J. Casas: Cuarenta años como fotógrafo de rock and roll sandra ballester

J. Casas fue presentado por Juan Carlos Calderón, locutor de Onda 3 Radio, y destacó de Casas sus cuarenta años como fotógrafo de rock and roll que celebra compartiendo en esta muestra, compuesta por 50 fotografías, una pequeña parte de su archivo que cuenta con unas trescientas mil instantáneas de Freddie Mercury, Frank Zappa, Paul McCartney, Bono, Bruce Springsteen, Rolling Stones, Joaquín Sabina, Alaska, Pink Floyd, Loquillo, Bryan Ferry, Coldplay, Muse, Red Hot Chili Peppers, Dani Martín, Depeche Mode, Madonna, Lady Gaga, AC/DC, Fito, Sting, Mark Knopfler, Miguel Ríos, Amy Winehouse, Ramones o Rihanna. La inauguración, en la que el fotógrafo estuvo acompañado por la concejala de Cultura, María del Carmen Guirao, y por el director del Museo municipal, Marcos David García, contó con la actuación musical de No Name y artistas invitados.