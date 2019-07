Pitingo: "Lo más importante es quedarnos con lo bueno de las culturas y las razas, y entendernos"

Cantante. El Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro acoge hoy una doble gala flamenca en la que el de Ayamonte presentará su último trabajo, 'Mestizo y fronterizo'. La noche se completará con un recital de cante de Miguel de Tena.

¿Cómo afronta Pitingo la gala de hoy en Lo Ferro?

Con muchas ganas y con mucho respeto, como en todos los conciertos, al público y a la tierra, en especial. Tengo ganas de exponer mi último trabajo a todo el mundo y espero que guste mucho a la gente.

¿Qué va a poder ver el público que asista al patio ferreño?

Podrán ver de todo un poco, desde el flamenco más ortodoxo hasta el acercamiento a culturas como son la afroamericana y la latina con la flamenca. Un poco de todo sin dejar mi parte flamenca, que siempre va por delante.

¿Qué tiene Pitingo de mestizo y qué de fronterizo?

Soy un cincuenta por ciento de cada una de esas cosas. Cincuenta por ciento gitano y el otro cincuenta más gitano y fronterizo también, porque soy de Ayamonte y me he criado a medias entre Ayamonte y Portugal y tengo familia portuguesa. Siempre que puedo me escapo por aquella tierra. La fusión la llevo en mi sangre desde que nací, yo soy una mezcla que llevo con mucho orgullo por todo el mundo.

¡Qué maravilla esa mezcla de culturas y ese aprender unos de otros!

Es muy importante, sí. Lo más importante es quedarnos con lo bueno de las culturas, de las razas, de todo. Entendernos y no cerrarnos en banda y no querer entender muchas cosas. Yo que estoy siempre viajando por el mundo entero, me quedo con lo mejor, con lo bueno de las personas porque por supuesto que te encuentras gente mala, pero hay más buenos que malos. Hay que entender el porqué de las cosas y de las culturas distintas y quedarse con lo bueno para aprender de ello.

Si le hablo de Manolo Caracol, la Niña de los Peines, Camarón o Morente, ¿qué le sugiere?

Los he escuchado desde chiquitito y para mí son mis referentes. Gracias a Dios pude conocer a Enrique Morente que fue mi padrino artístico en mi primer disco, Pitingo con habichuelas, con Juan Habichuela, en gloria están los dos. He escuchado a todos los grandes, La Niña de los Peines, Pepe Pinto y Manolo Caracol, Vallejo, El Gloria€ los que más me gustan suelen ser de los años 40 ó 50, aunque de ahora también me gustan muchos como Miguel Poveda, Arcángel, Estrella Morente, La Macanita o el joven Israel Fernández€

¿Y si le nombro a Aretha Franklin, Roberta Flack o Sam Moore?

Me nombras a otra parte muy importante de mi vida y a la que he escuchado mucho y que son mis referentes. Un día escuchaba a La Niña de los Peines y otro el Respect de Aretha Franklin o Soul man de Sam Moore. Poquito a poco fui uniendo la música de una manera muy natural. No fue un tema marketing como dijeron algunos en su momento, son cosas que me han pasado a mí en la vida desde chiquitito y gracias a Dios he podido cantar con más de uno de ellos. Son cosas que la vida me ha puesto por delante. He cantado en coro gospel, en tablao€

Ha creado usted un estilo propio...

No sé...lo que si sé es que todo ha salido de forma natural. Las circunstancias de la vida me han regalado eso y hace unos años comenzó esta forma de vivir. Siempre he estado rodeado de gitanos y afroamericanos. Al final somos muy parecidos y no solo las personas sino también la música. Vivimos y sentimos de una forma muy parecida. Si tenemos penas cantamos, si tenemos alegrías también lo hacemos y cuando estamos enfadados también y los negros se expresan igual.

¿Qué queda de aquel joven Pitingo que ganó en La Unión el Premio Artista Revelación?

Pitingo es el mismo, porque no he crecido más ni nada [sonríe]. Me aferro a mi gente de toda la vida, a mi familia y a mis raíces humildes. Soy muy normal y llevo una vida muy normal. Cuando me bajo del escenario me convierto en Antonio. Me voy a mi casa con mi familia y con mi gente que son los que me tienen los pies en la tierra. En el mundo de la música es muy fácil volar y hay que tener cuidado. Hay que aferrarse a la familia y a de donde vienes, sabiendo que ha costado mucho llegar donde has llegado. Hay que tratar bien al público y a la gente que es quien te mantiene y te recuerdan quien eres.

¿Y hacia dónde va? ¿Qué proyectos tiene?

Yo quiero seguir comiendo de esto toda la vida, ya que es un regalo de Dios. Dedicarme a algo que me gusta es algo muy importante ya que todo el mundo no puede decir eso. Solo pido seguir así. No quiero llenar estadios ni nada de eso. Quiero seguir siendo quien soy y comer de esto porque no sé hacer otra cosa con el don que Dios me ha dado, que es cantar. Lo único que quiero es darle a mi familia estable y bonita y ya está. No soy una persona que busque grandes lujos ni grandes cosas. Fíjate como soy que cuando tengo muchas galas le digo a mi gente: «Parad un poquito que quiero estar más con la familia».

Para terminar, un mensaje para la afición de Lo Ferro y de la Región de Murcia€

Os espero esta noche, y que voy a dejar mi corazón allí, dejaré lo mejor de mí. Por supuesto que habrá flamenco pero también habrá oportunidad para quien no haya visto un coro de gospel o la mezcla de música flamenca, afroamericana o cubana, tendrá una gran ocasión para hacerlo. Va a haber para todos los gustos, así que aquellos a los que no le gusta mucho el flamenco podrán aficionarse y al revés, aquellos que nunca hayan escuchado gospel podrán también aficionarse a este tipo de música. Esa es mi labor y animo a todo el mundo a vernos en el patio del Festival de Lo Ferro.