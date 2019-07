El amor según San Maceo

El lema «love», que brilló en el escenario, sirvió de hilo conductor para una velada en la que, a la lección de historia del funk del saxofonista, se sumó el pianista danés Niels Lan Doky en la que fue la penúltima noche del Jazz San Javier

Maceo Parker, 76 años, que fuera miembro clave de la sección de viento de James Brown, George Clinton y Prince, es uno de los responsables del nacimiento del funk y de gran parte del genuino sonido de James Brown, gracias a su desbordante creatividad, habilidad con el saxo y autoridad en escena. Su paso por la banda de James Brown y por Parliament /Funkadelic de George Clinton le dieron la fama. Lleva girando como líder desde principios de los 90, difundiendo por el mundo sus buenas vibraciones funky, siempre con la ayuda de extraordinarios músicos. Llegó a estar anunciado su regreso el año pasado, lo que se vio frustrado por circunstancias de última hora, y se notaban las ganas del público que abarrotó el auditorio del Parque Almansa para recibir con alborozo una buena dosis de ritmo en la penúltima noche del Jazz San Javier.

Esta fue otra lección de historia del funk. El público estuvo entregado desde el momento en que apareció Maceo contoneándose y bailoteando al estilo de James Brown (y también un poco de Chiquito) tras ser presentado por la mánager, que parecía sacada de un tebeo de los Dalton o Las Súper Tacañonas directamente. Las letras recortadas de la palabra "love" tenían un lugar predominante a la izquierda del escenario. Fue el lema que sirvió de hilo conductor para toda la velada.

Maceo no se cansó de repetir que, como apunta su último disco, It's all about love, es el amor la fuerza que todo lo mueve. Dejó que acabara tranquilamente la canción de Prince que sonaba de introducción, antes de coger sin prisa su saxo alto.

Por un momento, volvimos a la edad dorada del soul y el funk, de mediados de los 60 a finales de los 70. La impresionante discografía de Maceo Parkeres una historia de cómo el soul y el funk se desarrollaron durante esos años y más allá.

Comenzó la banda con Funky fiesta y el groove no cesó hasta el final. Poco a poco Maceo fue elevando la temperatura ambiente con una propuesta de funk robusto y exuberante. Off the hook permitió a Boulware (teclista) y Curtis (bajista) exhibir su talento. Maceo paró la música al grito de We gotta freeze it!, y todos permanecieron quietos durante medio minuto. En varios interludios, Maceo mostró sus credenciales jazz ("la música que sabemos tocar pero no tocamos", bromeó, mientras deslizaba unas notas de Satin doll). Una de las veces, la banda, en actitud cómica, simuló aburrirse, a lo que siguió una arrolladora versión de Make it funky, que puso en movimiento al auditorio.

Maceo también homenajeó a Ray Charles varias veces durante el concierto -como voz principal en You don't know me-. Una versión casi instrumental de Marvin Gaye (Let's get it on) le dio al guitarrista otra ocasión de lucirse. Darlene Parker cantó, como si se hubiera tragado a Louis Amstrong, Stand by me, con Maceo a la flauta.

Maceo cantó, rapeó, tocó el saxo y hasta el piano esporádicamente. Vocalmente no llega a las cotas de perfección de Ray Charles, pero se mostró voluntarioso; mejoró en los pocos temas de funky soul que sonaron, algunos de su propia cosecha. Con el saxo alto es sencillamente incendiario, capaz de poner en ebullición el ambiente más gélido (aunque puede llegar a irritar cuando se pone payasete en los juegos de llamada-respuesta con el público). Al final, imposible resistirse.

La banda estaba bien entrenada en las triquiñuelas del maestro. Los músicos no se arredraban en mostrar sus habilidades individualmente, desde Bruno ametrallando con la guitarra a dejar caer rap en el groove funk (brillantemente ejecutado por la batería). Abandonaron el escenario y volvió a salir la mánager.

"We gonna have a funky good time", repetía Maceo, pero cortó por lo sano el aluvión rítmico para recrearse en una versión, estremecedora por momentos, de Over the rainbow. Coronó la velada insistiendo en el amor y repartiendo por doquier su "we love you". Parker sigue siendo capaz de sacar de su saxo ese timbre y ese ritmo inconfundibles. Para el final se guardó un as escondido en la manga, "Pass the peas", colofón perfecto para esta fiesta funk, que por poner una pega se parece mucho al show de los últimos años. Aunque nadie se baña dos veces en el mismo río.



En la tradición de Bill Evans

El pianista danés Niels Lan Doky, uno de los mejores músicos de jazz europeos, en la tradición de Bill Evans, abrió la velada con su fantástico trío. Fue un concierto de altura que alcanzó al personal, y eso teniendo en cuenta que la mayoría había venido a disfrutar de Maceo Parker y su fiesta funk. Doky es depositario de esa mezcla de muchos músicos de jazz afroamericanos prominentes atraídos por la sociedad libre y abierta de Copenhagen. Algunos, como Dexter Gordon y Ben Webster, se quedaron durante años, y el joven Doky se vio tocando con el trompetista Thad Jones, que también fue su mentor. La suya es una mezcla desigual de lo romántico y lo rítmico. Tiende a explotar como los fuegos artificiales, en todas direcciones. Pero a pesar de su obvia capacidad técnica, necesita aprender que menos es más

A excepción de Man in the mirror del compositor y productor Glen Ballard, el resto de los temas de su repertorio eran originales, destacando Children's song, una pieza extrañamente sencilla, muy bella, compuesta para Doky brothers (Blue Note, 1996),

Niels Lan Doky ha sabido formar un trío esplendido con Tobias Dall, joven y muy prometedor bajista, que toca con finura, y el vehementemente genial batería Niclas Bardeleben, que proporciona unas buenas sacudidas, tocando con las manos o golpeando la pandereta como un tuno, ganándose al personal con sus malabarismos, a composiciones como Toots waltz (dedicada al gran armonicista Toots Thielemans), o Greasy sauce (inspirada en la comida española), en las que la esencia del jazz y su historia se reencuentran en un swing feliz.

También hubo momentos más introspectivos, como un medley de paisajes escandinavos muy folk, que recordaban el pianismo de artistas de la new age como George Winston. Todo un arte pianístico ilustrado entre bellos arabescos y dulces caricias, pero también un toque vivo y ardiente. Doky mostró una excelente técnica, pero destacó especialmente por una sensibilidad romántica con notas desgranadas sobre un piano cristalino.

Su jazz no se parece al de otras figuras escandinavas que han llevado a la gloria a sellos como ECM, sino que revela más una interioridad reflexiva, sin pose, en las piezas lentas, y una generosidad fluida, vigorosa y lírica en muchos otros títulos.

La banda desarrolló un recital pleno de belleza y de cierta espiritualidad. La música de Niels Lan Doky es vibrante, comprometida, y muy personal, sin virtuosidad excesiva ni profusión aturdidora de pirotecnias ( aunque la batería sea más energética). No tiene nada que demostrar este pianista que exhibe una sensibilidad tan exacerbada y rara en nuestros días.