Jesús Manuel Ruiz: "Propongo hacer un viaje por las emociones y por los sentimientos"

Periodista y actor. El viejo Teatro Thuillier se convertirá esta noche en una estación de tren cargada de música y de poemas. No es un recital de poesía al uso. El periodista y actor Jesús Manuel Ruiz presenta en la Semana de Teatro de Caravaca de la Cruz la obra Casualidades.

Esta noche en el Thuillier propone un viaje por la poesía, ¿a dónde llevará a los espectadores?

Esta noche el tren regresa a Caravaca de la Cruz, y lo hace cargado de emociones. Se trata de un tren que llega a una estación, y a través de los cristales de ese vagón se ve todo lo que sucede en la sociedad, a través de lo que escribieron las grandes firmas de este país, que se vuele a repetir. Sentimientos que el hombre no ha abandonado a lo largo de su historia como son el amor, el odio, la tragedia o la indefensión. Lo único que haces es trasladar los poemas –posiblemente más bellos– que tiene la literatura a nuestros días. No se ha modificado ningún verso, lo único que hacemos es contextualizarlo en otro momento.

El espectáculo comienza con Los cobardes de Miguel Hernández, un poema que se escribió para hablar de los hombres que se iban a la guerra y dejaban a sus mujeres solas; esos cobardes hoy en día son los hombres que utilizan las armas, la violencia y el insulto para agredir a sus mujeres u otras personas, esos son los cobardes del siglo XXI.

El hilo conductor, lógicamente, es en prosa, y se va pasando de un poema a otro con ese hilo conductor de la estación, son ocho historias y entre ellas encontramos obras de Rubén Darío, o La pata coja de Manuel Benítez Carrasco que habla de un perro abandonado, qué pasa con ellos. También hay guiños a Murcia, porque soy de Cehegín, y tengo el corazón partido con Cieza, ya que he pasado muchos años en ambos municipios. Así que también incluyo a un autor murciano como es Francisco Frutos y que escribía en panocho. No es un recital de poesía al uso, es un viaje por las emociones.

Además le acompañará la música...

Me acompaña un gran músico como es Paco Martínez Pino, un pianista muy joven de Cieza, que ha realizado una música especial para cada poema, sobre todo marcando los puntos de inflexión de cada uno de ellos, donde se pasa de la nada al desenlace o del desenlace a la conclusión. Ese piano no es un auxiliar o un accesorio al texto, son el 50% del espectáculo. Y Pablo, incluso, tiene un momento muy importante, cuando el protagonista decide bajarse del tren y conocer Caravaca de la Cruz, y él se queda solo con un momento muy mágico de una composición suya.

¿Qué tal está yendo la gira?

Es una gira en la que nos tenemos que adaptar a lo que tenemos libre, que son los fines de semana. Tanto a Pablo, que esta en el Conservatorio Superior de Murcia, como a mí, que estoy en varios medios de comunicación, se nos hace imposible poder actuar durante la semana. La verdad es que la acogida ha ido muy bien, estrenamos en Cieza el pasado 30 de agosto, después pasamos por Cehegín, y de ahí hemos estado en Madrid, Granada, Valladolid, Cartagena, Zamora y varios sitios más. Al tratarse de una producción pequeña se puede adaptar a cualquier espacio. El espectáculo dura una hora y nuestro objetivo es que nos veamos reflejados en muchas de las situaciones que se dan.

Jesús Manuel, ¿cómo se compagina su trabajo como periodista con esta nueva aventura como actor?

El tema es saber cambiar el chip, cuando el texto ya está memorizado, aprendido y se queda en la memoria a largo plazo no hay ningún problema. He trabajado en radio, televisión, prensa escrita y posiblemente lo que más me gusta es el directo, en televisión y, aún más directo, cuando sales en el teatro, porque es realmente donde se siente el silencio en el sentido más amplio de la palabra, y donde se nota también más el calor del público. No es complicado compaginarlo porque son como compartimentos estancos que se pueden solapar muy bien.

Viene al Thuillier, un teatro con mucho encanto.

Es un teatro muy especial, de esos teatros que tenemos en la Región con mucho encanto, que han conseguido, al pasar los años, seguir guardando ese embrujo, ese calor especial, como le pasa al Teatro Guerra de Lorca. Además me hace mucha ilusión actuar esta noche en Caravaca, porque es un referente para mí de mi infancia.

Y ya por último, ¿por dónde sigue la gira y próximos trabajos en mente?

Después de Caravaca seguiremos por Zaragoza y Sevilla, que estaremos en el antiguo Teatro Quintero, que ya tenemos fechas cerradas. Luego tenemos varios destinos más que estamos concretando fechas.