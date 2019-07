Juan Magán actuará en Murcia

Madison Square Garden de Nueva York, Estadio Azteca de México, Estadio Nacional de Lima, Cancha de los San Antonio Spurs en Texas... son solo algunos de los grandes recintos donde ha hecho conciertos Juan Magán. Ha actuado en casi toda América Latina y también en todas las grandes capitales de Estados Unidos y Canadá y el próximo 13 de septiembre lo hará en el Cuartel de Artillería de Murcia.

En España, sus canciones arrasan en realities, radiofórmulas y pabellones de deportes, pero su verdadera relevancia la encontramos en su gancho global. No es casualidad que pertenezca al podium de nombres españoles que más suena fuera de nuestras fronteras.

La música electrónica actual no se entiende sin trabajos como The king of dance (2012) y The king is back (#LatinIBIZAte) (2015). Nadie duda de que Juan Magán ha sido un factor clave en la actual pujanza de la música latina. Impulsor de un sonido con poder de seducción internacional y defensor del respeto a nuestra herencia musical.

Se ha ganado el respeto del Olimpo del pop internacional, como demuestran sus colaboraciones con Enrique Iglesias,Gente de Zona, Nelly Furtado, Don Omar, Paulina Rubio, Belinda, Manuel Turizo, Cali y el Dandee, Sebastian Yatra, Farruko o la Mala Rodriguez entre muchos otros. Él ha sabido interpretar como nadie lo que necesitaban las pistas de baile del siglo XXI.

Las entradas ya están a la venta aquí y en varios puntos físicos.