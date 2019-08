Blas Cantó: "No hemos podido disfrutar de la venta del disco..."

El cantante murciano Blas Cantó considera que los artistas de su generación no han "podido disfrutar" como los cantantes anteriores, "antes de los años 2000", cuando vender discos era "algo relativamente factible".

En una entrevista, Blas Cantó Moreno (Ricote, 1991), que ha actuado en Ceuta con motivo de las Fiestas Patronales, ha lamentado que hoy en día "es muy difícil vender": "Aunque yo soy un afortunado, sí tengo que decir que en mi generación no es común que vengan para que les firmes un disco físico".

El ex vocalista del grupo Auryn, al que perteneció desde 2010 al 2016, ha comentado que la era digital "ofrece los números en redes sociales y en plataformas, pero esas cifras no te aseguran una carrera. Yo me siento tranquilo porque tengo un equilibrio y estoy agradecido con mi público".

A nivel profesional, ha reconocido estar en un momento "bastante bueno", y eso que, cuando formaba parte de la famosa boy band, pensaba que estaba "en la cima" de su carrera. "Pero luego la vida te sorprende de otro modo y ves que hay un espectro mucho más amplio. Me abruma haber conseguido las cifras actuales en solitario y eso te hace saber que el trabajo y las buenas canciones es lo único que vale para llegar aquí", añade.

Con títulos como Él no soy yo o No volveré a seguir tus pasos, Blas Cantó ha puesto de manifiesto que estos éxitos "te proporcionan una gran energía y es muy gratificante tener un éxito así. Cada uno tiene que escuchar lo que quiera y no meterlo todo en un saco".

"Lo importante son las canciones, porque estamos en un mundo muy complicado pero muy bonito y necesitamos que la música sea la que mande, no la industria y no algunos que están ahí arriba. No se puede limitar un género como el reguetón en La Línea (Cádiz), es decir, la palabra prohibir me pone los pelos de punta", ha comentado.

Sobre si el título de su primer álbum en solitario -Complicado (2018)- tiene algo que ver con la situación del panorama musical actual ha dicho que "siempre ha estado complicado". "Nací con crisis en la música y sigo con una crisis en la música", asegura.

En relación a su evolución, ha dicho que ahora es "más persona" en el escenario que cuando estaba con Auryn, "pero siento de una manera muy parecida -añade-, ya que siempre miro a los músicos cuando estoy en el escenario y siento que somos una familia". Han cambiado, sigue, "muchas cosas a mi alrededor", pero "lo que pasa dentro de mí es muy parecido".

Sobre un segundo álbum en solitario, ha referido que ya está componiendo, "aunque el 6 de septiembre saldrá la reedición de Complicado para dejarlo en su mejor momento y seguir girando con canciones nuevas. Va tomando forma pero ya lo estoy haciendo".

Para los cantantes que empiezan tiene un consejo: "Que escriban mucho, que compongan mucho y que no sean egoístas con sus canciones porque uno piensa que lo que hace tiene que ser para él y veo cada día muchos cantantes con mucho talento regalando canciones. Hay que ser selectos, es muy interesante escribir para otros y es muy bonito dejar ir una canción que has escrito para otros; es decir, hay que soltar y guardarte también joyas para ti".