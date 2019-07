Garralón: "La gente joven de ahora tiene una preparación estupenda"

A sus 66 años, y tras representar a personajes icónicos de la televisión en series como 'Verano Azul', 'Farmacia de Guardia' o 'Compañeros', María Garralón (Madrid, 24/03/1953) llega al Teatro Thuiller de Caravaca con 'Háblame', una obra que narra el día a día de una familia desestructurada que transmitirá momentos de triste comicidad.

Esta noche llega a Caravaca de la Cruz la obra 'Háblame', una producción de la consolidada compañía murciana Alquibla con María Garralón encabezando el reparto. Escrita por el murciano Fulgencio M. Lax y dirigida por Juan Pedro Campoy, la obra presenta una familia formada por una madre viuda, un hijo con carencias afectivas y una abuela que empieza a dar síntomas de confusión y olvido propios de la vejez, antes de emprender el último viaje, lo que provocará momentos de triste comicidad sobre el escenario.

-¿Qué podemos esperar de Háblame, una obra que narra el día a día de una familia?

Es una familia un poco especial, ya que la hija es viuda desde hace mucho tiempo y el hijo es un poco díscolo, debido a la circunstancias. La abuela lo único que quiere es solucionarlo todo. Mi personaje es precioso, porque ella habla constantemente con su marido, que murió hace muchísimos años, y comparte todo lo que está haciendo con él. Realmente lo que quiere es marcharse con su marido, pero hasta que no solucione todos los problemas será imposible. En definitiva, creo que tenemos que hablar un poquito más.

-Hablamos de personas que, a través de un trauma, se quedan estancadas en el tiempo.

No solo estancadas en el tiempo, sino que las circunstancias les han hecho ser como son. Hay personas que lo admiten y siguen para delante, y otras se quedan estancadas en el tiempo, que no quieren seguir, y eso es lo que hay que solucionar. Realmente es un problema de diálogo lo que ocurre en esta familia.

-¿Es un esquema familiar con el que mucha gente del patio de butacas se sentirá identificado?

No. Suele pasar bastante, porque el público siempre tiene un personaje con el que se siente más identificado, ya sea por circunstancias similares que vives en tu familia o en tu entorno. Como la situación de la abuela, que no es que tenga un problemón, pero si que va teniendo pérdidas de memoria y le van pasando muchas cosas. Mucha gente que tiene personas mayores a su lado viven esas mismas situaciones.

-Está dirigida por Juan Pedro Campoy. ¿Qué tal ha sido trabajar con él?

Ha ido muy bien, porque es un director muy tranquilito. La verdad es que los ensayos fueron muy tranquilos y las funciones las disfrutamos mucho.

-También cuenta con compañeros de reparto como Mariola Fuentes y Víctor Palmero.

Hemos hecho un gran equipo, y estamos disfrutando mucho de la obra, que eso también es muy importante. Somos muy cómplices en el escenario y eso hace que todo fluya.

-Empezó en aquel mítico Estudio 1, donde se representaban obras para televisión. ¿Cómo ha visto la evolución del teatro en estos años?

Ralamente empecé en teatro, pille la última época de Estudio 1. A lo largo de estos años han cambiado muchas cosas, algunas para mejor, sobre todo a nivel de preparación, hoy en día la gente viene muy preparada. Y en otras para peor, hay una competencia muy fea y somos muchísimos, no hay trabajo para todos. En muchas ocasiones se ofrece un panorama, sobre todo a la gente que empieza, que no es cierto, esa premisa de que hay que triunfar desde el primer momento. Yo fui avanzando y avanzando, y creo que es lo mejor en este oficio, ir aprendiendo con el propio trabajo. Ahora, en los primeros papeles interpretan a personajes muy importantes y luego seguir es muy complicado, lo que hace que haya mucha gente descontenta, ya que la cultura no se cuida demasiado. Y respecto a la televisión, también han cambiado muchas cosas, técnicamente todas. Ahora se hacen muchas series muy buenas, la gente joven tiene una preparación estupenda, mientras que nosotros íbamos aprendiendo poco a poco con el propio trabajo.

-Ha interpretado papeles muy conocidos como Julia, en 'Verano Azul', María Encarnación en 'Farmacia de Guardia', o Rocío, en 'Compañeros'. ¿Hay personajes que la siguen acompañando en su vida?

En mi caso ha sido así. No sé si será porque han sido personajes muy especiales, pero la verdad es que me han acompañado a lo largo de toda mi carrera. La gente me sigue llamando Julia y yo me vuelvo, y fíjate los años que han pasado. A lo largo de mi trayectoria he tenido la suerte de hacer personajes que han calado mucho y ahí siguen, además estoy encantada, no me arrepiento de ninguno de los personajes que he hecho, pero ni en televisión ni en el teatro.