formada con grandes coreógrafos y profesores de baile flamenco.

P Este viernes actuará en Barranda, pero no lo hará solo, sino muy bien acompañado...

R Efectivamente. Estaré en el Museo de la Música Étnica rodeado de un grupo de excelentes músicos profesionales, además de grandes personas que vienen acompañándome desde hace muchos años. Estamos trabajando juntos en este espectáculo.

P Quienes acudan a esta última cita de 'A la luna de Barranda' se van a encontrar con una noche cargada de flamenco.

R Ese es el objetivo, sí. Vamos a presentar al público que acuda a nuestro conciertos unos temas originales que espero que sean grabados durante el próximo año 2020. Será un espectáculo donde el flamenco estará presente en todas sus vertientes, es decir, guitarra solista, acompañando al cante y al baile.

P La música instrumental se alternará así con otras ramas del género.

R Eso es. Iremos alternando con diferentes bailes como peteneras, alegrías... En definitiva, una noche repleta de flamenco –como bien has dicho– y que estamos preparando con mucha ilusión.

P Recientemente presentaba un libro dirigido a los más pequeños para invitarlos a tocar la guitarra. ¿Qué tal la experiencia con los peques?

R Mi profesión realmente es la de profesor de guitarra: trabajo en el Conservatorio y me dedico a enseñar a los chavales; bueno, y no tan chavales. Y durante mi trayectoria académica, he dedicado varios años a preparar un método de aprendizaje, el cual vio la luz el pasado mes de junio, cuando hice la presentación en Cartagena. Y, la verdad, estoy muy contento con el resultado, a pesar de que lleve pocas semanas en el mercado: se está vendiendo muy bien e, incluso, espero que ahora que muy pronto comenzamos el nuevo curso, empieza a distribuirse más y tengamos más ventas.

P Ahora que habla de la docencia, ¿por qué momento pasa el mundo de la guitarra en los conservatorios de música profesionales en la Región?

R En la Región de Murcia hay mucha afición, no solo por la guitarra, sino por los diferentes instrumentos. Pero en este caso concreto, tenemos hasta lista de espera. Las plazas del conservatorio son limitadas y no podemos dar cabida a todos los interesados, que es lo que nos gustaría. Desgraciadamente, la situación es otra y mucho alumnado se queda en la calle, teniendo que recurrir a academias profesionales privadas o a profesores particulares. Pero bueno, lo importante es que hay mucha afición tanto por la guitarra como por el resto de instrumentos, y estudiar música siempre es algo muy positivo en el crecimiento de un niño.

P Cuando un niño comienza el primer año de conservatorio, qué ve el profesor para llevarlo hacia un instrumento u otro.

R Son factores que no están en nuestra mano. La Consejería de Educación decide el número de plazas y con la puntuación que se han quedado los niños en la prueba de ingreso le toca un instrumento o le toca otro. Muchas veces se acierta, y otras muchas se fracasa en la elección.

P ¿En qué está trabajando ahora?

R Pues, realmente, simplemente estamos compaginando actuaciones y realizando diferentes ensayos.