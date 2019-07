La historia de superación del malote de 'Stranger things'

Quien haya visto 'Stranger things' sabe que el personaje de Billy Hargrove, el hermano de la pelirroja Max, se ha erigido como el guaperas de la popular serie de Netflix. Solo hay que ver las lascivas miradas que las mamás de Hawkins, el pueblo en el que se ambienta la ficción de los hermanos Duffer, le dedican al socorrista malote cuando se pasea por la piscina con aires de suficiencia en una tercera temporada en la que el chico cobra un especial protagonismo (no revelaremos más para no soltar 'spoilers').



En la vida real, el actor que lo interpreta, el australiano Dacre Montgomery (Perth, 1994), también sabe lo que es lucir palmito, ya que se ha convertido en el modelo protagonista de la campaña publicitaria de H&M basada en la colección ochentera de 'Stranger things'. Ahora, incluso, protagoniza la portada de la edición australiana de la revista 'Men's health', donde presume de músculos y habla de cuál ha sido su rutina de ejercicios para ponerse en forma, en la que no han faltado el 'running', el boxeo, las cintas de resistencia, el surf, el levantamiento de peso, el 'fitness' y el yoga.





Dacre Montgomery, en la portada australiana de 'Men's health'. MEN'S HEALTH

"Un niño gordo"

Dacre Montgomery, como Billy, en la tercera temporada de 'Stranger things'. NETFLIX

"Nunca dejé de intentarlo"

Sin embargo, según él mismo ha revelado en su cuenta de Instagram, su infancia y adolescencia no fueron nada fáciles, ya quey tuvo que enfrentarse a problemas de ansiedad. De hecho, ha confesado que se inspiró en los que le acosaban para dar vida al engreído Billy de 'Stranger things'.Hijo de padre neozelandés y madre australiano-canadiense que trabajaban en la industria del cine, Montgomery tuvo claro desde muy temprano que su sueño era ponerse delante de las cámaras. A los 10 años tuvo su primer papel como extra en un cortometraje y decidió que lucharía por convertirse en actor.Comenzó las clases de interpretación con 12 años y, durante el instituto, no paró de participar en obras de teatro escolares, hasta que acabó entrando en la Academia de Australia Occidental de Artes Escénicas. Pero no todo fue un camino de rosas."De pequeño estaba perdido. El colegio fue una etapa realmente complicada. Era un niño gordo al que le encantaba el teatro. Nunca conseguía pasar de curso, no era popular ni tenía talento para los deportes. Las chicas nunca se interesaban en mí.. Estaba distraído y no me centraba", enumera el actor en el escrito en el que explica su historia de superación."Pero tuve un sueño, tuve suerte. Supe lo que quería hacer. Cada noche al volver a casa, me centraba en eso. Visualicé un futuro donde mis sueños se hacían realidad", explica Montgomery, un, que le sirvieron de inspiración para convencerse de que él también podría llegar a Hollywood."Cuanto tenía 15 años suspendí los exámenes de la escuela de teatro en secundaria. Cuando tenía 16 me dijeron que tenía que perder peso. Cuando tenía 17 me dijeron que debía ir a la escuela de arte dramático y prepararme. Cuando tenía 18 me echaron del trabajo. Cuando estaba en la escuela de arte dramático me dijeron que lo dejase. Cuando tuve un sueño me dijeron que no podía conseguirlo", prosigue el actor, que después del instituto llegó a perder 25 kilos."Bueno, ¿sabéis qué? Perdí peso, fui a la escuela de arte dramático y nunca dejé de intentarlo, nunca dejé de mostrar interés. Nunca dejé que los fallos me desanimasen. Porque creía en mí mismo y nunca permití que nadie me dijera lo contrario.. Por eso, sal y ve a por ello", concluye Montgomery, que al poco de graduarse, ya empezó a encadenar proyectos. Entre ellos, la película de los 'Power Rangers', donde interpretaba al 'power ranger' rojo.Puede que Hugh Jackman y Heath Ledger fuesen su inspiración, pero seguro que él ahora será un referente para otros jóvenes que también tengan sus propios sueños.