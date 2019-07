Mon Laferte: "La marihuana es onda pacífica; la gente debe hacer lo que le dé la gana

Con la pasión que la distingue y una combinación hipnótica de modernidad y amor por los clásicos, Mon Laferte, que ha colaborado en España con artistas tan dispares como Enrique Búnbury o Plácido Domingo, es el último ciclón latinoamericano. Está arrasando en su gira europea, y se ha convertido en un icono feminista. Hoy actúa en la inauguración de La Mar de Músicas de Cartagena.

Norma Monserrat Bustamante Laferte (Viña del Mar, Chile, 1983), Mon Laferte para el mundo, es toda una estrella del pop en Latinoamérica gracias a álbumes como el epónimo que publicó en 2016 y La trenza (2017), en los que conjuga la tradición folclórica de México y los Andes con el rock de querencia retro, doo wop, ska o rockabilly como herramientas.

Se esperaba con mucho interés Norma, que juega con el autohomenaje, y a la vez emplea la acepción de la palabra como 'regla' o patrón de conducta, en este caso con las relaciones sentimentales, bajo la dirección de Omar Rodríguez-López y con el legendario Bruce Botnick (Rolling Stones, The Doors) como ingeniero de grabación. Para Laferte, los últimos tres años de sus casi 25 de carrera han sido altamente productivos en cuanto a récords de ventas, premios y reconocimientos.

Ya has venido a España en varias ocasiones, y esta vez lo haces para participar en festivales como La Mar de Músicas. ¿Qué referencias tienes del festival de Cartagena?

No sé, estoy muy nueva, pero me han dicho que es un festival muy, muy bonito. Mucha gente me ha dicho: «¡Ah, es mi festival favorito!» Descubriendo. Todo es nuevo para mí. Son mis primeros viajes también a Europa tocando. Es muy emocionante.

En 2017 te pasaron muchas cosas importantes en lo profesional; ganaste el festival de Viña del Mar en Chile, más tarde salió La trenza, fuiste nominada a cinco Grammys latinos, ganaste el Grammy a la mejor canción alternativa por Amárrame€ ¿Con qué te quedas después de todo eso? ¿Cómo fue después 2018?

También fue muy movido, porque después de todo esto, de La trenza, de empezar a girar mucho más, de conocer países en los que nunca había estado tocando, me puse el desafío de hacer un álbum nuevo que grabé en una toma, muy de orquesta, muy bailable; estuve girando por los EE UU con Juanes€ Han sido años muy movidos. Me he sentido muy creativa también, creando música todo el tiempo. Tengo muchas ganas de escribir canciones€ Me siento en una etapa bella, de estar inspirada€ Me siento muy feliz.

También estuviste en el festival Coachella, con tu nombre en letras grandes. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se está viviendo el impacto de la música latina en los EE UU?

Lo de Coachella este año fue increíble; creo que es uno de los festivales más increíbles en los que he estado, también como espectadora, porque fui a ver muchos conciertos. Es muy importante para la música latina o la música en español en general estar tocando en festivales como Coachella en los EE UU. Nosotros tocamos en el escenario principal a las cinco de la tarde, un superior horario, un superior momento. Como música en español me gusta, porque, más allá de nuestro idioma, tiene que ver con que el mundo se acerca, con que ya no importa tanto el idioma que hables sino que la música habla por sí sola, y el mundo está mucho más receptivo. Se han tumbado un montón de prejuicios. Eso me da mucho gusto.

¿Por qué el título de Norma, que suena muy clásico, a ópera? ¿De qué habla el álbum, qué destacarías de él?

Es un álbum conceptual que relata etapas de una relación de pareja. La idea era que sonara a un disco de orquesta, de salón de baile. Se grabó en una toma, en cinta, no está editado, y le quise poner Norma porque es mi primer nombre, y necesitaba el nombre, como que sonara a una película, o a una pieza, como dices tú, muy seria, muy de ópera, pero también es un álbum que tiene mucho humor, muy gracioso, porque abordo las etapas de la relación de pareja con mucho humor. Precisamente hay una canción que se llama Funeral que es un bolero todo trágico, pero en realidad es como burlarme un poco de mis propias experiencias personales en las relaciones, que siempre finalmente terminamos como cayendo en lo mismo; se repite un patrón. Además, el álbum tiene una película que va a salir pronto, cada canción tiene un videoclip que se junta con una historia. El protagonista es Diego Luna, actor mexicano, así que es todo un concepto.

En tu videoclip de ¿Por qué me fui a enamorar de ti? se aprecia un cambio a una estética distinta a la que nos tenías acostumbrados, con cierta inspiración pin-up. ¿Es un homenaje a artistas como Carmen Miranda o alguien así? ¿A qué se debe? ¿Cómo definirías a esa nueva Mon Laferte?

Me inspire totalmente en Carmen Miranda y también en su música para este álbum, porque fue de lo que más estuve oyendo durante el proceso de composición del disco. Está Carmen Miranda, también Yma Sumac, La Lupe, todo lo de la Fania€ Por ahí va mi inspiración.

Tu estilo siempre ha tenido inspiración pin-up. ¿Cómo surgió tu gusto por esa estética de los 50?

Me gusta mucho la música de los años 50, mucho. Y no solo en la estética. Sentí que es muy divertida, que también musicalmente es una época muy rica, de mucho descubrimiento. Empezaba todo, como la energía del rocanrol, en el mundo€ Siento que fue una etapa muy fértil musicalmente.

¿Tienes influencias de cantantes clásicas? Es evidente que suenas moderna, y buena parte de ello se debe también a tu productor, a Oscar. ¿Cómo equilibras el pasado y el presente?

Soy muy melómana, y me gusta oír música de todos los tiempos. Siempre estoy buscando en lo digital, en los playlists, lo más novedoso, pero también lo más antiguo. Me voy a una feria y compro vinilos viejos, y estoy descubriendo también música. Hay mucha riqueza ahí con el poder juntar y mezclar el pasado con el futuro. Amo la música, amo el arte, y estoy siempre superinquieta y queriendo aprender.

De hecho, hemos apreciado todo tipo de estilos en tus discos: pop, metal, punk, soul, bolero, salsa€ ¿Tienes algún género pendiente? ¿Estás por ejemplo pensando en hacer trap?

En el álbum hay un mambo que tiene algo de trap, es un mambo-trap [risas], pero hay algo en mí que rehúsa a caer en la obviedad; como que ahora tienes que hacer trap o irte más hacia ese mood, y hay algo en mí que no quiere dejarse llevar por esa corriente. Mi búsqueda no va hacia el encajar o vender, estar en el número 1, en listas€ Mi búsqueda tiene que ver con otra cosa más emocional y directamente con la música. No sé; no lo siento en la panza.

¿Te sientes como si hubieras nacido fuera de tu tiempo?

En realidad vengo del futuro.

¿Qué te parece Rosalía, que se ha convertido en un fenómeno planetario, igual que tú?

Me parece superbuena, con una voz bellísima. Lo que más me gusta es su voz.

Por cierto, ¿conoces a Rozalén? Creo que podrías hacer un dúo con ella.

Ella es mi favorita de la vida. Me parece mágica. La vi en concierto y ¡guau! No podía dejar de mirarla y escucharla. Tiene demasiada magia esa mujer.

Has grabado con Juanes, con Enrique Bunbury€ Creo que ha salido un single ahora con Antonio Zambujo donde tú también participas. El caso es casi siempre colaboras con hombres. ¿Para cuándo con mujeres?

[Risas] También tengo colaboraciones con mujeres, pero se ha dado últimamente mezclar las voces con hombres. A mí me gustan más las voces femeninas, escucho más música con cantantes mujeres, creo. Por ahí estaría bien hacer algo algún día con alguien de acá, como Rozalén, que me gusta tanto.

Con Juanes estuviste de gira por los EE UU. ¿Cómo fue esa relación?

Con Juanes me la pasé muy bien. Montó una gira grande, extensa, recorriendo todos los EE UU. Él es muy lindo, puro aprendizaje. Es muy generoso. Es una persona muy importante para la música latina, es como embajador de la música latina en el mundo.

Precisamente, Amárrame fue la ganadora en 2017 del Grammy Latino a la mejor canción alternativa. Hay un punto de sadomasoquismo en la letra. No sé si influyeron las sombras de Grey€

Sí, es muy graciosa, es un juego, una liberación sexual. Es como "juguemos un ratillo, jálame el pelo, trátame bien, pero que parezca que está mal"€ No sé, es muy obvia la letra, es totalmente un juego sexual.

«Mi música es cebolla, y ahora lo grito a todo el mundo», has dicho. ¿Qué es 'música cebolla'?

En Chile, cuando yo era pequeña, se hablaba de la música en cebolla como la música del pueblo, como música que te hace llorar. Era como mal visto, por una cosa sociocultural, económica; como decir: «Uy, la gente pobre escucha música en cebolla». Era una cosa muy despectiva, y yo vengo del barrio, de la clase trabajadora, y me da mucho gusto ahora mi revancha. Bueno, sí, yo hago música en cebolla. Tengo un disco que te puedes poner mientras cocinas, y me encanta que hoy el mundo ha cambiado tanto que yo puedo llegar con mi música cebolla a tocar en Coachella, por ejemplo.

En La trenza llama la atención la fusión de folclore chileno y mexicano. ¿Qué te llevó a unirlos?

Soy muy inquieta, siempre estoy oyendo música, como te decía, del futuro, del pasado; estoy siempre en una búsqueda, y en esa búsqueda siento que cada disco es una oportunidad para explorar. Entonces La trenza tiene mucho influjo latinoamericano sudamericano, y ahora Norma es mucho más caribeño; folclore que no es necesariamente de mi país de origen. En Chile no hay salsa, no hay mambo€ Es una oportunidad para mí en cada álbum de estar aprendiendo.

Hiciste una versión de los Saicos, considerados unos de los creadores del garage, del punk€ Se te nota la veta punk. También hay algo de punk en una canción como No te fumes mi marihuana, sobre todo teniendo en cuenta el conservadurismo predominante€ ¿Te gustaría que la marihuana fuera legal?

Soy muy fan de los Saicos. Como soy tan de oír todo tipo de música, los descubrí hace algunos años, y me enamoré de esa canción; quise hacer un cover. Y de la marihuana estoy enamorada también. Cada vez está siendo más aceptada, por ejemplo en California y Uruguay es legal, hay muchos sitios donde ya es legal. Siento como que va a cambiar pronto. No estamos a mucho de que eso suceda en el mundo. Marihuana es superbuena onda pacífica. La gente debería hacer lo que le dé la gana con su cuerpo.

Otro de los cambios que se están viviendo es la revolución feminista. ¿Cómo ves tú el fenómeno de la revolución feminista?

Me emociona demasiado. Estoy viviendo una revolución y estoy siendo testigo. Tengo una sobrina: tiene 15 años, pienso en cómo ella está viendo el mundo que está cambiando para ella gracias a toda esta revolución. Muchas cosas que para mí son normales, o que crecí creyendo que así era lo que estaba bien, ahora para ella es un mundo totalmente diferente. Me emociona. Entonces, mujer espectadora y protagonista de esta revolución, porque efectivamente soy una de las mujeres que está hoy haciendo ruido en Latinoamérica con la música, encabezando festivales de música con letras grandes, y antes eso era mucho más difícil.

¿Y qué opinas de la música que se hace a nivel comercial hoy en día? ¿Qué es Mon Laferte, qué pretendes a la hora de hacer música?

Creo que toda la música es necesaria. El mundo necesita música para divertirse, para olvidar un rato, para bailar, para conocerte€ Tiene que haber música para todos los estados de ánimo. Creo que está bien, es bueno que la gente pueda buscar lo que quiera oír. Antes estaba lo que te venía a través de la televisión, la radio y ya. Ahora la gente puede buscar por sí misma lo que le interesa, aunque con los algoritmos quién sabe€

El tuyo debe ser sorprendente, por la dispersión.

No sé, son mis teorías. Es que esto es algo mucho más profundo. Uno cree que tiene libre albedrío y busca la música que quiere, pero ya con el móvil en la mano hay alguien que nos hace creer que nos gusta [risas]. Quién sabe.

¿Cómo es tu show, con qué sorpresas vienes a España?

No viene la banda completa, somos 6 en el escenario. Es un show divertido. y estamos tocando un poco de todos los discos, pero es muy teatral, muy bailable, muy big band, muy dramático humorístico también. Siento que tiene un toque muy teatral más que nada.