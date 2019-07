Apocalipsis Miller

No faltaron la técnica brillante esperable en un concierto de Marcus Miller ni la camaradería entre músicos.

La nueva sesión del Jazz San Javier se saldó con un doble programa de alto poder de seducción. Por un lado, el homenaje al trompetista Roy Hargrove, uno de los músicos más destacados del jazz contemporáneo, fallecido el año pasado; se trató de una producción del festival mediante la reunión de la exquisita cantante Roberta Gambarini con el trompetista italiano Fabrizio Bosso. Por otro lado, se puso en marcha la poderosa máquina funky jazz de la Marcus Miller Band.

Roy Hargrove murió demasiado joven (49 años). A diferencia de otros homenajes en memoria de músicos, este fue corto en palabras y largo en música. Gambarini comenzó en solitario, antes de que se uniera el resto de la banda. Esa intervención a capela de Gambarini fue perfecta en tono, control, dinámica. Sus acrobacias vocálicas, su registro de 3 octavas, cortaban la respiración, pero lo que más impresionaba era su control absoluto y las frases en pianissimo, cualidades que algunas cantantes evitan en favor de más volumen y fraseo rápido. Su otro puntal es la precisión y la velocidad del scat, y sin fraseos increíbles. Escogió, para abrir con varios estribillos a capella, Never let me go, que cantara Dinah Washington, como poniéndose en modo homenaje, desplegando su extenso registro, su cálido timbre vocal y su preciso control. No es una advenediza. Creció escuchando los discos de jazz de sus padres, y empezó a cantar en clubs a los 17. Ese bagaje ayuda a entender su total dominio aparentemente innato de las esencias jazzísticas (swing, bebop scating), el blues, las baladas.. No es extraño que se la compare con Carmen McRae, Ella y Sarah Vaughan. Tras un par de números, invitó al trompetista en You taught my heart, de Dianne Reeves. Ella haciendo scat, y Bosso mostrando su admiración por Duke, emergiendo con toda su potencia en piezas que son frescos de jazz donde cada instrumentista encuentra su espacio. Ni los más exigentes quedarían defraudados por Fabrizio Bosso y su estupendo recital de bebop, que no solo mostró una técnica imponente, sino también su propio 'feelin'.

Gambarini mostró su amor por la música brasileña con dos piezas de Jobim (Modinha y Chega de saudade), cantadas en portugués, donde exhibió su cálido timbre de enfoque instrumental, su cadencia y entonación impecables. Y Bosso tuvo su momento estelar con Learness of you dejando claro que deseaba convertir el simple homenaje en algo más. El batería apoyaba su cabeza sobre los tambores extasiado, mientras Bosso afianzaba un marco sonoro donde junto a la elegante trompeta se distinguen por su sobriedad el piano y el contrabajo. Siguió con la celebérrima A night in Tunisia de Dizzy Giilespie, que no estaba por casualidad en el repertorio (montado el día anterior en el Conservatorio de San Javier), donde mostró toda su calidad como improvisador con un sonido suavemente saturado, rescatando ese mundo de serena amenidad que sabe crear el jazz; una melodía sugerente, sin inflexiones rítmicas, que estructuró a través de una línea que trascendió el motivo original.

Posteriormente, Roberta Gambarini aplicó su imponente soprano a I remember Clifford de Benny Golson, con un cambio significativo en la letra: «He was a king uncrowned. I know I'll always remember € Hargrove». Sobre las escobillas circulares del batería y las escuetas frases del piano, la trompeta construyó su solo pacientemente, desde el murmullo al quejido. Era la música de Hargrove sonando en vivo de nuevo. Continuó con otro standard Sunny side of the street en la memorable versión grabada en los 50 por los bebopper Dizzy Gillespie, Sonny Stitt y Sonny Rollins, en la que Bosso, poniendo sordina a su trompeta, recreando algunos solos de aquella grabación. Una pequeña bajona supuso La puerta –bolero en español que cantara Luis Miguel y que Gambarini recuperó del disco Emergence, donde ella grabó con Hargrove–, pero la superó rápidamente con Estate del gran Bruno Martino (el de Drácula cha cha cha), cantada en italiano y sutilmente elevada por el piano. El hit de Hargrove Strasbourg-St. Denis fue de los pasajes más entretenidos del concierto y puso fin a este programa variado de homenaje, que superó las expectativas puestas en el trompetista Fabrizio Bosso .



La tremenda expectación que levantó el concierto de la Marcus Miller Band, la más poderosa máquina funky jazz de la actualidad, hizo que al auditorio del Parque Almansa se quedase pequeño. Para los no iniciados, Marcus Miller es al bajo lo que Hendrix, Coltrane, Miles Davis (con quien tocó, compuso y produjo) o Herbie Hancock son para sus respectivos instrumentos. El antiguo colaborador de Miles Davis, con su sólida banda, ofreció funky/jazz/groove del mejor en una actuación con empaque.

Miller tomó el auditorio al asalto con su explosivo soul funk, por momentos más deudor de James Brown que de Miles Davis. Una actuación brillante, magistral, aunque más corta que en su anterior visita. La banda entró en el escenario con 7-TS, soul funk envuelto en llamas, que desembocó en un virulento solo de Miller. Difícil no pasmarse ante cómo él y su banda se abocaron de lleno en un groove tan bestial. Alternaron material nuevo y viejos clásicos, sin dejar que el público se acomodara demasiado en ningún ambiente. Dejaron clara la habilidad de cada músico y la elasticidad explosiva del grupo.

No faltó la técnica brillante esperable en un concierto de Marcus Miller, ni tampoco la camaradería entre los músicos. El saxofonista Alex Han protagonizo solos extásicos en Untamed y Tutu, que fueron jaleados y aplaudidos por el público. La trompeta vivaracha de Russell Gunn dio un paso al frente en Trip trap cuando batallaba con la línea melódica de Alex Han. Alex Bailey, el batería, hizo un gran trabajo entre complejos ritmos trap y hip hop. A menudo tocaba en perfecta sincronización con samples a los que también envolvía su percusión.

Las intrincadas líneas en solitario de Miller rebosaban siempre energía. Temas como Untamed, Hylife y Trip trap ilustraron su dominio virtuoso del bajo con y sin trastes, mientras Tutu mostró su lado más sensible y contenido. Cuando el bajo manda, siempre hay riesgo de que la música sea demasiado cortante. Miller lo soslaya satisfactoriamente utilizando tanto dedos como slap con gran aplomo y mucha variación, cambiando sin esfuerzo de la línea rítmica a los solos, pero la banda no se alteraba con estos cambios. James Francies en los teclados nunca caía en lo plano o simplista; además la música tiene suficiente calado como para ir más allá de los alardes 'tocones' de cada uno.

La serenidad de How great thou art se manifestó sobre todo en el clarinete bajo, que también tocó Miller, y el órgano. Estos momentos brillaban con el mismo fulgor que los de más velocidad, y revelaron la sutilidad y profundidad de la música de Miller. «No muchas bandas tocan esta música», dijo para introducir Bitches brew; «con esta música empezó la era de la fusión». Ciertamente, Miles Davis llegó aún más lejos que con In a silent way (1969). Fue el 'big bang' de la fusión, Davis había desencadenado el Apocalipsis, y eso mismo fue lo que transmitió Miller, que hizo alardes pirotécnicos con su bajo Fender, pero su buen hacer quedó enmarcado en una propuesta global, capaz de dar espectáculo como solista y de pasar al último plano dejando amplios espacios a sus músicos, entrando con ellos en interesantes diálogos rítmicos y melódicos, y, por supuesto, luciendo su impresionante dominio técnico, con su insuperable slap, manteniendo un absoluto control del conjunto.

El repertorio se basó en buena medida en el álbum más reciente de Miller, Laid black. Detroit, con su vibrante jazz soul funk, consigue atrapar el soul funk de los 70: un homenaje a la ciudad, ahora en declive, referente de la música negra. La empezó como una batalla de instrumentos a los que Marcus se iba enfrentando uno tras otro. También reseñable fue Hylife, de su disco Afrodizzia, impregnada de aroma africano, que puso al personal a cantar. La guinda fue Tutu, del disco de mismo título que grabó con Davis: el auditorio entró en ebullición. Volvieron a salir para el bis (los gritos se oían hasta en la estación espacial), e hicieron Come together de los Beatles, otro de los fulgores de un concierto frenético.