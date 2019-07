Texas: "El Reino Unido es hoy un auténtico lío"

Hace 30 años que una guitarra 'slide' con sonoridad bluesística encarrilaba el primer sencillo de Texas, y su primer éxito, 'I don't want a lover'. El grupo escocés sobrevivió al efecto 'one hit wonder' a lo largo de una carrera en la que ha ido incorporando nuevas olas de público. Su gira de este verano ha incluido una única fecha en España, el pasado sábado en el festival Sons del Món, en la Ciudadela de Rosas . Hablamos con Sharleen Spiteri.

-En 1989, Texas actuó dos veces seguidas en Barcelona (en Zeleste 2 y luego en la sala grande). ¿Cómo recuerda aquella primera versión del grupo, la del álbum 'Southside'?

Para mí es como si fuera ayer. Por un lado piensas 'Oh, Dios mío, no me puedo creer que sigamos aquí, siendo todavía relevantes, y que la gente siga queriendo escucharnos'. Tenía 21 años, pero ahora, tanto tiempo después, siento más emoción todavía que entonces.

-Con el tiempo la banda se ha establecido en un pop con aromas de soul, una influencia que no era muy visible en aquel primer álbum.

Sí, aquel disco era más 'bluesy', pero nos interesaban el folk y el soul, y al fin y al cabo todas estas músicas están conectadas. Para mí todo esto forma parte de un viaje, y un género es como la continuación del otro.

-Texas tiene muchos éxitos: 'I don't want a lover', 'Say what you want', 'In our lifetime', 'Summer son'€ ¿Cree que son sus mejores canciones?

Esto depende de cada oyente. Mi opinión no es importante. Una canción es algo que cada cual hace suyo, dependiendo de su situación en la vida, del significado que le da en cierto momento€ Son los oyentes quienes deben decidir cuáles son las mejores canciones, y así lo hacen. A veces miras los 'hits' de otros artistas y te preguntas: "¿serías capaz de hacer algo así?". Pero tratar de planificar el éxito sería aburrido. Lo que hago es divertirme y disfrutar de la banda.

-En el 2010 publicó un disco en solitario, 'The movie songbook', con adaptaciones de gente como la ELO, David Bowie, Tom Waits€ ¿Cree que hay en la actualidad artistas de ese calibre?

Claro, siempre ha seguido saliendo gente, desde Coldplay a artistas que ahora me gustan mucho como Childish Gambino: me encanta su energía, su manera de componer; tiene algo que no tiene nadie más. O Ed Sheeran, alguien cuyas canciones seguirán escuchándose durante muchos años.

-Hay un núcleo central en Texas, fijo durante estos 30 años, que constituyen Ally McErlaine (guitarra), Johnny McElhone (bajo) y usted. ¿Cómo funciona esa química?

Seguimos juntos, con Johnny componiendo, porque no estamos en esto por el dinero, sino porque lo adoramos, porque nos sigue encantando estar juntos sobre un escenario. Si nos ve tocar se puede dar cuenta. ¡Adoro a mi banda!

Hace más de dos años de su último disco, 'Jump on board'. ¿Piensa en su relevo?

Sí, ahora mismo estoy metida en la grabación de un nuevo álbum de Texas. La idea es publicarlo a principios del 2020. En esta gira de verano no incluimos canciones nuevas, es demasiado pronto. Ni siquiera puedo hablar mucho de ellas, porque cuando estás en medio de un proceso de trabajo, con posibles cambios en el camino, es prematuro.

El Reino Unido parece encaminarse hacia el 'brexit'. Usted es escocesa. ¿Le preocupa?

Por supuesto. La situación del Reino Unido hoy es un auténtico lío, y el horizonte es muy borroso. Me disgusta mucho. No tengo una bola de cristal y no sé qué va a pasar, pero todo apunta a que el Reino Unido pasará algunas dificultades durante un par de años y luego, esperamos, todo se superará. Pero ante algo así me quedo con lo mío, que es la música. Ni siquiera me ha interesado nunca ser una celebridad. Solo la música, los conciertos€ Por eso estoy en esto.