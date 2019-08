Dos generaciones se dan la mano en Cabo de Palos

Fernando Rubio & The Inner Demons + Austin Slack + MalaSpina

El concurso de bandas de Trips Summer Club, en Cabo de Palos, continúa esta noche con la reunión, sobre el escenario, de dos generaciones de músicos murcianos. Por un lado, lidera la convocatoria de esta quinta jornada del certamen –ya han pasado por allí grupos como Jamones con Tacones, Sr. Robinson o Karmakadabra y El Kamión de la Basura– el veterano Fernando Rubio, uno de los grandes nombres del rhythm and blues y el soul en nuestra Región, parte de numerosos proyectos como Malaventura o Bantastic Fand, que ahora está girando con The Inner Demons presentando su disco Cheap chinese guitar. Por otro, se subirá a la tarima junto a su banda el caravaqueño Austin Slack, un virtuoso de las seis cuerdas que, a sus 18 años, es una de las mayores promesas de la música de esta comunidad. Cierran la nómina de artistas los torrevejenses MalaSpina, una banda de rock urbano.