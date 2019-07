Carlos Segarra: "La evolución para los dinosaurios, yo toco la guitarra"

El Legado de Los Rebeldes en la gira de su "40 aniversario" que les llevará por los escenarios de toda España con lo mejor de su extenso repertorio. Los Rebeldes, que nacieron en 1979 en Barcelona y editaron su primer álbum Cervezas, chicas y€ rockabilly! en 1981, han dejado un largo reguero de canciones de rock en español a lo largo de estas cuatro décadas: desde Mediterráneo hasta Mescalina, pasando por Quiero ser una estrella, Rebeca, Bajo la luz de la luna o El rock del hombre lobo.

El Teatro Abierto del Castillo "Jota Cassinello" es un espacio singular por sus características ya que se encuentra enclavado en la roca del cerro de San José, junto al Castillo de San Juan que corona la villa arrocera. La infraestructura, situada en un espacio privilegiado en un lugar catalogado como Bien de Interés Cultural, se encuentra al aire libre y representa un espectacular mirador con vistas al valle del Segura y a los arrozales.

Gira '40 aniversario', Cuál es el secreto Carlos, para estar cuarenta años haciendo historia en el mundo de la música

Por fin he aprendido a afinar la guitarra quieras que no eso ayuda (entre risas). Bromas aparte, el público siempre ha tenido mucho cariño por Rebeldes, ya que la última vez no pudo ser, para nosotros volver a Calasparra es una verdadero placer. Todo suma, además con Al Dual, que es un guitarrista fantástico pues mucho mejor.



Qué tendremos en el teatro al aire libre J. Casinello de Calasparra. No faltaran todos vuestros grandes éxitos.

Estamos de cuarenta aniversario, y aparte hemos editado un disco llamado 'Rock ola blue', que esta gozando mucho del favor del público, además la primera vez que se presentó el disco fue en Murcia en la sala REM. Para mi tocar en Calasparra es tocar en casa. Estará todo el público mío de Cehegín, Calasparra, Bullas y por supuesto Caravaca, tengo que decir que soy kabileño de Abul Khatar. Para mi es jugar en casa, será un repertorio con todos los temas que la gente se espera de Rebeldes, más los temas que editado como single de este nuevo trabajo.



Y para celebrarlo un disco muy minado 'Rock ola blues' que nos encontramos en este trabajo

Y muy Murciano, porque se ha grabado en Beniaján, en el estudio de Santi Campillo, por eso te digo que este trabajo es muy murciano. Se trata de un trabajo muy esperado, no es uno de esos discos que se graban por grabar canciones. Todos las canciones han sido muy bien escogidas y estoy muy contento del resultado final. Hemos sacado dos single, el primero 'El chico de la guitarra' y ahora ' Rock ola blue' que le da título y la acogida ha sido fenomenal.



Desde aquellos inicios en la Barcelona del 79, como has vivido la evolución del mundo de la música.

La evolución para los dinosaurios, yo toco la guitarra. La evolución para los científicos. Igual que haces tantos, es simplemente hacer la música que te gusta y hacerlo cada vez lo mejor posible. No puedes pasar de Rock duro a reggaeton, eso ni es bueno ni es malo, es sencillamente mentira.



Oye como fue decantarte por el Rockland rock, cómo lo descubres. Creo que tu madrina tuvo buena parte de la culpa.

Me crié estuchando a los grandes, que le encantaban mi madrina y eso ayuda. Efectivamente no se me apareció el arcángel San Gabriel y me mostró una música en concreto. La vas escuchando desde pequeño hasta que la interiorizas y un día te das cuenta que forma parte de tu vida.