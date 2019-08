Una amplia sesión de rock inundará esta noche Cartagena

Aurora & The Betrayers protagonizan esta noche una nueva velada musical en el Rockola Summer Club La Azohía. El grupo madrileño llega al local cartagenero con su música que toca distintos palos del rock, como el psicodélico, progresivo, garage y pop rock.

La banda, que comenzó su andadura musical en 2013, está compuesta por Aurora García (voz), Martín García (teclados y coros), José Funko (guitarra y coros), Luis Pinel (teclados), Pablo Rodas (bajo) y Maxi Resnicoski (batería).

En 2014 presentaron su álbum de debut Shadows go away. El primer sencillo Ain't got no feelings fue un preludio de lo que pasaría después (Premio Pop Eye 2014 Mejor banda de Música Negra). Dos años después llegaron con Vudú (2016): «Con este álbum logramos sacudirnos el polvo y conseguimos empezar a cambiarnos a nosotros mismos. Había que empezar a rodar y a conocernos para que la música fluyera entre nosotros», declaran los miembros del grupo. Este disco les valió un Premio MIN 2016 Música Independiente y un Premio Pop Eye 2017 a la Mejor Banda de Rock.

En febrero de 2018 publicaron Tune out the noise, su trabajo más personal hasta la fecha (Pop, Rock, Psicodelia?). «Un tercer álbum que necesitábamos sacar. Estábamos cambiando más rápido de lo que los anteriores discos reflejaban», afirman.

Seis años y tres discos, en los que los artistas se han mantenido «fieles a lo que nos ha hecho estar aquí: la canción».