Noche para el rey del funk

Maceo Parker (Carolina del Norte, 1943), el histórico saxofonista y cantante que fue colaborador de James Brown, George Clinton y Prince, trae su música fibrosa al Jazz San Javier. Su fórmula, resumida en el lema «2% de jazz y 98% de funk», se pondrá a prueba nuevamente en la Región, donde ha actuado en repetidas ocasiones.

Cinco décadas de conciertos y discos tanto a su nombre como al servicio de grandes figuras contemplan a este músico que no tiene dudas sobre cuál debe ser su propuesta escénica: «Si me preguntan '¿qué vas a tocarnos hoy, Maceo?', diré que no lo sé, que lo único que sé es que será 'funky'».

Ofreció un histórico primer concierto en el festival en julio de 2001, en la cuarta edición del mismo. Volvió al escenario de Jazz San Javier en 2003 en la sexta edición, y llegó a estar anunciado su regreso el año pasado, lo que se vio frustrado por circunstancias de última hora.

Saxofonista en clásicos de James Brown como Papa's got a brand new bag, Parker se enroló en los 70 en la estrafalaria 'troupe' de Parliament, capitaneada por George Clinton.

¿Qué fue antes, Maceo Parker o el funk? Mientras los historiadores siguen pensando la respuesta, considerémonos afortunados al presentar a un hombre sin el cual la evolución de la música negra, el significado de la palabra 'groove' o la exploración de las posibilidades del saxo en la música moderna no habrían sido las mismas. Pocos currículos imponen tanto como el de este saxofonista, deslumbrado de niño por la sección de vientos de Ray Charles.

Fue pieza clave de la inigualable banda de James Brown durante los años 60 (con una serie de aportaciones que más tarde lo convertirían en el músico más sampleado de la historia del hip-hop); forjador, con George Clinton, del heterodoxo y visionario P-Funk; músico de sello inconfundible en giras históricas de Prince€

Embarcado desde inicios de los 90 en una carrera brillante como solista, Parker ha publicado más de quince discos propios, ha participado en numerosos proyectos musicales con The J.B.'s, Parliament-Funkadelic o Bootsy Collins, y además ha colaborado con artistas, aparte de los ya mencionados, como Ray Charles, De la Soul, Ani DiFranco, Red Hot Chili Peppers, Living Colour, Keith Richards, Bryan Ferry o Dave Matthews, y continúa sacando todo el jugo a la vieja e infalible fórmula.

Pasados ya los 70, Maceo, con más de 200 shows por año, sigue construyendo su leyenda de Mr. Infatigable, incendiario, volcánico, imparable, adictivo. Es el esperado regreso de un músico que es la esencia viva del funk.



La sensibilidad del jazz danés

El pianista danés Niels Lan Doky vuelve, en la formación de trío más jazzística -con batería y contrabajo-, a Jazz San Javier, donde este virtuoso que se mueve con enorme maestría en cualquier género (pop, electrónico, clásico€) ya tocó formando parte de la CTI All Stars.

Michael Contat define a Niels Lan Doky como «uno de los más convincentes discípulos de Bill Evans, con una muy personal sensibilidad romántica».

Su historia musical es impresionante; ya a los quince años trabajaba con Thad Jones, y, además de su grupo The Doky Brothers con su hermano Chris Mihn Doky, ha tocado con Niels-Henning Orsted Pedersen, John Scofield, Gino Vannelli, Pat Metheny, Joe Henderson, Michael Brecker, Dave Sanborn, Randy Brecker, Ray Brown, Charlie Haden, John McLaughlin, Alvin Queen y otros grandes.

Con 37 álbumes como líder, cineasta con dos valiosos documentales dirigidos por él (Between a smile and a tear y Dreaming with open eyes), Niels es uno de los grandes talentos del jazz danés.

Los otros componentes del Niels Lan Doky Trio son el gran virtuoso sueco Mattias Svensson y el joven y espectacular baterista danés Niclas Bardeleben, uno de los talentos más impresionantes de la escena del jazz danés en muchos años.