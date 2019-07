Arasa: "Un clásico es aquella función que no pierde vigencia"

El prestigioso dramaturgo italiano Luigi Pirandello, Premio Nobel de Literatura, firma la pieza Enrique IV, que se pondrá en escena esta noche en el Teatro Thuillier dentro de la Semana de Teatro de Caravaca de la Cruz, con el caravaqueño Luis Martínez Arasa en el papel protagonista. Teatro de la Entrega lleva a cabo esta adaptación de un texto universal, donde bajo el disfraz de Enrique IV vive un hombre de la alta sociedad del siglo XXI, que tras sufrir un accidente en una gran fiesta y un golpe en la cabeza, queda afectado en su cordura y cree vivir en la época del disfraz que llevaba puesto en aquel momento: piensa que es el rey germánico Enrique IV, del siglo XI.

Estamos ante una reflexión sobre las máscaras, la locura y el paso del tiempo.

Lo curioso de esta función es la situación, que un hombre después de un accidente en una fiesta de carnaval se crea el personaje del cual iba disfrazado y, a partir de ese momento, existen varios planos, el de la realidad, ficción, así como quién está cuerdo o quién no. Es muy atractivo, por la situación que se da. A mí me gusta recordar que un clásico es aquella función que no pierde vigencia y, sin duda alguna, estamos ante un clásico. Todos necesitamos una máscara para sobrevivir, o para tratar a alguien de una manera o a otra persona de otra determinada manera, Este pensamiento siempre ha estado en el nombre. Todos estos pensamientos mezclados con la acción dramática de la función donde van sucediendo cosas. Estoy convencido de que es una obra muy atractiva.

¿Qué tal ha sido trabajar con el director José Bote?

Está siendo una gran experiencia tanto trabajar con José Bote como con el resto de compañeros que completamos el reparto. A alguno de ellos les conocía de antes, y con el resto la relación es fenomenal. Gente muy profesional, además el Teatro de la Entrega, la compañía, también realiza creaciones propias con este tipo de interpretación, naturalista pero no exenta de detalles adaptadas a los tiempos.

En esta versión de Enrique IV se ha actualizado la situación. Pirandello escribió la obra en 1922, y el plano de Enrique IV se piensa que está en la Edad Media y las personas que llegaban en el año 1922; y en esta ocasión, las personas que llegan son del 2019.

¿Cómo es preparar el papel de un clásico con la profundidad de Pirandello?

Cada actor suele tener un método, pero en mi caso es el mismo proceso en todos los personajes. Veo primero al personaje, en qué situación está, por qué está en esa situación, así como qué relación tiene con los otros personajes. A partir de ahí, basándote en las diferentes escenas, va saliendo un desarrollo de comportamientos que, en definitiva, es lo que te da el perfil de esa persona. Te imaginas los valores que tenía, y luego que, en libretos así, gran parte del trabajo está descrito en el propio libreto. Luego sí que es verdad que hay decisiones dentro de las escenas que tienes que poner en acuerdo con el director. En este papel en particular es muy conocido y para mí ha sido un reto y también una suerte que hayan confiado en mí.

Además un equipo 100% murciano, lo que pone de manifiesto el talento que hay en la Región.

Desde luego, es un equipo con mucho talento. Murcia es la séptima ciudad por número de habitantes y no creo que en ella esté valorada la cultura, proporcionalmente con la dimensión que tiene como ciudad. Tenemos gente que interpreta muy bien y que es muy creativa.

La obra está incluida en el Plan Escena. ¿Qué tal está viendo estos planes de fomento del teatro?

Son fundamentales para que el mundo del teatro pueda subsistir. Ha estado unos años descuidada, había un circuito de teatro que costó mucho mantener dentro de la Región de Murcia y después de la supuesta crisis se fue de un plumazo. Ese circuito hacía tener una serie de funciones aseguradas a compañías de Murcia y ahora con estos planes se está subsanando o intentando reflotar aquel extinto circuito. Está muy bien que exista, desde luego, pero en muchas ocasiones son tan solo parches, es necesario que de una vez por todas exista una pacto cultural de mayor envergadura para que se valore este mundillo como lo que es, un oficio como otro cualquiera.

Y ya por último, Luis, ¿próximos trabajos en mente?

Me ha llamado un director de Cartagena y a finales de julio leo una obra que se llama Tictac poe, y vamos a tener un encuentro para ver qué tal. Se trata de una obra que se quiere estrenar en noviembre. Es una puesta en escena también con actores de Murcia y vamos a ver cómo sale. Mientras tanto, en Caravaca proseguiré con la Escuela Municipal de Teatro para mayores de 30 años, espero que en esta nueva edición aumente el grupo.