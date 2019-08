Reyes Aznar: "El festival EncinArt es para nosotros una tarjeta de presentación sensacional"

La caravaqueña dirige Finalis Terra, compañía que ha recibido un premio de teatro en el festival riojano EncinArt 2019 por su dúo 'Hispania: verso y madera', un show que "aúna poesía, canto y música".

La compañía Finalis Terra, que dirige la caravaqueña María Reyes Aznar, ha recibido un premio de teatro en el festival EncinArt 2019 por su dúo 'Hispania: verso y madera'. EncinArt se trata de un festival que se realiza en el pueblo riojano de Enciso, una muestra artística y multidisciplinar que cada año congrega a miles de amantes del arte de calle que quieren disfrutar de un amplio programa de actividades entre espectáculos de teatro y circo, conciertos, exposiciones, muralismo artístico o proyecciones.

En primer lugar, María Reyes, cuéntenos un poco en qué consiste el certamen EncinArt.

Enciso es un pueblo de La Rioja que lleva once ediciones convocando su festival EncinArt, cuyo objetivo principal es evitar la despoblación rural. Este festival, que ha ido creciendo muchísimo desde la primera edición, convoca a nivel nacional disciplinas artísticas de muy variados estilos. Además de teatro nos encontramos con música, danza, cine o circo. Cada año se van eligiendo las diferentes propuestas, este año en la primera criba se presentaron más de trescientas. Luego todas las propuestas entran en el concurso en el que es el propio público el que vota, y además está el premio de la crítica que está compuesto por un jurado de profesionales. Este año hemos tenido la fortuna de llevarnos el Premio del Jurado, era la primera edición en la que participábamos.

¿Con qué espectáculo participaron?

Fuimos con el dúo 'Hispania: verso y madera', un espectáculo que aúna poesía, canto y música, en concreto guitarra clásica de la mano de Ramón Vergara. Con este recital quisimos hacer un recorrido por la poesía y la música desde el Siglo de Oro español, pasando por el Barroco latinoamericano, hasta llegar al siglo XX en España con autores como Miguel Hernández o García Lorca. La verdad es que fue un éxito, además el lugar fue maravilloso, ya que estaba programado en la iglesia de San Pedro, que es del siglo XII, es decir ya el marco es incomparable, ya que se trata de una joya no solo de Enciso, sino de toda La Rioja. Fue un concierto único porque el entorno ya daba un marco muy especial.

Además, con este dúo tiene varios espectáculos, uno de ellos dedicado a San Juan de la Cruz.

Efectivamente, se llama Caminos de la mística y lo estrenamos en Caravaca de la Cruz para la edición 2018 de la semana Teresiana. Desde que creamos el dúo lo que hemos ido haciendo es abarcar distintos periodos de la música en español tanto de nuestro país como de Latinoamérica, y así hasta la fecha tenemos un total de cuatro espectáculos.

EncinArt supone un claro ejemplo de que la cultura puede llegar hasta los núcleos rurales.

Es un ejemplo no solo de gestión cultural sino de un movimiento social, porque han sido casi 10.000 personas las que han pasado por Enciso, y me consta que la organización ha tenido que frenar la promoción en muchos casos, porque llega un momento en que el aforo en todo el municipio está prácticamente completo. Hay que tener en cuenta que esta localidad está ubicada en el sur de la provincia y no sobrepasa los doscientos habitantes. Por allí nos encontramos público que venía de todos los rincones de España. También mucha gente que repite año tras año, ya que la experiencia no es solamente poder disfrutar de espectáculos, todos gratuitos, sino en un enclave muy especial y con un gran patrimonio histórico. Se trata de un festival único en su categoría, y a nivel profesional nos permite un intercambio de ideas entre los artistas que participamos. Además de ser una tarjeta de presentación sensacional que nos va a permitir acudir a otras citas por el norte de España.

Y ya por último, María Reyes, ¿cuáles son sus próximos proyectos?

Ahora nos dividimos, ya que Ramón Vergara inicia una gira por Chile y el Sur de Perú hasta el mes de septiembre. Y como dúo estamos creando un nuevo recital en este formato de canto y de guitarra, que llevará como símbolo las tres culturas. Nuestro último trabajo para el teatro, Vientos de Sefarad, ha rescatado también una gran cantidad de temas de tradición oral sefardita, así que aunando todo eso a la poesía castellana van a formar parte de nuestro próximo festival. Esperamos que antes de finales de año pueda ver la luz y lo podamos estrenar aquí en casa, en Caravaca.