Carvajal: "El teatro es un milagro que ocurre cada día para el espectador"

Esta noche llega al teatro Thuillier de Caravaca la obra de Eduardo Rovner Volvió una noche. Una madre regresa del más allá al enterarse de que su hijo se casa. La obra, cuyo reparto encabeza Beatriz Carvajal junto al actor murciano Carlos Santos, es una de las mejores de su autor y de la dramaturgia contemporánea escrita en español, y plantea temas trascendentales desde el humor, la paradoja y una profunda teatralidad plena de aciertos.

En esta ocasión le toca regresar del más allá para conocer a su futura nuera...

Es bastante surrealista. La obra de Rovner es muy inteligente, con unos tintes muy divertidos de comedia y con sus puntos también de ternura y emoción. La función arranca con una madre que regresa del más allá, al enterarse de que su hijo se casa. Berta Hernández arranca cantando una canción maravillosa, seguido de un monólogo de Carlos. Cuando cuenta que se casa, la madre pega un berrido dentro de su tumba, tira la lápida y aparece. Por un lado es muy surrealista, porque no es muy natural que vuelvan las madres a menudo, pero por otro lado es muy realista. Trata la relación de esa madre pesada que quiere saber lo que hace su hijo, con quién se va a casar, a qué se dedica o dónde vive. Esa parte de la obra se convierte en algo realista, a la vez que divertida, y el público que acude a ver la obra se ve identificado.

Una cuestión que, aunque parezca que está relegada a un segundo plano, todavía esta muy presente en nuestra sociedad.

Eso no va a cambiar nunca, siempre existirá este tipo de madres. La verdad es que yo con mis hijas nunca he sido así, he sido más de respetar lo que ellas han elegido y lo que han querido. Indudablemente, les he orientado en el principio de su vida cuando han sido más adolescentes, pero cuando han ido creciendo y siendo más responsables han elegido lo que han querido. Es muy normal que las madres decidan si les gusta o no les gusta una mujer para su hijo. Además, para una madre nadie es suficiente.

Comparte escenario con Carlos Santos, quien interpreta a su hijo Manuel, y con Daniel Ortiz, Berta Hernández y Pedro Segura.

Hemos formado un grupo estupendo de actores. Carlos interpreta a mi hijo, y Berta Hernández a mi futura nuera. Lo curioso es que, durante la función, nadie me ve ni me oye excepto mi hijo, por lo que se dan situaciones muy cómicas.

¿Qué tal ha sido la adaptación del profesor Oliva? ¿Qué impronta ha querido darle?

Rovner es argentino, y allí influye mucho, por ejemplo, lo de ser judío. El texto original tenía muchos detalles de cómo los judíos perciben las cosas. César ha suprimido todo eso porque aquí en España sería menos entendible. En ese sentido, César ha hecho un trabajo fantástico.

Caravaca ofrece una semana de teatro con siete obras y apostando también por los actores locales. Todo un lujo.

Se valora muy positivamente, porque apoyar a la gente local que está comenzando hace que luego encuentres obras como esta, en la que César es Murciano, Carlos es murciano y mis raíces son murcianas. Concretamente, mi madre era del Puerto de Mazarrón, y yo me siento muy orgullosa de esas raíces. Siento cada vez que voy a Murcia un bullebulle muy especial. Me parece fenomenal que se potencie a los actores, directores y autores locales.

Todo el mundo considera que el teatro permanece siempre en crisis, pero ¿ha estado alguna vez el teatro fuera de esa crisis?

Creo que no. Cuando yo empecé en el año 65, ya se hablaba de crisis y ha llovido desde entonces. Hay crisis siempre, porque cambian los gobiernos y con ellos las ayudas al teatro y al cine. Pero, al final, si al público le das cosas que le interesan acaba respondiendo. El público es bastante fiel al teatro. El teatro es un milagro que ocurre cada día para el espectador que está sentado viendo la función. Veo fidelidad, lo que pasa es que si no interesa, la gente no va. Aunque el texto siempre es el mismo, las energías nunca son iguales, un día estás de una manera y otro día de otra.

¿Qué próximos proyectos tiene en mente?

Tenemos bastante meses de gira todavía, pero proyectos siempre tenemos en mente, aunque todavía estén muy verdes. Ahora toca disfrutar de la gira, y para la primavera o el verano que viene vendrán nuevos proyectos.