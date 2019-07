Washington, el mesías del jazz

La jornada se completa con el sonido neoclásico de Rui Massena y los ritmos latinos de Miss Bolivia.

El saxofonista Kamasi Washington, que hoy protagoniza uno de los conciertos más esperados de La Mar de Músicas, agradece que se le sitúe en lo más alto del escalafón del jazz, pero ha minimizado su impacto. «Yo solo puedo ser el guardián de mi música y seguir haciendo lo que me gusta».

«No creo que yo esté en ese pedestal, soy solo uno más, uno de los herederos de esta cultura musical», apostilla Washington, quien apunta que, con «miles de músicos» y «millones de temas», no puede haber «una sola persona que pueda erigirse como número uno de todo el jazz».

Tras considerar un «cumplido» que se le compare con John Coltrane, el saxofonista aclara que no tiene «mucho sentido en un sentido competitivo» la comparación con él, aunque sea uno de los músicos que más le ha aportado. «Es mi debilidad, pero siento mi música como una expresión personal y distinta a la suya, por lo que, si consigo seguir haciendo música de verdad y desde el corazón, no necesito ser el sucesor suyo ni de nadie», agrega, y remarca: «Aspiro a eso, no a suceder a nadie».

Washington destaca que su actuación en un festival como La Mar de Músicas, con una programación ecléctica y fuera del circuito de grandes ciudades, le permite llegar a públicos «que jamás soñé con conocer» cuando empezó a tocar el saxofón en Los Ángeles a los 13 años. En este sentido, recuerda sus comienzos en la música, cuando se enamoró de una cinta de Art Blackey y el trompetista Lee Morgan con 11 años y le dijo a su padre que quería ser saxofonista cuando tenía 13 años, aunque resalta que el disco que realmente le «cambió la vida» en esa época fue Transition, de Coltrane.

Washington cree que la música le ha salvado de meterse en «líos» en su barrio angelino –entre South Central e Inglewood– porque la gente «conflictiva» le dejó desarrollar su talento sin arrastrarle por el «mal camino». «Desarrollar cualquier tipo de talento es la salvación para casi todos los que somos de barrio», enfatiza.

Tras pedir que «nada cambie» en su forma de tocar, producir y componer con «total libertad», desvela que su espectro musical está saliendo del jazz, y abarca «casi todo, incluso la electrónica», poniendo como ejemplo que en varios festivales es el único jazzista en el cartel. Por ello, declara que está abierto a otras músicas pero sentencia que el jazz es su «vida», lo que le ha hecho «conectar con el mundo» y le ha «fortalecido como persona». «Por ahora, seguiré siéndole fiel», concluye.



Experimentación y feminismo

Antes del concierto de Washington, en el CIM se disfrutará del sonido neoclásico del compositor portugués Rui Massena y en la plaza del Ayuntamiento no se dejará de bailar con la argentina Miss Bolivia.

Rui Massena es luz, color y sonido. Es emoción. Atrapado en el limbo entre la música clásica y el pop, cualquiera de los dos universos es de su propiedad. Rui Massena (Vila Nova de Gaia, 1972) es uno de los pianistas, compositores y directores de orquesta más aclamados de la escena lírica portuguesa, teniendo en su haber aventuras musicales híbridas, donde combina la clásica con el soul o el hip-hop, y colaboraciones junto a artistas tan dispares como José Carreras, José Cura, Ute Lemper, Wim Mertens, Guy Braustein e Ivan Lins. Viene a Cartagena acompañado por su banda a presentar III, un disco que recurre a la experimentación para ir más allá del universo clásico.

Miss Bolivia es el proyecto musical que fusiona los estilos urbanos de cumbia, hip hop, dancehall, electro reggae y pop combinando la frescura y provocación de lo digital con la potencia de los ritmos y elementos originarios. Psicóloga, feminista, productora, cantante y líder de la banda, María Paz Ferreyra es además la voz del movimiento por la igualdad de género en Argentina. "La militancia y la canción social de protesta son una opción. No es obligatorio. Yo lo asumo porque no lo puedo visualizar de otra forma», declara la artista.