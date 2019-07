María Castro: "La vida del actor es una prueba constante"

Tras la primera obra Federico García Lorca, poeta del alma, dentro de la XXIX edición de la Semana de Teatro de Caravaca de la Cruz le toca el turno a la obra de Fabio Marra, Juntos, una comedia protagonizada por María Castro junto a Kiti Mánver, Gorka Otxoa e Inés Sánchez. La obra fue candidata en Francia a varios Premios Molière 2017, alzándose con el galardón de Mejor Actriz Protagonista.

Una obra donde se pone de manifiesto qué es normal y qué no y, sobre todo, si estamos preparados para aceptar lo diferente.

Sí, aceptar lo diferente y ese rol que en cada familia a uno le toca vivir. En este caso hablamos de una madre coraje que se entrega en cuerpo y alma a su hijo, con trastornos mentales. Y hablamos de un tercer elemento, una hermana que, en cierto modo, se queda sin madre, como ella se lo achaca en partes de la función, porque tiene que esforzarse en su hijo, y la segunda hermana que llega a la familia se siente un poco desplazada. Eso es lo que le echa en cara. La función habla de la vida, es costumbrista y pone de manifiesto una situación perfectamente cotidiana en nuestra sociedad. Hay mucha gente que la vende como una comedia ligera, pero en realidad no es tal, arranca muchas risas porque el personaje que ejecuta Gorka –increíblemente bien– tiene trastornos mentales con lo cual vuelve loca a su madre, y arranca risas, pero son unas risas amargas que te hacen pensar sobre la vida, sobre lo que a cada uno le toca vivir, y la dureza de la vida real.

Una función en la que muchas personas, desde sus butacas, se ven perfectamente identificadas.

Sobre todo en la figura de la madre. Además, en muchas ocasiones, mucha gente espera en la salida del teatro y le comenta a Kiti Mánver –que también está soberbia en la función– "yo soy tú, exactamente lo que acabas de contarnos en el escenario, es lo que cada día vivo yo en casa". Y más de una persona, incluso, me ha escrito por redes para decirme que son mi personaje, esa tercera persona en discordia que se siente un poco desplazada durante su vida, sin alguien que se preocupe un poco por ella, porque toda la atención está puesta en quien lo necesita de verdad.

Juntos tuvo, además, varias nominaciones en los premios Molière 2017.

Yo me incorporé de forma más tardía porque estaba en otro proyecto, y mi personaje lo hacía otra actriz; y cuando quedó el personaje libre me llamaron y dije que sí, encantada, porque tenía muchas ganas de trabajar con el director Juan Carlos Rubio, y porque cuando leí el texto –a mí me pasaron también la función grabada– me enamoré de todos los personajes. Son cuatro, y sería genial interpretar cualquiera de ellos, porque todos tienen mucha vida, y mucha verdad; en definitiva, tienen alma, que es lo que buscamos hacer en el escenario y lo que hace que el público también se estremezca cuando pasan cosas. Es una obra muy premiada porque el texto se lo merece, y la situación que cuenta de la vida real también merece ser destacada y contada.

Ha estado en la serie Amar es para siempre, ¿qué tal la experiencia?

Ha sido una gran experiencia. El nuevo rodaje empezará en agosto, y yo ya no me incorporo porque en Amar es para siempre en cada temporada hay uno o varios personajes que entran para contar la historia durante una temporada. Ha sido un año muy duro a nivel de rodaje, de textos y de secuencias, pero por otro lado ha sido muy gratificante porque trabajar en Amar es para siempre es algo que a todos nos gusta, porque es la serie mítica de la televisión, y parece que si no has pasado por ella no eres actriz en España. He acabado agotada, como es lógico, es una serie diaria, pero he sido muy feliz. La acogida fue maravillosa por parte de todo el elenco, así como del equipo técnico. Ahora estoy viendo todo lo que hemos grabado, porque no había tenido tiempo con el rodaje.

Además de televisión y teatro, este año también presentaba una línea de joyas. ¿Qué tal está yendo el proyecto?

Por ahora feliz y muy bien, estamos haciendo la venta por Internet en www.pecasjoyas.es, y va muy bien. Hemos presentado una línea de joyas en plata con baños en oro rosa y amarillo, fabricadas en España y todas diseñadas por mí. Esperamos para septiembre sacar una nueva colección. También se pueden ver a través de la red social de Instragram con el nombre de @pecasjoyas.

Y con todo esto, ¿cómo se consigue conciliar la vida familiar? ¿O es pura ficción?

Es magia y también muchos abuelos. Tanto mi marido como yo tenemos una vida bastante loca para organizarnos. Tampoco queremos romper con nuestra carrera profesional porque también pensamos que no es bueno para la niña, que vea que sus padres no perdieron tampoco su sueño por tenerla a ella. Queremos dedicarle todo el tiempo del mundo a la pequeña, entonces nos organizamos muy bien, entre los dos, y luego con la ayuda de mis padres que están ahora afincados en Madrid, me los arranqué de la 'tierriña' y los tengo aquí para cuando me tienen que echar una mano con la niña, ellos siempre están dispuestos a cuidarla, mimarla y protegerla. También me encanta ver la relación que ellos tienen con la pequeña, el amor que te da un abuelo es increíble.

Y ya por último, María, ¿próximos trabajos?

Ahora mismo, seguir con la emisión de Amar es para siempre, porque no me pude meter en nada más hasta que terminó el rodaje, y en verano suelen estar las producciones paradas. Supongo que habrá nuevos contratos para los meses de septiembre u octubre, porque aquí la vida del actor es una prueba constante, aquí nada se hace sin casting. Luego, por otro lado, seguir con el diseño de Pecas Joyas y estar con la gira de la obra por toda España. Además de los trabajos de publicidad, ya que soy imagen de Pantene y Seat. Intentar estar un poco más tranquila que la vorágine que tuvo el año pasado.