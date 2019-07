Jesús Martínez: "El teatro pretende emocionar y contar historias que transmitan una verdad"

Federico García Lorca, poeta del alma es la obra encargada de subir el telón de la 39 edición de la Semana de Teatro de Caravaca de la Cruz, y lo hará esta noche –22.30 horas– sobre las tablas del Teatro Thuillier. Se trata de una idea original de Juan Antonio Cánovas que hace un recorrido por los últimos pensamientos del escritor granadino. El montaje está protagonizado por el actor caravaqueño Jesús Martínez, acompañado al piano por Luis Cantó, al violín por Laura Cánovas y en la danza por la bailarina Remedios Soriano. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Thuillier y de forma anticipada en Nueva Joyería.



¿Qué nos vamos a encontrar esta noche en el Teatro Thuillier?

Una obra que habla de las últimas horas de García Lorca antes de ser fusilado, cuando lo encerraron en el caserón, junto al banderillero, al sindicalista y al maestro de escuela. Él lo que hace es un repaso de su vida a través de su poesía, todo siempre basado en las emociones. Toda esa poesía con música y baile flamenco en directo. A lo largo de la obra, él va contando momentos de su vida que en ese momento, lógicamente, añora. Él no entiende por qué no va a volver a vivirlos, igual que no entiende por qué lo van a fusilar, ya sea por motivos políticos o, como muchas veces se ha dicho, por su condición sexual. Él expresa todo ese dolor con su poesía. Vamos a aunar varias disciplinas artísticas como es el teatro, la poesía, la música y el baile, creando una explosión de emociones en las que el público va a salir rebosante de sentimientos, que en realidad es lo que pretende el teatro, emocionar y contar historias que transmitan a la gente una verdad, siempre desde nuestro punto de vista, ya que nadie sabe que es lo que pudo pasar realmente por la cabeza de Federico en aquellas horas tan dolorosas.

¿Qué tal ha sido la acogida de la obra en su estreno en Mula?

Pues las sensaciones han sido muy buenas, salimos muy contentos de los comentarios de la gente. A veces cuando haces algo en tu casa es como que todo está un poco predispuesto, porque la gente te conoce, mucha gente te sigue y le gusta tu trabajo; parece que todos esos factores dan predisposición a que agrade, pero estrenamos en un sitio donde nadie nos conocía y fue una reacción muy agradable, el público se emocionó y lo puso de manifiesto en la ovación final.

¿Quién le acompañará esta noche sobre el escenario caravaqueño?

Tendremos a la guitarra a Juan Antonio Cánovas, que es el creador del montaje y, además, ha compuesto música para la obra, también usamos canciones de García Lorca con algunos arreglos. Luego tendremos al violín a Laura Cánovas y al piano estará Luís Cantó. Por último, la bailaora será Remedios Soriano Mendoza, que es una artista fantástica con mucha experiencia. Se trata de una profesional que ha hecho giras por Japón, Dubái y muchos países de Europa, expresa muy bien los sentimientos.

¿En qué se inspiró Cánovas para escribir estas últimas horas de García Lorca?

Él es un apasionado de García Lorca, un día me propuso la idea porque tenía algunos apuntes de cómo quería que fuera la música. Cuando me lo propuso empezamos a recopilar poemas e indagar en la vida de García Lorca. Todo con el fin de poder mostrar el personaje adaptado más fielmente a la realidad, de mostrar pinceladas de su vida a través de su poesía y de momentos determinados.

Una obra con un claro mensaje, también: los prejuicios, esos malditos prejuicios...

Hoy en día está visto de otra manera, aunque todavía quedan muchos prejuicios; y, además, se puede aplicar a otros muchos factores de la sociedad. El por qué una persona, por el simple hecho de ser de una manera determinada o amar de una manera determinada, tiene que ser señalada. Él era una persona muy libre capaz de hablar de todo lo que pensaba y todo eso, de una manera brillante, lo transformaba en poesía cuando escribía. Era una época donde se trataba de tener todo muy controlado en el contexto histórico de la muerte de Lorca. No se entiende que hoy en día seamos capaces de repetir en cierta medida aquellos prejuicios, convertir a nuestro semejante en un ser inferior todo para controlarlo y que no puedan tener libertad para opinar ni, en definitiva, libertad para pensar.

Y ya por último, ¿por dónde le podremos ver los próximos meses?

Espero poder mover la obra por muchos sitios, tenemos varios lugares pendientes de confirmar. También la han incluido en el circuito Red Escena, así como en el circuito regional, y esperamos estar presentes en muchos sitios. Paralelamente hemos creado una compañía de teatro que se llama JM Teatro con el objetivo de distribuirla, tanto esta como futuros proyectos que venga.

También estamos preparando las visitas teatralizadas nocturnas del castillo que darán comienzo el próximo 1 de agosto, que comparto cartel con Lola Salcedo, quien también estará en esta Semana de Teatro, y Toni Medina. Esperamos poder ofrecer a la gente una visita divertida, amena y sobre todo didáctica, que es lo que siempre pretendemos con estas actividades.