Hitten: "Los grandes festivales han absorbido el movimiento y la cultura de las salas"

Dani Meseguer, guitarra. La banda murciana de heavy metal más internacional encara sus próximos conciertos sabedores de que se encuentran en un gran momento. Su último trabajo, Twist of fate, ha tenido una gran acogida tanto en España como fuera, y esta tarde lo presentarán en el marco del Burrock Fest, en la diputación cartagenera de Perín.

La banda de heavy metal Hitten es una de las más internacionales que tenemos en nuestra Región. Su dilatada trayectoria musical les ha llevado a hacer giras por el extranjero y publicar sus discos hasta en Japón –Spiritual Beast se encarga de la distribución de sus álbumes en tierras niponas–, donde también han llegado a actuar.

Hace unos meses publicaban Twist of fate ('Giro de destino', en castellano), su tercer álbum, editado a través del prestigioso sello High Roller Records, en lo que supuso el debut del italiano Alexx Panza a la voz, sustituyendo a Aitor Navarro. Este trabajo les ha abierto las puertas del mercado tanto nacional como internacional, llegando a tocar en grandes festivales como el Leyendas del Rock y el Rock the Coast. Este fin de semana encabezan la segunda edición del Burrock Fest, que se celebra en la localidad de Perín (Cartagena), en el campo de fútbol de la localidad.

Además de Hitten actuarán, desde las siete de la tarde, Wildside, Alae Noctis, Strigoi y Turbina, y la entrada es gratuita. ¡Llena tu cabeza de rock! Dani Meseguer, guitarra y líder de la banda, nos pone al tanto del momento actual de Hitten.

P ¿Cuál es el aquí/ahora de Hitten? ¿Qué tenéis en la agenda?

R Ahora mismo estamos centrados en los festivales de verano. Ya tocamos en el pasado Rock the Coast junto a Scorpions, Europe y Rainbow, entre otros, y ahora tenemos las miras puestas en el Burrock y el Leyendas del Rock (Villena).

P Hace unos meses publicasteis Twist of fate. ¿Cuál es el balance, qué feedback habéis recibido?

R Twist of fate salió el 14 de septiembre de 2018, para ser exactos. El disco ha funcionado genial tanto en Europa y España como en Japón, donde fue editado con dos bonus tracks inéditos. También se editó en cinta por una discográfica de Estados Unidos.

P ¿Y de ventas?

R Pues a fecha de junio, el disco estaba a cien copias de agotarse completamente. Contando con que el disco no llega al año, creo que el ritmo de ventas ha sido muy bueno.

P Se reconoce vuestra firma, ¿pero cuáles consideráis que son las diferencias entre los trabajos anteriores y este? ¿Hacia dónde apuntabais esta vez?

R Este es nuestro trabajo más maduro hasta la fecha. La mayor diferencia es la voz y la composición. Desde que empezamos con la banda, siempre quisimos sonar como sonamos en este último disco, y aunque nos encantan los dos primeros, creo que hemos encontrado nuestra fórmula tanto en composición como en tema de sonidos de estudio, mezcla, etc.

P ¿Está Hitten viviendo una nueva etapa?

R Yo diría que sí. Desde la incorporación de Alexx estamos en una nueva etapa.

P ¿Cómo lleváis lo de la marcha de Aitor? ¿Os costó encontrar un sustituto? ¿Cuáles son las principales cualidades del nuevo cantante?

R Nos dolió mucho romper con Aitor porque, aparte de ser muy querido por todos, es un cantante y frontman muy bueno; tiene muchísimo carisma. Cuando todo ocurrió, pensábamos que nos costaría más, pero de repente cayó Alexx y sabíamos que tenía que ser él sí o sí. Alexx es un cantante con un rango tonal muy amplio, con una visión y un gusto musical excelente, lo cual facilita mucho el trabajo.

P ¿Qué canciones están funcionando mejor en los conciertos?

R Pues actualmente estamos tocando el nuevo disco casi en su totalidad, así que yo diría que todas, pero, por nombrar alguna más puntera, diría que In the heat of the night suele gustar mucho.

P ¿Habéis vuelto a salir de España con Twist of fate?

R Hicimos una gira el verano pasado por diferentes festivales europeos, pero aún no estaba el álbum fuera, así que solo tocábamos algunos temas. Ahora en noviembre sí que nos vamos de gira europea a presentarlo íntegro.

P Vuestro mercado está más fuera de España. ¿A qué se debe?

R Desde que empezó la banda lo enfocamos así, y la verdad es que seguimos haciéndolo. Nuestras discográficas han sido todas de fuera. Imagino que eso también influirá bastante.

P Hoy en día las bandas viven del directo, pero vosotros todavía grabáis discos. ¿Romanticismo, visionarios...?

R Puede existir un poco de romanticismo, sí, pero, como nosotros lo vemos, esto es así: álbum más gira de presentación; no contemplamos salir a la carretera sin algo nuevo que ofrecer, nos parecería injusto para nuestros fans. Eso de tocar siempre los mismos temas no va con nosotros.

P ¿Por qué titularlo Twist of fate? ¿Qué cambios influyeron en la creación de este disco?

R Fue cuando pasó todo lo de Aitor, así que consideramos oportuno llamarlo así. El disco supone un auténtico giro, y muestra una faceta de la banda nunca vista hasta entonces.

P ¿Con qué sellos editáis en este momento?

R Actualmente nuestro sello son High Roller Records (Alemania), que es quien edita el disco y lo distribuye alrededor del mundo excepto en Japón. Allí tenemos a Spiritual Beast, quien edita la versión japonesa y hace su propia distribución a través del país.

P ¿Qué ha encontrado el público nipón en vuestras canciones?

R Desde el principio ha habido cierta conexión con Japón. Cuando sacamos la primera demo, recuerdo que enviamos copias a varias tiendas de allí, y fueron vendidas con rapidez. Más adelante, pasó también con singles y camisetas que lanzamos. Con el primer disco hubo un intento ya de que lo editasen allí, pero la discográfica en la que estábamos entonces tenía mucho mercado en Japón y no pudo ser, pero igualmente se distribuyó por allí. Con State of shock, el segundo álbum, sí que salió una edición japonesa por primera vez. Esto hizo que Burrn! [mítica y única revista japonesa especializada en el género] nos diese un 82/100 y nos llamaran para tocar allí en diciembre de 2016.

P ¿Qué contiene este nuevo disco, aparte de mucha energía encerrada en sus surcos?

R Supone un paso en cuanto a composición tanto instrumental como vocal. También supone el sonido definitivo (o casi) de la banda. Hemos cuidado cada detalle de la producción, y creo que la gente que ha formado parte del proceso (Pepe Marsilla, Javi Félez y Patrick W. Engel) ha hecho un trabajo excelente, y que sin duda volveremos a ponernos en sus manos.

P ¿Qué os resulta tan atractivo de la nueva ola del heavy metal británico (NWOBHM, por sus siglas en inglés), de mirar a la tradición, al sonido ochentero?

R Bueno, creo que la influencia de la NWOBHM es más notoria en el primer disco, sobre todo. Después ya nos desvinculamos un poco, y es lo que nos hizo sonar con más riqueza. Sigue siendo una influencia, pero no es la única. La NWOBHM es un periodo muy corto (1979/1981) como para tenerlo como única influencia. Aparte de Inglaterra, tenemos a otros países de la Unión Europea y, sobre todo, Estados Unidos y Canadá, haciendo un heavy metal increíble en los ochenta.

P ¿Cuáles son actualmente vuestros principales referentes?

R A la hora de crear intentamos no tener nada en mente; es decir, sonar a nosotros lo máximo posible, teniendo en cuenta todas las composiciones pasadas.

P ¿Cómo definiríais vuestro sonido actual? ¿Dónde ponéis el acento?

R Sonido Hitten. Que las etiquetas las pongan los especialistas...

P ¿Cómo veis el panorama musical actual? ¿Qué os hace distinguiros a Hitten?

R Creo que estamos en un momento en el que los grandes festivales han absorbido el movimiento y la cultura de las salas; hay cientos de festivales por toda Europa... Por suerte, nosotros seguimos con nuestras giras, y aparte damos algunas actuaciones en grandes festivales. Hitten es una banda que ofrece un show enérgico y que hace que cualquier escenario se le quede pequeño.

P ¿Empezáis a sentiros ahora más reconocidos en España? ¿Hay que triunfar fuera para que te hagan caso aquí?

R La verdad es que en el último periodo hemos tocado más en España que fuera, y hemos notado un aumento del reconocimiento. No sé si es necesario triunfar fuera para hacerlo aquí. En nuestro caso sí que es cierto que hemos tocado mucho más fuera.

P ¿Cuál ha sido vuestra última salida al extranjero? ¿Cómo os fue?

R Hicimos una mini gira el verano pasado, y la verdad es que fue muy bien. La hicimos de camino al HOA, un festival alemán con bastante renombre.

P En los grandes festivales españoles siempre tocan los mismos. ¿No se dan oportunidades para los grupos que empiezan? ¿Qué comparación hacéis con los festivales europeos?

R Poco a poco parece que están apostando más. Por lo que respecta a nosotros, estamos contentos de ser parte de los carteles de estos grandes festivales. También es verdad que no considero que estemos empezando como tal. Si tenemos que tocar en grandes festivales es ahora, y no en 20 años. En cuanto a la comparación, sin ir más lejos el verano pasado, tocamos en un festival igual que el Warm Up y había de todo: ska, indie, rock progresivo... ¿Por qué no son capaces de hacer lo mismo aquí? Siendo de aquí de Murcia y teniendo un festival tan importante que trae gente de todo el mundo, ¿por qué no lo abren a otros estilos y dan esa oportunidad?

P Sea como sea, ¿diríais que estáis en vuestro mejor momento?

R Estamos en un momento genial, pero, citando a Scorpions, «the best is yet to come».