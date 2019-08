El Dúo Dinámico llega a Calasparra el próximo 8 de septiembre

Las entradas se pondrán próximamente a la venta al precio de 20 euros

La gira de celebración de los 60 años de carrera profesional < 1959 – 2019 > del DUO DINÁMICO estará en Calasparra el próximo 8 de septiembre, en el Auditorio Cine Rosales, a partir de las 22 horas. Se trata de un acontecimiento extraordinario, un gran concierto lleno de grandes éxitos.

El DÚO DINÁMICO es sin duda el dúo más importante de nuestra música desde sus comienzos en los años 60, con una carrera de grandes éxitos, son un referente y una leyenda de nuestra música pop, con un Grammy de Honor a su Excelencia Musical. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, el Dúo Dinámico, son los pioneros de nuestro pop-rock, así como del fenómeno fan en la década de los 60.

El 9 de septiembre de 1959 Emi-Odeón publicó un EP de cuatro canciones Recordándote, Cowboy, Alone y Little Darling, que fue el primer disco del DÚO DINAMICO; luego vendrían grandes éxitos como Quisiera ser, Eres tú, Perdóname, Somos jóvenes, Quince años, Bailando el twist, Lolita twist, Como ayer, etc y más recientemente Resistiré, canción emblemática del DÚO que ya es un himno para muchos.

Todos estos grandes éxitos, entre otros muchos, junto con su gran labor como autores y productores para grandes artistas, avalan y confirman su extraordinaria carrera profesional y la gran importancia en la historia de la música pop como autores e intérpretes de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, El dúo Dinámico.

Una cita anual inexcusable para asistir a este ciclo < Aquellos maravillosos años €! > que desde hace más de una década rinde tributo a las músicas del recuerdo y por donde ya pasaron artistas como Albert Hammond, Los Pecos , El Consorcio, Formula V, José Luis Perales, Los Secretos, Mocedades, etc. Las entradas se pondrán próximamente a la venta desde 20 € y serán numeradas.