El jazz más cool y sensual

El Parque Almansa acoge hoy una nueva velada del Jazz San Javier a cargo de la cantante argentina Karen Souza y el baterista estadounidense Steve Gadd.

Nacida en Buenos Aires en los 80, es la personificación del jazz más cool y sensual. Ella misma dice que tendría que haber nacido en otra época. Tal vez a principios del siglo pasado, para haber llegado en la plenitud de facultades vocales que exhibe ahora a los años en los que Philip Marlowe se acodaba en una barra y se dejaba seducir por mujeres de vida hermética y voz profunda en tugurios con mala fama. No cuesta nada imaginarla en ese marco: el escenario en penumbra, el humo acentuando el misterio y, de pronto, una presencia magnética cantando... Personal Jesus. La de Depeche Mode, sí. O Creep, de Radiohead. O Billie Jean. O hasta el Get lucky de Daft Punk y Pharrell Williams. Porque esa es su propuesta: un viaje del jazz a todos los géneros musicales. Y viceversa.

Karen Souza (su verdadero nombre es Rocío Rodríguez) debutó poniendo voz a temas electrónicos, y después fichó por una discográfica para cantar lo que hiciera falta. Cuando a la compañía se le ocurrió pasar por un filtro jazzístico los temas de los 80 en el proyecto Jazz and 80s, pensó que aquella voz grave y sensual que convertía tres notas en una atmósfera podía dar muy bien en el disco. Y así fue como recibió una invitación para probar fortuna en un género que había escuchado mucho, pero que no se había atrevido a abordar. Y se quedó.

Con un pasado de música electrónica, chill house, deep house, y con raíces en el rock, esas adaptaciones aparecidas en Jazz and 80s, que tuvo continuidad en Jazz and 70s y Jazz and 90s, fueron recogidas en dos álbumes, Essentials y Essentials II, que acaban de aparecer publicados en un disco doble: The essential collection (Warner), pero no son los únicos temas de su repertorio: en 2012 lanzó un disco de canciones propias, Hotel Souza, que tuvo una excelente acogida en Estados Unidos, y la llevó incluso de gira por Japón. Junto con otro álbum más reciente (Velvet vault), también más centrado en el repertorio jazzístico, romántico y con una producción de lujo, muestra a una gran artista con una brillante carrera por delante.



El batería de Return to forever

Existe el antes y el después de Steve Gadd en la historia de la música, la percusión y la batería. El neoyorkino Stephen Kendall 'Steve' Gadd fue el batería original de Return to forever, y nombre de culto entre los devotos de la percusión: sus solos en discos clásicos de jazz rock son de los que se estudian en los locales de ensayo. Ahora acaba de ganar el Grammy al Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo, por Steve Gadd Band. También compositor, ha participado en las producciones discográficas más brillantes de los últimos cuarenta años. Su potente y poderosa batería puede ser escuchada en álbumes de artistas y músicos tan famosos como Frank Sinatra, Eric Clapton, Paul McCartney, Al Jarreau, Joe Cocker, Bob James, James Taylor, Steely Dan, The Manhattans Transfer, Carly Simon, Chet Baker, Paul Simon, The Bee Gees, David Sanborn, Michael McDonald, George Benson, Steps Ahead, Al Di Meola o Jon Bon Jovi, entre muchos otros. Sus aportaciones van del jazz-rock progresivo con Chick Corea al solo de batería de estudio más laureado: en el disco Aja (1977) de Steely Dan. Su forma de tocar es única, y se le considera ya uno de los mejores baterías del pasado siglo. Su sonido seco y brillante le identifica entre el resto de colegas, intentando ser emulado por muchos.

Gadd es uno de los músicos más demandados, y conseguir un hueco en su apretada agenda es poco memos que imposible. De hecho, ha tenido que dejar de dar clases particulares como consecuencia de su falta de tiempo. Su frenética actividad participando en discos y conciertos de otros artistas la compagina con el lanzamiento de sus propios álbumes, donde le suelen acompañar músicos amigos. Para esta ocasión, viene con el trompetista Walt Fowler, el teclista Kevin Hays, el bajista Jimmy Johnson y el guitarrista David Spinozza.

Steve Gadd es sin duda uno de los más influyentes y exitosos músicos de la historia. Se ha ganado su prestigio haciendo música durante varias décadas, y se mantiene saludable porque sabe hacer feliz a un público que lo idolatra. ¡Toda una leyenda viviente!