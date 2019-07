Exquisitas melodías en Cartagena

También actuarán los cubanos de la Orquesta Akokán, Lorena Álvarez y el portugués Conan Osíris.

La Mar de Músicas se abre esta noche a los exquisitos sonidos creados por el compositor islandés Ólafur Arnalds, considerado un pionero del neoclásico donde la electrónica y la clásica se dan la mano. Islandia da al mundo músicos con un talento extraordinario; Ólafur Arnalds es uno de los más relevantes de los que han traspasado las fronteras de la isla para llegar al gran público, moviéndose con naturalidad entre las bandas sonoras, la música clásica, el pop y la electrónica, dominando por igual cuerdas, pianos y sintetizadores. Su sonido es nuevo y clásico a la vez, emotivo y delicado.

El islandés vuelve a La Mar de Músicas para para presentar su cuarto álbum en solitario, Re:member, un viaje sonoro sobre los diferentes estados de ánimo y sentimientos, todo ello a través de paisajes sonoros, más espectaculares en directo. Árnalds lleva una década trabajando sin cesar y participando en todo tipo de proyectos, en solitario o junto a otros músicos. Ha sido compañero de gira de Sígur Ros, ha colaborado Nils Frahm (con el que ha grabado varios discos a medias) y ha compuesto piezas para el cine, la televisión y la danza. Creador único de atmósferas y de paisajes llenos de belleza melancólica, Ólafur Arnalds dará uno de esos conciertos que se vislumbran difíciles de olvidar.

Antes en el CIM, aquellos que se hayan hecho ya con una entrada –puesto que están agotadas–, disfrutarán de las melodías de Luísa Sobral, que actuó en 2011 en el Cartagena Jazz Festival en su su primera actuación en España. Vino a presentar su primer trabajo, The cherry on my cake, un disco que la definía, que era resultado de todas las experiencias que acumulaba hasta el momento. Enamorada del jazz y de artistas como Billie Holiday, Ella Fitzerald y Chet Baker, The cherry on my cake era el disco de una cantante que soñaba con vivir en París, que había disfrutado del ambiente de locura de Nueva York, donde vivió unos años tras licenciarse en Berklee, y que mostraba su amor por Lisboa.

Vino seis años después, 2017, de nuevo a Cartagena, a presentar su cuarto álbum, Luísa, grabado bajo la tutela del reputado productor californiano Joe Henry. Para los amantes de las canciones, Luisa Sobral ya ocupaba un espacio importante, pero el gran público la conoció tras componer para su hermano Salvador Sobral la canción triunfadora de Eurovisión 2017 Amar pelo dois. Viene a La Mar de Músicas a presentar su quinto álbum, Rosa, que ha contando en la producción con Raül Refree.

La noche la completarán el mambo y el chachachá de los cubanos de la Orquesta Akokán, que se subirán al escenario del Auditorio Parque Torres; la revisión de los sonidos tradicionales de Lorena Álvarez, y la revelación musical de Portugal, Conan Osíris, en el Castillo Árabe.