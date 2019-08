Elvis Presley: el Rey del Rock, en cinco clásicos

Icono irrefutable de la cultura popular del siglo XX, Elvis Presley, El Rey del Rock, murió por un ataque al corazón el 16 de agosto de 1977 en Memphis (Tennessee, Estados Unidos). Una de las grandes leyendas de la historia de la música contemporánea. Tenía tan solo 42 años.

Tras diez años de precalentamiento, el muchacho cantó por primera vez en público en 1945, después de haber impresionado a una de sus profesoras de instituto. Poco después recibió su primera guitarra, un regalo destinado a cambiar el mundo con salvajismo pélvico y locura melódica.

Cuando la familia de Elvis Aaron Presley se mudó a Memphis en 1948, desconocía que estaba dando un paso decisivo y que marcaría la deriva de la música, el cine, y la cultura en general durante las siguientes décadas.

Una trepidante historia de sobra conocida y mil veces contada, que este 16 de agosto nos lleva a la demente misión de tratar de condensar la vida de El Rey en tan sólo 5 canciones, para así conmemorar este 42 aniversario de su muerte. Porque Elvis is still in the building...



My Happines (1953)

El 18 de julio de 1953, Elvis acudió por primera vez a un estudio para grabar un single con la intención de regalárselo a su madre por su cumpleaños. También hay quien dice que su intención era comenzar a darse a conocer y llamar la atención, algo que no ocurrió realmente en ese momento, aunque sí se pusieron los cimientos. Las canciones elegidas fueron My Happiness y That's When Your Heartaches Begin.

That's all right (1954)

Su primera incursión en un estudio de grabación dio sus frutos poco después cuando le llamaron desde los ahora míticos Sun Studios para grabar algo y tratar de lanzarle convenientemente. El 19 de julio de 1954 veía así la luz el primer sencillo de Elvis Presley & The Blue Moon Boys, That's All Right Mama (composición del bluesman Arthur Crudup). En la cara b estaba Blue Moon of Kentucky. Ahora sí la locomotora cogía velocidad.

It's now or never (1960)

Tras alistarse en el ejército y perder a su madre (1958), Elvis afrontaba la década de los sesenta con el empuje de una estrella en plenitud. Sus primeras entregas en 1960 fueron singles como Are You Lonesome Tonight? o It's Now or Never, una adaptación del estándar italiano O Sole Mio, que desde ese preciso instante pasaron a ser clásicos inmortales.

Suspicious mind (1969)

Canción compuesta por Mark James en la década de los cincuenta, fue masivamente popularizada por un Elvis que 1969 disfrutaba de su segunda gran época de popularidad tras los años de películas en Hollywood y el aclamado Comeback Special de 1968, concierto emitido por la cadena CBS para todo Estados Unidos.

Burning love (1972)

El último gran éxito de Elvis tiene una letra que sirve para resumir su ardorosa vida y todo lo que de alguna manera significó para sus atormentadas fans, incapaces de asimilar toda la sensualidad escénica del mito. "Lord almighty, I feel my temperature rising higher higher, it's burning through to my soul. Girl, girl, girl you gonna set me on fire, my brain is flaming, I don't know which way to go..."