El Festival de Teatro de Molina celebra sus bodas de oro

Las obras Once Standing; Was soll ich Tun; El coronel no tiene quien le escriba; La divina comedia; Hakanaï; La wagner; Orquesta de malabares; Peloloco; y Celebraré mi muerte podrán disfrutarse por un precio de 45 euros con la compra del abono del Festival.

'Mucha mierda', como lema, y un gran reconocimiento. El quincuagésimo aniversario del Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura, del que LA OPINIÓN es uno de los patrocinadores oficiales, celebra este año sus cincuenta años, unas 'bodas de oro' que llegan cargadas de espectáculos variados y para todos los públicos entre los que se encuentran representaciones singulares de teatro, danza, circo, e incluso títeres.

El Festival, que arrancará el próximo 12 de septiembre y concluirá el día 29 del mismo mes, ofrecerá un total de veintidós espectáculos variados. Algunos de ellos, además, coincidirán en tiempo y espacio con las fiestas patronales municipio. Ocho de ellos se celebrarán en las salas del Teatro Villa de Molina, mientras que los catorce restantes podrán disfrutarse de forma totalmente gratuita y sin limitación de aforo en las calles de Molina de Segura.

Este y otros aspectos fueron expuestos ayer ante los medios de comunicación en la presentación del Festival, a la que acudieron la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero; el director del certamen, Juan Francisco Saorín; y la concejala de Cultura, Soledad Nortes. Por la tarde, el acto de presentación público del Festival contó con la representación del espectáculo Diferencias, a cargo del alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático del Murcia (ESAD) y la actuación del DJ No Typical Sound.

Variedad de representaciones

Pese a que los veintidós espectáculos que conforman el certamen poseen un valor propio, según reconoce el director del Festival de Teatro, Juan Francisco García Saorín, algunos de ellos relucen sobre el resto al poseer ciertas singularidades. En el apartado del teatro de calle, el máximo responsable del certamen quiso destacar la danza aérea de la compañía Voalá y su Muaré Experience, que será la encargada de arrancar con fuerza el día de la inauguración del festival, «gracias a la espectacularidad de sus maniobras sobre el escenario».

La agrupación francesa Adhok, con su obra Salida de Emergencia, brindará «un espectáculo muy emotivo, en el que actores de avanzada edad mostrarán aspectos circunstanciales de sus carreras como actores en pleno ocaso de sus vidas», describe el director.

En el circuito cerrado del Teatro Villa de Molina, el refutado actor Imanol Arias, bajo la dirección de Carlos Saura, representará El coronel no tiene quien le escriba, obra inspirada en la novela de Gabriel García Márquez y que llega como «un guiño al teatro convencional de la época», según Saorín.

Por otro lado, el Festival bajará su telón con la representación documental Celebraré mi muerte, producida por Alberto San Juan y Jordi Évole, una obra que plantea un profundo debate sobre la eutanasia e inspirada en el caso del primer médico condenado por practicarla con un paciente en España.

Entre los espectáculos de sala también se encuentran Was soll ich tung?, de Sabotaje Teatro (Murcia); Hakanai, de Adrien M y Claire B (Francia); La Wagner, de Pablo Rotemberg (Argentina), y Peloloco, de Mimaia (Murcia). Como destacaron ayer durante la presentación, las compañías murcianas tendrán una gran presencia para celebrar así estas bodas de oro. También se podrá ver en el Villa Once Standing, de Out of Order (España-Grecia), a la que se accede con invitación.

En la calle tendrán lugar espectáculos de acrobacias, titeres y circo de mano de compañías murcianas, nacionales y también producciones de Francia, Bélgica, Lituania y Argentina.

En cuanto al precio de las entradas, se aplicarán descuentos del 20%, 30% o 35% (solo venta en el Teatro Villa de Molina, presencial o telefónica) para grupos de 12 o más personas, mayores de 65 años, desempleados, familia numerosa y jóvenes de 15 a 30 años. El abono del Festival incluye nueve funciones y tiene un precio de 45 euros. La venta anticipada de espectáculos de sala y del abono se hará a partir del día 2 de septiembre.

Un certamen histórico

El Festival de Teatro de Molina de Segura «vuelve así a hacer gala de su heterogénea riqueza con un programa cargado de innovación, calidad artística y técnica, y mucha experiencia sobre los escenarios a nivel europeo e internacional», como explican sus organizadores. En sus cincuenta años de historia, según afirman, «el Festival ha contribuido a la preservación y difusión del panorama teatral y circense español, sin olvidar la danza y la música, y se ha fomentado la creación y la innovación teatral a base de producir otros espectáculos determinados».

Desde su fundación en 1970 como Ciclo de Teatro Nuevo, y con la posterior creación del Teatro Villa de Molina en 2005, «el Festival se ha erigido como un pilar básico para la programación teatral del municipio, abriéndose posteriormente hacia un concepto multidisciplinar que cuenta no solo con artistas locales -que son el motor histórico del certamen-, sino también nacionales e internacionales». Se trata, por tanto, «de un auténtico revulsivo social y cultural, que acerca el teatro a niños, mayores».

Como explicó la alcaldesa, «queremos conseguir que tanto los habitantes de Molina de Segura, así como del resto de la Región de Murcia, consideren nuestro festival como algo propio y necesario, una manifestación que le haga sentir orgullo de pertenencia y que la incluyan dentro de los eventos esperados anualmente. El Festival ya forma parte, de alguna manera, de la idiosincrasia de nuestro pueblo y de nuestra Región».