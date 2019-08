Rokavieja: "Los jóvenes están como dormidos, queremos que despierte su espíritu crítico"

Nacieron en 2012 en Yecla y tienen ya tres discos en el mercado. Ahora son noticia por el videoclip de Qué Calor, de su último disco 'La espiral', en el que reivindican el mejor uso de los acuíferos en el campo murciano, y que cuenta con el apoyo de la plataforma ciudadana 'Salvemos el Arabi y Comarca'.

Rokavieja son siete músicos de entre 18 y 33 años. Nacida en Yecla en 2012, esta banda que mezcla sonidos de rock, ska, swing o reagge se ha ido consolidando a base de carretera. Este mes tocaron en la final del MiaqueFest de Porcuna (Jaén), donde quedaron en tercer lugar. Anteriormente, han sido ganadores de concursos como el Molina Juventud y Talento, en 2017; La Mancha Rock, en 2018, y el concurso de bandas de las Paellas Universitarias de Valencia, en 2016. Después de publicar tres discos, Bienvenido a mi movida, La ciudad del pecado y La espiral, ahora son noticia por el videoclip del tema Qué Calor, en el que reivindican el mejor uso de los acuíferos en el campo murciano. Elie, el batería, que lleva en la banda desde el principio, explica de dónde vienen y a dónde van.

P ¿Quiénes son Rokavieja?

R Rokavieja empezó siendo nueve músicos y ahora somos siete. Algunos lo han ido dejando porque el grupo exige demasiada dedicación para lo que te llevas a cambio. Es mucho esfuerzo, muchos viajes, y al principio te lo tienes que costear. Ahora que ya se va definiendo el estilo y tenemos más calidad, por lo menos te da para cubrir los gastos. Tenemos mucha gente amiga que nos ha ayudado, pero al final no es suficiente.

P ¿Cuál es la idea de su último single?

R Rokavieja suele denunciar las injusticias, hemos abordado distintos temas en este disco como el asunto de los refugiados o el papel de la mujer en la sociedad. Qué calor pretende llamar la atención sobre la sobreexplotación de acuíferos, que nos importa porque es un problema cercano, pero que afecta también a muchos lugares del país.

En el videoclip colabora 'Salvemos el Arabí y Comarca', que son una plataforma ciudadana apolítica, que vieron una injusticia que era la implantación de una explotación porcina muy pegada al monte Arabí, que tiene una importancia histórica y natural muy grande. Ahora además están luchando contra la proliferación de cultivos intensivos y la sobreexplotación de los acuíferos. Colabora también en el vídeo el artista Francisco Alegre.

P ¿Han tenido problemas por su forma de expresarse?

R En un concierto en la feria de Yecla observamos desde el escenario una actuación policial que en ese momento nos pareció desmesurada y el cantante pronunció la frase de Eskorbuto: «Mucha policía, poca diversión». Fuimos multados por eso, pero tampoco pretendíamos alterar el orden público como decía la denuncia. Este asunto tuvo mucha repercusión, llegó a muchos medios por otras cosas similares que han pasado a otros artistas. Nosotros consideramos que se atacó nuestra libertad de expresión. La canción Nos persiguen la empezamos a escribir cuando recibimos la denuncia y fue nuestra manera de responder a esa injusticia. Tuvo mucha repercusión; tiene más de 50.000 visitas en YouTube, que para nosotros es muchísimo. Solemos cerrar con ella los conciertos. La música que escuchan casi todos los jóvenes tiene un mensaje muy prohibitivo, muy sexista, lo escuchan los niños y eso no está prohibido y, sin embargo, decir tu opinión sí esta prohibido. Lo que pretendemos es que a la vez que hacemos que la gente se lo pase bien, les estamos mandando un mensaje.

P Han recibido varios premios en concursos, ¿cómo les afecta?

R Los concursos te pueden dar un impulso y te sirven para poder tocar en festivales. En el caso del MiaqueFest, está muy bien organizado y nos sirvió para estar ante un público nuevo. Y al final lo que queremos es que nuestra música llegue a cuanta más gente mejor.

P ¿Cuál es su objetivo como grupo?

R Ir a cualquier sitio, que la gente venga a vernos y que cante nuestras canciones. Escuchar cómo se cantan los estribillos es lo mejor. Y cubrir gastos. Vivir de ello es muy difícil. En La espiral se nota un cambio en cuanto a la calidad del sonido y grabar un disco de calidad cuesta dinero. Hemos aprendido a respetarnos mucho, somos muy buenos amigos y tenemos un objetivo común que es hacer la música que nos gusta. Hacemos canciones que nos gustan a nosotros más que pensando en lo que se vende. También estamos comprometidos con los problemas que afectan a nuestra zona.

P ¿Qué le preocupa a la juventud de Yecla?

R Lo que piensa la mayoría de jóvenes quizá no es lo que piensa nuestra banda. Lo que queremos es que los jóvenes despierten su espíritu crítico, ahora los jóvenes están dormidos, están en las nuevas tecnologías. Queremos que la gente, pero sobre todo ellos, que son los que van a estar en el futuro, se conciencien y se comprometan.

El problema de la alimentación es muy serio, no sólo por la calidad de lo que nos estemos comiendo. Debemos recuperar la alimentación más local, ser más conscientes de dónde vienen nuestros alimentos. Paralelo a eso está la cuestión del agua. Todos los cultivos que había en el Campo de Cartagena se están viniendo aquí porque hay agua más barata y de mejor calidad y los terrenos también son más económicos, y producen a menos coste para poder exportar y hacer negocio. Las empresas se están yendo también por todo el problema que hubo con el Mar Menor. Además de que en Yecla no sobra el agua, la fertilidad de los suelos también se está perdiendo y esto va a tener consecuencias muy graves en un futuro no muy lejano.

P ¿Cómo pueden ayudarles las redes sociales?

R A nosotros no nos gustan porque hay que estar muy pendiente, pero son necesarias porque no se venden discos. La gente que compra álbumes es por tener un recuerdo. Un grupo se mide por la cantidad de visitas que tiene; alguien que te quiere contratar se mete a tus redes y ve los seguidores que tienes. Hoy en día son la forma en la que te puede llegar a conocer la gente y escuchar tu música, que es lo que buscamos.