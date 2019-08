Teatro en inglés para los más pequeños con 'Snow White and the seven dwarfs'

Cuatro actores protagonizan el show 'Snow White and the seven dwarfs'.

El 50 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier dedica la noche del sábado al teatro familiar con una propuesta divertida y pedagógica al mismo tiempo, con la que se pretende despertar el interés por el teatro, fomentar la imaginación y demostrar la utilidad del idioma inglés que los pequeños estudian en el colegio.

Con un vocabulario y diálogos adaptados a los más pequeños de la casa, ARENAaprende inglés y teatro ha creado Snow White and the seven dwarfs, una versión libre del clásico Blancanieves y los siete enanitos que dirige el actor, pedagogo teatral y director de escena, Pablo Gomis, actor del Cirque du Soleil en su espectáculo Alegría.

Con cuatro actores en escena que dan vida a varios personajes y una escenografía sencilla que hace del teatro un juego fácil de reproducir en casa utilizando objetos cotidianos, la compañía presenta un espectáculo ingenioso, capaz de divertir, enseñar y mantener la atención de los más pequeños de principio a fin.

La obra arranca con cuatro niños que celebran una fiesta de pijamas y que a la hora de dormir le ruegan a la hermana mayor que les deje contar un cuento para alargar la noche. Les cuenta ponerse de acuerdo, pero lo consiguen cuando se tropiezan con Snow White and the seven dwarfs, el clásico de los hermanos Grimm que director y actores consiguen encajar de manera fiel al original en un contexto actual.

Snow White and the seven dwarfs es una coproducción de ARENAaprende inglés y teatro con los teatros Romea y Teatro Circo de Murcia. La obra se estrenó con éxito en enero de 2019 en el Teatro Romea de Murcia y llega ahora al Centro cultural Príncipe de Asturias de Santiago de la Ribera, con un espectáculo cuyas entradas se pueden adquirir al precio de 10 euros.