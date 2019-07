Suede, Second y La M.O.D.A. estarán en el Welcome Estrella de Levante 2019

En septiembre se pondrá en marcha la habitual promoción con los collarines de tercios y quintos de Estrella de Levante para reducir el precio hasta los 10 euros por entrada.

El Festival de la Bienvenida universitaria, Welcome Estrella de Levante 2019, ya tiene cartel para este año: Suede, Second y La M.O.D.A. serán los encargados de estrenar el curso este año en el mes de octubre. Será el viernes 25, un año más en la Plaza de Toros de Murcia.

Suede, cabeza de cartel, es un grupo procedente de Londres, nacido en 1989 y formado por Neil Codling, Richard Oakes, Mat Osman, Simon Gilbert y Brett Anderson. La banda británica se caracteriza por un estilo catalogado como Pop, Rock, Indie, New Wave, dance rock, new wave pop, indie rock, alternative rock, manchester y britpop. Brett Anderson y compañía vuelven a España con su nuevo disco debajo del brazo, 'The blue hour'. Este octavo álbum de los ingleses es su obra más ambiciosa desde aquel 'Dog Man Star'. Tras su último paso por España en 2016 y publicar la edición en español de sus memorias oficiales 'Coal Black Mornings' en 2018, Suede volverá a España para ser el reclamo principal de este Welcome Estrella de Levante 2019.

Plato fuerte será también Second, tras un año repleto de éxitos por toda España en festivales y actuaciones que han colgado el cartel de no hay billetes. Después de siete discos publicados y doce años sin parar de girar, la banda murciana se ha convertido en una de las bandas de referencia del circuito de la música indie internacional. Tres años después de la publicación de su último disco, Second lanza su octavo trabajo de estudio producido por Raúl de Lara y grabado íntegramente en Murcia. Con "Anillos y Raíces" Second vuelve con más fuerza que nunca, un cancionero imbatible que podremos bailar y disfrutar en el próximo Welcome Estrella de Levante.

Cierra el cartel La M.O.D.A. (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol), un grupo de música surgido en Burgos hace siete años. Formado por siete componentes, este colectivo combina instrumentos poco habituales como acordeón, saxofón, banjo, mandolina o clarinete con influencias del folk, country, punk y rock and roll, dando lugar a una propuesta única cuyo punto fuerte reside en el directo. Durante su breve, pero intensa trayectoria, La M.O.D.A. ha editado ya tres discos de estudio y uno en directo, además de considerables giras, actuaciones en los principales festivales del país y presentaciones en Dublín, Londres, México, Francia o Italia, una actividad que les ha llevado a hacerse un hueco en el panorama de la música nacional de los nuevos tiempos.



Entradas Welcome Estrella de Levante 2019

Las entradas tendrán un precio de 25 euros, aunque, como siempre, Estrella de Levante habilita distintas fórmulas para adquirir entradas de una forma más económica, fiel al espíritu del Welcome. Desde hoy está activa la web del Welcome con 500 entradas a la venta a precio reducido, por 18 euros, y hasta el 9 de agosto (www.estrelladelevante.es/welcome).

Se podrán comprar entradas de pista y de grada a este precio, únicamente a través de la web del concierto. Toda la información estará disponible desde hoy en las redes sociales de Estrella de Levante. A partir del 9 de agosto, se podrán adquirir las entradas generales al precio habitual: 25 euros + gastos de gestión. Además, el día 4 de septiembre, miércoles, se activará la ya tradicional promoción de los collarines y entradas universitarias. La promoción tendrá el mismo funcionamiento que años anteriores: con la entrega de 20 collarines promocionales de las botellas de tercio y quinto de Estrella de Levante con y sin alcohol, se obtendrá un descuento de 15 euros sobre el precio general de la entrada (es decir, la entrada se quedará en 10 euros). Cada persona podrá obtener con la promoción de collarines, un máximo de 2 entradas. Para canjear los collarines, se deberá acceder a http://estrelladelevante.es/welcome e introducir los 20 códigos promocionales. Se generará un código de descuento para utilizar en el proceso de compra para que se aplique el descuento.

En cuanto a las entradas universitarias, también tendrán un precio de 10€ presentando el carnet universitario y podrán comprarse a través de nuestra web.