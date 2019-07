El Festival de Teatro de Molina celebra medio siglo con 22 espectáculos

Imanol Arias, en 'El coronel no tiene quien le escriba'.

El Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura celebra 50 años con 22 espectáculos de sala y calle de artistas y grupos de España, Noruega, Lituania, Argentina, Grecia y Bélgica, que los representarán del 12 al 29 de septiembre próximos, según la organización.

Los 14 espectáculos de calle serán gratuitos y el abono de pago del festival vale 45 euros e incluye nueve funciones, todas las de sala, en el teatro Villa de Molina, entre ellas, 'Was soll ich tung?', de Sabotaje Teatro (Murcia); 'El coronel no tiene quien le escriba', dirigida por Carlos Saura, y 'La Divina Comedia. Del infierno al paraíso', de No Gravity (Italia).

También 'Hakanai', de Adrien M y Claire B (Francia); 'La Wagner', de Pablo Rotemberg (Argentina); 'Peloloco', de Mimaia (Murcia), y 'Celebraré mi muerte', de Teatro del Barrio (Cataluña).

A 'Once Standing', de Out of Order (España-Grecia), se entra con invitación.

Se podrá ver gratis en distintos espacios de la calle 'Muaré Experience', de Voalá (España-Argentina); 'Salida de emergencia', de Adhok (Francia); 'La sonrisa del náufrago', de Claire Ducreux (Francia); 'Money for Free', de John Fisherman (Noruega); 'Memphis Rock & Cirk', de La Finestra Nou Circ (Comunidad Valenciana), y 'Flotados', de David Moreno & Cía, con Cristina Calleja (Cataluña).

También 'Áureo', de Up Arte (Murcia): 'Las habichuelas mágicas', de Los Claveles (Murcia); 'Turistreando', de Trapu Zaharra (País Vasco), 'Les buttors', de Cirque Hirsute (Bélgica), 'Arrived', de Adrian Schwartzstein y Jurate Sirvyte-Rukstele (España-Lituania); 'Orquesta de malabares', de Pistacatro (Galicia), y 'On Fire', de Cirq'ulation Locale (Bélgica).